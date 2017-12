Seimas pritarė 2018 m. valstybės, savivaldybių, socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo fondų biudžetų projektams. Svarbiausi šių biudžetų visumos bruožai ir prioritetai – didesnis dėmesys ekonominės ir socialinės atskirties mažinimui, vidaus ir išorės saugumo didinimui, viešųjų finansų tvarumui.

Vidutinė senatvės pensija (turint būtinąjį stažą), lyginant su šio Seimo kadencijos pradžia, padidės maždaug 63 EUR ir kitų metų sausio mėnesį viršys 330 EUR. Tokio spartaus pensijų augimo nėra buvę per visą atkurtos nepriklausomos Lietuvos istoriją. 7 proc. padidintos valstybinės pensijos tremtiniams ir nepriklausomybės kovų dalyviams.

Svarbu pažymėti ir tai, kad „Sodros“ skola, kuri siekia 3,7 mlrd. EUR, nuo kitų metų sausio 1 d. bus panaikinta. Tai sukurs pagrindą visos socialinio draudimo sistemos stabilumui ir tvariam pensijų didėjimui ateityje.

Padidėjo valstybės parama gyventojams už šildymą ir įvesta neterminuota PVM lengvata už centralizuoto šildymo paslaugas.

Išmokos vaikams pakeis papildomą neapmokestinamąjį dydį, kuriuo galėjo naudotis tik gaunantieji didesnes pajamas. Tai užtikrins 197 mln. EUR didesnes pajamas šeimoms, auginančioms vaikus, ir padės spręsti demografines šalies problemas. „Vaiko pinigus“ po 30 EUR, kurių suma ateityje bus didinama, gaus 530 tūkst. vaikų. Šios pajamos nebus įskaičiuojamos į šeimos pajamas. Papildomas išmokas ir toliau gaus šeimos su mažesnėmis pajamomis.

Valstybės remiamos pajamos bus padidintos 20 EUR ir tai sudarys geresnes galimybes gauti valstybės paramą tiems, kuriems jos labiausiai reikia. Nuo 112 EUR iki 130 EUR didėja šalpos pensijų bazė, 20 proc. (11,4 euro) padidėja išmoka alimentų negaunantiems vaikams. Nuo 2018 m. sausio 1 d. padidintos motinystės išmokos besimokančioms motinoms. Bus teikiama parama jaunoms šeimoms būstui regionuose įsigyti.

Jau daug metų dirbantiems viešajame sektoriuje nedidintas darbo užmokestis. Pagaliau žengti pirmieji rimti žingsniai ir šioje srityje. Medikų atlyginimai nuo kitų metų gegužės mėnesio bus padidinti vidutiniškai 20 proc. ir padidinimui bus skirta ne mažiau kaip 76 mln. EUR.

Dėstytojų ir mokslo darbuotojų algų didinimui bus skirta 22,6 mln. EUR, o nemokamoms bakalauro studijoms papildomai bus skirta 1,9 mln. EUR. Nuo kitų metų rugsėjo mokyklose bus įvestas etatinis apmokėjimas, dėl to vidutinis mokytojų darbo užmokestis, atskaičius mokesčius, tikėtina, išaugs nuo 685 iki 750 EUR. Tikslus atlyginimo dydis priklausys nuo Švietimo įstatyme numatytų kriterijų.

Neformaliam vaikų ugdymui 2018 m. bus skirta 11 mln. EUR (4 mln. daugiau nei 2017 metais).

Visa tai – svarbūs žingsniai, kurie kartu su švietimo sistemos pertvarka leis siekti ilgalaikės valstybės pažangos.

32,3 mln. EUR padidintas finansavimas kultūrai. Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. startuos „Kultūros paso“ programa, kuri suteiks moksleiviams galimybę nemokamai lankytis teatruose, koncertuose.

Savivaldybių pajamos savarankiškoms funkcijoms vykdyti didėja 257 mln. EUR. Tai 18,3 proc. daugiau negu 2017 m.

Pirmą kartą Lietuvos istorijoje gynybai, anksčiau nei buvo planuota, bus skirta 2 proc. šalies BVP. Taip bus įvykdyti mūsų valstybės tarptautiniai įsipareigojimai, kuriuos prisiėmėme stodami į NATO, ir bus užtikrintas žymiai didesnis nei iki šiol išorinis šalies saugumas.

Visi asignavimai išlaidoms ir investicijoms skirti realių finansinių galimybių ribose. Suprantama, kad dirbantieji valstybės tarnyboje, sveikatos ir socialinės apsaugos, švietimo ir kitose svarbiose viešojo sektoriaus srityse turi gauti dar didesnį darbo užmokestį. To bus siekiama visos Seimo kadencijos metu, tačiau konkretūs sprendimai privalo būti derinami su šių sričių pertvarka, kuri yra prasidėjusi ir bus tęsiama.

Mokestiniai pakeitimai dera su LVŽS rinkiminėmis nuostatomis ir atitinka Vyriausybės programą. Tai – mokestinės naštos mažinimas mažiausiai uždirbantiems, verslo apmokestinimo įvairovės mažinimas, investicijų ir inovacijų skatinimas. Neapmokestinamasis pajamų dydis išaugs nuo 310 iki 380 EUR. Tai padidins mažiausiai uždirbančiųjų pajamas 10,5 euro. Taip pat didės ir minimali mėnesinė alga – nuo 380 iki 400 EUR. Augs ir visų kitų dirbančiųjų pajamos, nes tai užtikrins naujai pritraukiamos užsienio investicijos, efektyvi kova su šešėline ekonomika ir su tuo susijęs vidutinio darbo užmokesčio didėjimas. Siekiant įvykdyti įsipareigojimus rinkėjams, kitais metais bus tęsiama mokesčių ir socialinio draudimo sistemų pertvarka.

