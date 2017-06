Nešiojamas įkroviklis (angl. Power Bank) – tai praktiškas daiktas, kuris praverčia tada, kai netoliese nėra tradicinio maitinimo šaltinio. Varle.lt specialistų teigimu, yra daugybė priežasčių, kodėl kiekvienam mobiliuoju įrenginiu besinaudojančiam žmogui verta investuoti į nešiojamą įkroviklį.

1. Dažnai naudojatės išmaniuoju telefonu

Varle.lt mobiliųjų telefonų specialistų manymu, tai viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl nešiojami įkrovikliai apskritai egzistuoja. Juk nuo pat tos akimirkos, kai pabundame, beveik visą dieną naudojamės išmaniaisiais telefonais. Įpusėjus dienai dažnas iš mūsų pastebi, kad telefono baterija beveik išsikrovusi. Tuomet kartais imame panikuoti: juk be savo išmaniųjų telefonų negalėsime draugui parašyti žinutės ir pranešti apie vakaro planus, būsime visiškai atkirsti nuo pasaulio. Apskritai, tai nemaloni situacija. Tokiais atvejais reikalingas energijos šaltinis, kuris atgaivintų išmanųjį telefoną. Įprastas laidinis įkroviklis gelbsti ne visada – tik tais atvejais, kai netoliese yra elektros lizdas. Galbūt turite automobilinį telefono įkroviklį. Tačiau negi ketinate tiesiog sėdėti mašinoje ir laukti, kol aparato baterija bus pakankamai įkrauta? Žinoma, kad ne! Tai tikras laiko švaistymas, o jūs juk gyvenate judrų ir užimtą gyvenimą. Būtent tuomet ir praverčia nešiojamas įkroviklis – juo paprastai įkrausite savo išmanųjį telefoną vos baterija pradės sekti ir galėsite be trukdžių vėl juo naudotis.

2. Nešiojami įkrovikliai nėra tokie brangūs, kaip atrodo

Pasak Varle.lt specialistų, dauguma žmonių yra klaidingai įsitikinę, kad nešiojami įkrovikliai kainuoja brangiai. Tai tikrai nėra tiesa. Daugumos net geriausios kokybės nešiojamų įkroviklių kainos yra labai protingos. Žinoma, jeigu įkroviklis yra didesnės talpos arba kuo nors išskirtinis, pavyzdžiui turi USB-C jungtį arba greitojo įkrovimo funkciją, tuomet jis tikrai kainuos brangiau. Su savimi visuomet galite turėti patikimą energijos šaltinį, už kurį nereikės pakloti krūvos pinigų.

3. Reikia įkrauti daug įrenginių? Ne bėda!

Dauguma mūsų turime ir naudojame daug nešiojamų elektroninių prietaisų. Tai gali būti išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai, nešiojami kompiuteriai ir kiti įrenginiai su baterija, kurią reikia nuolatos įkrauti. Taigi kas nutinka, kai vienu metu išsikrauna visi įrenginiai ir juos visus reikia įkrauti? Žinoma, tuomet galite persikelti prie į elektros lizdą įjungto sieninio įkroviklio su 5 USB lizdais. O jeigu nenorite niekur eiti? Jeigu norite likti ten, kur esate, ir vienu metu įkrauti savo išmanųjį telefoną, planšetinį ir nešiojamą kompiuterį? Tokiais atvejais labai praverčia nešiojami įkrovikliai. Pasak Varle.lt specialistų, yra įkroviklių su keliomis USB jungtimis, kuriais galima įkrauti keletą įrenginių vienu metu. Tokią funkciją dažniausiai turi nešiojami įkrovikliai, kurių talpa yra 13000-20000 mAh, taip pat 21000-30000 mAh ir daugiau. Šiuo aspektu nešiojami įkrovikliai nepralenkiami: tai ne tik nešiojamas energijos šaltinis, bet ir prietaisas įgalinantis vienu metu ir ne ką lėčiau nei įprastu sieniniu įkrovikliu įkrauti keletą baterijų. Be to, tokiais galingais įkrovikliais galima vienu metu iki galo įkrauti beveik visų prijungtų įrenginių baterijas.

4. Garantuotas portabilumas

Savaime suprantama, viena geriausių nešiojamų įkroviklių savybių yra portabilumas. Visi rinkoje esantys nešiojami įkrovikliai – tai energijos šaltiniai, kuriuos visuomet nešiojatės su savimi. Tiesa, vieni nešiojami įkrovikliai lengvai telpa į kišenę, pavyzdžiui, ploni arba mažos talpos įkrovikliai. Tačiau yra ir žymiai didesnių ir sunkesnių nešiojamų įkroviklių, pasižyminčių didesne talpa. Nepaisant to, visi jie gali būti nešiojami – rankinėje, kišenėje ar tiesiog rankoje. Čia ir slypi visas nešiojamų įkroviklių žavesys: nėra kito tokio prietaiso, kuris bet kurioje situacijoje patenkintų šiais laikais ypač svarbų poreikį visuomet turėti šalia visiškai įkrautus mobiliuosius įrenginius.

5. Nešiojami įkrovikliai atitinka jūsų poreikius

Rinkoje yra daugybė įvairių nešiojamų įkroviklių, o tai reiškia, kad lengvai išsirinksite geriausiai jums tinkantį. Išskiriami kelių tipų nešiojami įkrovikliai, tenkinantys konkrečius naudotojų poreikius.

Nešiojami įkrovikliai su USB-C jungtimi

Šios rūšies įkroviklių gaminama vis daugiau, nes, nors rinkoje prietaisų, kurie įkraunami per USB-C lizdą, vis dar nėra daug, jų skaičius užtikrintai auga ir augs toliau, kadangi naudojant tokią jungtį prietaisai įkraunami greičiau ir patogiau. Be to, juk nešiojamų įkroviklių baterijas taip pat reikia krauti, o naudodami USB-C lizdą tai padarysite greičiau.

Nešiojami įkrovikliai su greitojo įkrovimo funkcija

Šios rūšies įkrovikliai skirti naudotojams, kurių išmanieji telefonai taip pat turi greitojo įkrovimo funkciją. Tokių produktų derinys įgalins jus žaibiškai įkrauti telefoną, o jums nereikės jaustis pririštam prie elektros lizdo. Šios rūšies įkrovikliais labai pasitiki net tie naudotojai, kurie neturi telefono su greitojo įkrovimo funkcija, nes tokie įkrovikliai dažniausiai didžiausiu įmanomu greičiu įkrauna ir standartinius prietaisus.

Nešiojami įkrovikliai su įmontuotais įkrovimo laidais

Jie yra vieni patogiausių. Pasirinkus tokį nešiojamą įkroviklį kartu nereikės nešiotis ir įkrovimo laido. Standartiniai nešiojami įkrovikliai turi vieną trūkumą – jeigu norite jais naudotis, turite su savimi turėti ir įkrovimo laidą. Nešiojamas įkroviklis su įmontuotais įkrovimo laidais suteikia jums daugiau mobilumo galimybių, be to, juo paprasčiau naudotis. Tik prieš įsigydami tokį įkroviklį įsitikinkite, kad į jį įmontuotų įkrovimų laidų kištukai atitinka jūsų įrenginių krovimo lizdus, ar tai būtų USB-C, Lightning ar microUSB.

Ploni arba labai maži nešiojami įkrovikliai

Maži nešiojami įkrovikliai naudotojams yra vieni patraukliausių, nes tai pats lengviausias būdas užsitikrinti, kad mobiliesiems įrenginiams niekuomet nepritrūks energijos. Juos labai patogu laikyti rankoje ir neštis absoliučiai bet kur.

Nešiojami įkrovikliai su daug įkrovimo jungčių

Nešiojami įkrovikliai yra tokie pat galingi kaip ir sieniniai, todėl, kaip jau minėta, jais galima vienu metu įkrauti keletą skirtingų prietaisų. Tai įmanoma turint įkroviklį su keliomis įkrovimo jungtimis.

Vandeniui, dulkėms ir smūgiams atsparūs tvirti nešiojami įkrovikliai

Daugelis mūsų baiminasi, kad nešiojamas įkroviklis ir savaime suprantama, išmanusis telefonas, suges, jeigu ant jo paklius vandens arba prietaisai netyčia nukris. Šią baimę galėsite visiškai pamiršti naudodami vieną iš vandeniui, dulkėms ir smūgiams atsparių nešiojamų įkroviklių. Jie sukurti daug laiko aktyviai gamtoje leidžiantiems žmonėms – žygeiviams arba stovyklautojams. Tačiau šie prietaisai LABAI praverčia ir kasdieniam naudojimui: jeigu netyčia jį numesite, galėsite nesijaudinti, nes įkroviklis vis tiek puikiai veiks