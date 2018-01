Tarpkultūrinės kompetencijos ugdymas yra vienas svarbiausių mokyklos tikslų, užtikrinančių visavertę šiuolaikinio mokinio ateitį. Šiai kompetencijai ugdyti mokykloje yra be galo svarbu tiesioginis kitų kultūrų pažinimas aplankant kitas šalis ir bendraujant su kitų šalių žmonėmis, todėl tarptautiškumas buvo ir yra viena svarbiausių siekiamybių Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijoje.

Penkeri metai intensyvaus ir nuoseklaus darbo mūsų gimnazijos tarptautiškumo stiprinimo linkme 2017-aisiais metais davė savo vaisių. Pirmaisiais metais daugiau orientavomės į trumpalaikius eTwinning projektus, kuriuos daugiausiai vykdė anglų kalbos mokytojos, kartais prisijungiant kitų dalykų mokytojams, pavyzdžiui, fizikos projekte Box of Experiments 1.0ar projekte By the Trace of Nikola Tesla. Mokykla aktyviai įsitraukė į TED bendruomenės kūrimą gimnazijoje, įsteigiant pirmąjį TEDEd klubą Lietuvoje, surengiant TEDxYouth konferenciją gimnazijoje. Taip pat aktyviai dalyvavome asocijuotųjų UNESCO mokyklų veikloje. Tačiau tuo pat metu ieškojome užsienio mokyklų ilgalaikei partnerystei. Šiandien, be visų kitų dalykų, galime pasigirti, kad vykdome du didžiulius tarptautinius projektus, esame viena iš 15 UNESCO asocijuotųjų mokyklų Lietuvoje ir užmezgę nuolatinius ryšius su mokykla iš Japonijos.

2016-aisiais laimėtas Nordplus Junior moksleivių mainų projektas „Together we can do it – the next generation of social entrepreneurs“ 2017-ųjų pavasarį ir rudenį penkiolikai mūsų gimnazijos 7–11 klasių mokinių leido pažinti, kaip gyvena moksleiviai iš Latvijos (Strenčių vidurinė mokykla) ir Danijos (Vester Skerninge Free School). Projekto tikslai – supažindinti moksleivius su įvairiais metodais, padedančiais perprasti bei spręsti įvairias vietos problemas, įtraukti moksleivius į socialines veiklas bei įgalinti juos tapti kita socialinių verslininkų karta, skatinti moksleivių lyderystės ir verslumo įgūdžius. Susitikimų metu moksleiviai tarptautinėse komandose tyrinėjo vietos bendruomenių problemas ir iššūkius bei kūrė strategijas ir veiksmų planus, kaip galima būtų šias problemas spręsti.

2017-aisiais laimėtas Erasmus+ programos strateginių mokyklų partnerysčių projektas „Carry on the flame – What we want to be kept for the future“ suteikė mūsų moksleiviams galimybę susipažinti su trijų Europos šalių moksleiviais. Projekto partneriai – Agrupamento de Escolas D. Dinis mokykla Portugalijoje, Joachim-Schumann-Schule mokykla Vokietijoje ir Col·legi Jesus, Maria i Josep mokykla Ispanijoje. Projekto tikslas – pasidalinti gerąja mokyklų patirtimi nagrinėjant paveldo temą.

Pirmasis moksleivių susitikimas vyko 2017 metų gruodžio mėnesį Portugalijoje. Susitikimo metu keturių šalių moksleiviai pristatė vieni kitiems svarbiausius savo šalių UNESCO kultūros paveldo objektus, supažindino su savo mokyklomis bei kartu tyrinėjo savo šalių kultūrinius panašumus ir skirtumus – lygino kalendorines šventes, dainas ir šokius, pilis, tradicinį maistą, naująsias tradicijas, grupėse kūrė projekto logotipą. Moksleiviai taip pat dalyvavo badmintono turnyre, kuris Agrupamento de Escolas D.Dinis mokykloje rengiamas net nacionaliniu mastu. Vizito metu taip pat buvo mokomasi audiovizualinės projekcijos technikos.

Bendradarbiavimas su Japonijos Saporos miesto „Ritumeikan Keishou“ vidurine mokykla ir kiekvieną kartą vis kitų 50-ies šios mokyklos moksleivių vizitas mūsų gimnazijoje jau tapo kasmetine tradicija. Kiekvienų metų rudenį susitikę mokome vieni kitus savo tautos menų bei tradicinių žaidimų, pristatome savo dainas ir šokius. Susitikimo 2017-ųjų lapkričio 6 d. metu svečius mokėme suprasti tautinio kostiumo raštų motyvus, juos išbandėme piešdami ant akmenukų, svečiai mūsų mokinius mokė piešti hieroglifus bei lankstyti origami, žaidėme jų tradicinius žaidimus. 2017-ųjų susitikimo diskusijų tema – mokyklinis gyvenimas bei karas ir taika. Moksleiviai grupėse aptarė šių dienų aktualijas mokykloje, pasidalino savo istorinėmis žiniomis.

Kas mūsų laukia 2018-aisiais ? Tikriausiai, vieni svarbiausių įvykių gimnazijoje bus pavasarį. Balandžio mėnesį mūsų gimnazijoje savaitę lankysis Nordplus Junior moksleivių ir mokytojų komanda – apie 35 žmonės, o gegužės mėnesį susitiksime su Erasmus+ projekto partneriais. Savaitę mūsų moksleivių šeimose gyvens apie 20 moksleivių iš Portugalijos, Ispanijos ir Vokietijos. Rudenį vyks Erasmus+ projekto dalyvių susitikimas Ispanijoje.

Gimnazija, būdama aocijuotųjų UNESCO mokyklų narė, 2018-aisiais ketina išbandyti skaitmeninių ženkliukų sistemą, kuri padės įvertinti mokinių gebėjimus ir pasiekimus. Laukia daug įdomių susitikimų ir veiklų!

Jonas Kietavičius

Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos direktorius

Neringa Šakinienė

tarptautinių projektų koordinatorė