Dantų valymas – įprastas kasdienis procesas, kurį tam tikra prasme atliekame automatiškai. Dantų valymo efektyvumas priklauso ne tik nu proceso reguliarumo, bet ir kokybės. Varle.lt specialistų teigimu, pakankamai dėmesio dantims skirti leidžia šiuolaikiški elektrininiai dantų šepetėliai.

Pagrindiniai elektrinių dantų šepetėlių privalumai

1. Veiksmingesnis apnašų šalinimas

Besisukanti elektrinio dantų šepetėlio galvutė atlieka tiek judesių per vieną laiko vienetą, kiek įprastu šepetėliu tiesiog neįmanoma atlikti fiziškai. Be to, praktiškai visi šiuolaikiniai šepetėliai vėikia 2D technologijos pagrindu, o tai reiškia, kad šepetėlių galvutės ne šiaip sukasi, bet ir atlieka sukamuosius-grįžtamuosius judesius, kurie kelis kartus pagerina dantų valymo kokybę. Pažangesni elektrinių dantų šepetėlių modeliai pasižymi ir 3D technologija, kur įprastą režimą dar papildo pulsacija, kuri pakankamai efektyviai pašalina pigmentines apnašas ir bakterijas tarp dantų. Reikėtų pažymėti tai, kad elektriniai šepetėliai leidžia vienodai gerai išvalyti visas dantų dalis veikiančios vienodos jėgos dėka.

2. Laiko ir dantų pastos taupymas

Prisipažinkime sau, ar tikrai dantis valome tas griežtai rekomenduojamas 3–5 minutes? Deja, ko gero dauguma amžinai skubančių žmonių sumažina dantų valymo proceso trukmę. Elektrinis dantų šepetėlis per dvi minutes (tai rekomenduojamas laikas) išvalys dantis taip, kad norint pasiekti tokį rezultatą tradiciniu dantų valymo būdu, šepetėliu tektų dirbti ne mažiau nei vieną valandą! Netikite? Tiesiog po valymo palieskite liežuviu dantis. Pajusite neįtikėtiną lygumą. Kalbant apie dantų pastos sąnaudas, visi puikiai žinome, kad valymui pakanka žirnio dydžio kiekio, tačiau labai dažnai dėl kažkokių priežasčių dosniai išspaudžiame jos palei visą šepetėlį. Ant mažos elektrinio dantų šepetėlio galvutės daug dantų pastos paprasčiausiai neužtepsime.

3. Švelnus dantų ir dantenų valymas

Horizontalūs įprasto dantų šepetėlio judesiai ne tik blogai išvalo tarpus tarp dantų, bet ir gadina emalį. Kruopštūs sukamieji-grįžtamieji elektrinių dantų šepetėlių judesiai ne tik gerai išvalys dantis, bet ir nepadarys jiems žalos. Be to, kalbant apie minėtąjį jėgos vienodumą, reikėtų pažymėti tai, kad kai kurie modeliai turi paspaudimo jutiklį ir gali nustatyti, kai paspaudžiate pernelyg stipriai. Ši galimybė efektyviai apsaugo dantenas ir emalį. Efektyvesniam ir maksimaliai švelniam dantų valymui galima panaudoti irigatorius, kurie į burnos ertmę paduoda vandenį su oro burbuliukais. Vandens srovė masažuoja dantenas ir puikiai pašalina maisto likučius.

4. Keičiami antgaliai įvairiems atvejams

Elektriniai dantų šepetėliai, kaip ir tradiciniai, pasižymi skirtingu šerių standumu, t.y. ne patys šepetėliai, o jų keičiami antgaliai. Ko gero daugumai žmonių kasdieniam valymui tinka vidutinio standumo šeriai, tačiau jei jūsų dantenos jautrios, nesunkiai rasite ir kur kas minkštesnį antgalį. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad yra prieinami ir specialūs antgaliai su minkštomis poliravimo plokštėmis skirti dantų balinimui. Žinoma, nuolat naudotis tokias antgaliais nerekomenduojama, nes galima pažeisti dantų emalį. Dar vienas keičiamų elektrinio dantų šepetėlio antgalių privalumas tas, kad jie labai kompaktiški ir neužima daug vietos.

5. Patogus sprendimas tiek suagusiems, tiek vaikams

Suagusiems asmenims elektriniai dantų šepetėliai padės sutaupyti nemažai laiko ir užtikrins kokybišką dantų valymą. Vaikams be minėtųjų dalykų dar bus įdomu išmokti naudotis nauju įrenginiu. Galbūt būtent elektrinio dantų šepetėlio dėka pavyks išugdyti įprotį reguliariai ir kruopščiai valyti dantis. Reikėtų pažymėti tai, kad kai kurie dantų šepetėliai turi laikmatį, kuris praneš, kai rekomenduojamas dantų valymo laikas bus išnaudotas, o kituose modeliuose dantų valymo metu groja ir muzika, todėl ilgos dantų valymo minutės prabėga dar greičiau ir linksmiau. Įprastai vaikiški elektriniai dantų šepetėliai pasižymi mažesniais matmenimis, yra lengvesni ir spalvoti.