Birželio 1 d. LR Seimas pritarė dėl griežtesnių alkoholio ribojimo įstatymų. Alkoholis paviljonuose turėtų išnykti nuo 2020 m. Alkoholio pardavimo laikas trumpinamas ir nuo šiol pirmadieniais–šeštadieniais svaigalų bus galima įsigyti 10:00–20:00 val., sekmadieniais – nuo 10:00 iki 15:00 val. Pardavėjai galės reikalauti asmens dokumentų iš visų asmenų, o įtardami, kad asmuo yra jaunesnis nei 25 m., privalės tą padaryti. Alkoholio galės įsigyti tik asmenys nuo 20 m. Tačiau 18 ar 19 m. asmenys ir toliau galės dirbti su alkoholiu. Ši nuostata įsigalios jau kitais metais. Prekiauti alkoholiu paplūdimiuose bus draudžiama. Valdžios siekis išblaivinti tautą vis dar kelia audringas diskusijas – vieni piktinasi per dideliu griežtumu alkoholio prekybai, kiti teigia, kad seniai to reikėjo. Pastariesiems antrina ir Pasaulio sveikatos organizacija, kuri paskelbė, kad Lietuvoje vienam gyventojui tenka beveik 18 l per metus absoliutaus alkoholio. Lietuvos statistikos departamentas atkerta, kad 2016 m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies gyventojui teko 13,2 l suvartoto absoliutaus (100 proc.) alkoholio (0,8 l mažiau nei 2015 m.), taip pabrėždamas, kad alkoholio suvartojimo skaičiai nuosekliai mažėja. Vykstant audringoms diskusijoms Trakų rajono laikraštis „Trakų žemė“ pasiteiravo VšĮ Trakų psichikos sveikatos centro direktorės AUDRONĖS KACELAVIČIENĖS apie padėties rimtumą ir esamą situaciją Trakų rajone.

Ar daug yra Trakų rajono gyventojų, nesaikingai vartojančių alkoholį?

Mūsų rajonas vienas pirmaujančiųjų Lietuvoje pagal suvartojamą alkoholio kiekį. Vien šis faktas jau daug ką pasako. Ir nors dispancerinėje įskaitoje yra nedaug gyventojų, tačiau stacionariai dėl alkoholinių psichozių jie yra gulėję ne vieną kartą. Iš to galime irgi darytis tam tikras išvadas. Šiuo metu visuomenėje vyrauja nuostata, kad Lietuvoje daugiausiai geriama alkoholio kaimuose. Trakų rajono savivaldybėje situacija yra priešinga – daugiausia geria miestiečiai. Miestuose dispanserizuoti 256, o kaime – 172 gyventojai. Ir tai turbūt nieko keisto. Pagal 2016 m. duomenis, Trakų mieste yra 40 vietų, kur oficialiai galima įsigyti alkoholio. Remiantis 2010 m. surašymo duomenimis, Trakuose gyvena apie 5 tūkst. gyventojų. Reiškia, kiekvienam tam prekybiniam „taškui“ tenka po 131 gyventoją, tai sudaro ir mažamečiai, ir nevaikščiojantys asmenys, ir seneliai, ir kūdikiai, ir jaunimas iki 18 metų. Tai kiek išgeria mūsų gyventojai?

Ir kai kalbama, kad pas mus Trakuose parduodama daug alkoholio atvykėliams, noriu pabrėžti, kad daug alkoholio suvartoja patys mūsų rajono gyventojai. Pvz., aš beveik kasdien iš VšĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės gaunu išrašus apie Trakų rajono savivaldybės gyventojus.

Kaip manote, kodėl yra tiek daug vartojančių alkoholį?

Visų pirmą, yra per daug vietų, kur galima nusipirkti svaigalų. Džiaugiuosi, kad nors mūsų rajone nėra vaikų, kurie būtų įtraukti į įskaitą. Deja, Lietuvos mastu situacija nėra tokia džiuginanti. Pvz., Lietuvoje yra apie 870 vaikų, turinčių priklausomybę alkoholiui. Yra vaikų, kurie serga kepenų ciroze. Tai kiek jie išgeria ir nuo kada jie geria?

Manyčiau, kad ir gyventojų užimtumas taip pat vaidina ne paskutinį vaidmenį kalbant apie alkoholio vartojimo problemą. Jei būtų pas mus daugiau infrastruktūros, kaip turiningai praleisti laisvalaikį, gyventojai rečiau rinktųsi svaigalus. Daug ką lemia socialinė kultūra. Jeigu vaikas mato šeimoje išgeriančius tėvus, mato, kaip draugai, giminės, svečiai yra vaišinami alkoholiu, jo pasąmonėje formuojamas tik toks laisvalaikio praleidimo būdas – vaikai tampa pasyviais stebėtojais. Aš kaip tik tai ir akcentavau, kai gegužės 6 d. Trakų kultūros rūmuose vyko anoniminių alkoholikų suvažiavimas.

O ką Jūs manote apie valdžios pastangas griežtinti alkoholio vartojimą?

Visuomenėje yra kilę ginčai ir nepasitenkinimas dėl alkoholio pardavimo asmenims, ne jaunesniems nei 20 metų ir kt. Aš tai vertinu labai gerai – kuo jaunesnis pradedi gerti, tuo labiau pripranti. Dėl besaikio alkoholio vartojimo kyla daug nelaimių, avarijų. Jei užfiksuojami smurto atvejai šeimoje, 3 iš 4 atvejų sukelia neblaivūs asmenys.

Mane piktina kilusi diskusija: jei vyrui yra 19 m. , o žmona yra 20 m. amžiaus, tai kaip čia vyras pats negali nusipirkti išgerti, o turi prašyti žmonos. Mes nekalbėkime apie tai, ar vyras galės, negalės nusipirkti alkoholio. Kalbėkime apie tai, kad būtų iš vis labai gerai, jei jis visai negertų. Turėkime omeny, kad 19-mečiai dar tik mokosi mokykloje, baigia 12 klasių.

Yra sakoma, kad draudimais niekuo nepakeisi. Žiūrėkime, kai kurie draudimai veikia – mažiau rūko viešose vietose, mažiau spjaudosi, šiukšlina. Pamažu, bet vis dėlto griežtesnė politika duoda teigiamų vaisių.

Ar išgydomas alkoholizmas?Tai liga visam gyvenimui. Mes galime susilaikyti, mes galime nevartoti alkoholio kurį laiką, bet mus gali ištikti protrūkiai. Žmogus, turintis priklausomybę alkoholiui, turi mokėti save kontroliuoti visą gyvenimą. Jei žmogus sugeba save kontroliuoti sirgdamas cukralige, tai kodėl jis negali savęs kontroliuoti sirgdamas šia liga?

***

„Trakų žemė“ kreipėsi į Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Veiklos organizavimo skyriaus Valdymo organizavimo poskyrio vyresniąją specialistę HALINĄ ŠAREIKIENĘ, prašydama pakomentuoti, kiek šiemet buvo užfiksuota neblaivių asmenų įvykdytų nusižengimų.

Šiemet, nuo sausio 1 iki gegužės 31 d., Trakų r. Policijos komisariate yra pradėti 20 ikiteisminių tyrimų pagal LR BK 281 str. 7 d. (tas, kas vairavo kelių transporto priemonę arba mokė praktinio vairavimo būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kai jo kraujyje buvo daugiau negu 1,5 promilės alkoholio, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų). 12 ikiteisminio tyrimo medžiagose jau yra priimti procesiniai sprendimai.

Daugiausia nusižengimų yra išaiškinta Trakų ir Senųjų Trakų seniūnijoje – 13 atvejų. Išaiškinimas dažnai priklauso nuo darbą organizuojančio pareigūno profesinių ir kitų sugebėjimų. Didžiausi „laurai“ yra skirti Veiklos grupės vyriausiajai tyrėjai Jurgitai Satkauskaitei, atsakingai už Trakų , Senųjų Trakų seniūnijas.

Kalbėjosi Jolanta

ZAKAREVIČIŪTĖ

Autorės nuotr.