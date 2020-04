A. Pundziūtė: „Slaugos namų nauda Trakams – profesionali artimųjų slauga netoliese, gyvybė ekonomikai ir naujos darbo vietos“

Prieš kiek daugiau nei savaitę žiniasklaidoje nuskambėjo žinia apie buvusiame „Trasalio“ viešbučio pastate vasarą duris atversiančius nemokamus, švediškos paslaugų kokybės standartus atitiksiančius slaugos namus „Addere Care“. Kalbiname būsimųjų slaugos namų vadovę Almą Pundziūtę.

Ar galite plačiau papasakoti, kokia veikla užsiimsite?

Būsimuose slaugos namuose teiksime slaugos, palaikomojo gydymo ir socialinės globos paslaugas, veiks senelių dienos centras. Dar prieš imdamiesi kurti slaugos namus Trakuose manėme, kad tokios paslaugos Lietuvoje yra gyvybiškai reikalingos. Mūsų žiniomis, eilėje Vilniuje laukia apie 600 asmenų, Lietuvoje – netoli 3 tūkst. Tai yra didžiulis skaičius žmonių, kurie šiandien negali gauti paslaugų paprasčiausiai todėl, kad nėra iš kur.

Kilusi koronaviruso pandemija tik pagrindžia slaugos namų poreikį. Vieną dieną susirgimai COVID-19 nuslūgs, tačiau kad ir kaip dramatiškai beskambėtų, pasaulis niekada nebebus toks, koks buvo iki tol. Požiūris į ligonių slaugymą yra vienas iš dalykų, kuris privalės keistis. Šiandien matome, kad asmenys, kuriems reikalinga slauga, neturėtų gulėti bendrose ligoninėse, kur patiria didesnę kontakto su užsikrėtusiais asmenimis riziką. Lygiai taip pat, jie neturėtų būti slaugomi namuose, jeigu juose būti pavojinga dėl šeimos narių galimai nešiojamos ligos. Tačiau šiandien pasirinkimo, kur išgyventi pavojingą laikotarpį, nėra ir vietos specialiose ligoninėse negaunantys slaugytini žmonės priversti rizikuoti.

Žinoma, niekas nėra apsaugotas nuo viruso, tačiau būtina dėti visas pastangas užsikrėtimo galimybei mažinti. „Addere Care“ dirbs patyręs infektologas – slaugos namuose šio specialisto paprastai nebūna, tačiau iš skausmingos mūsų kolegų iš kitų Lietuvos ir pasaulio miestų patirties matome, kad jis būtinas. Slaugos namuose, kuriuose gyvena ypač infekcijoms imlūs gyventojai, labai svarbu laikytis išskirtinių taisyklių. Tą ir darysime.

Kodėl nusprendėte orientuotis į tai, kaip slauga vykdoma Švedijoje?

Švedija savo slaugos principais ir kokybe garsėja visame pasaulyje. Mus įkvepia Švedijos karalienė Silvija, kuri prieš daugiau nei dvidešimt metų ieškodama pagalbos savo mamai ėmėsi kurti iš esmės naują slaugos filosofiją. Jos centre – išskirtinai rūpestinga kiekvieno slaugomojo priežiūra. Ir mes pagrindinį dėmesį skirsime ne gražiausioms sienoms ir užuolaidoms, bet rūpestingiausiems slaugytojams ir jų padėjėjams, darbuotojų empatijai ir kompetencijai. Visi slaugos namų darbuotojai išklausys mūsų bendradarbių iš Švedijos, turinčių didelę slaugos namų personalo edukacijos patirtį, mokymus ir privalės įgyti sertifikatus. Negana to, savo komandoje turėsime medicinos profesionalų iš Švedijos, kurie dalinsis savo žiniomis ir ilgamete patirtimi. Taip tikimės į Lietuvą atnešti tai, ką slaugoje Švedija turi geriausio – rūpestį ir profesionalią priežiūrą kiekvienam svečiui.

Visiems labai įdomu, ką reiškia „nemokami slaugos namai“? Juk nieko nemokamo nebūna.

Sakydami „nemokami“ turime omenyje tai, kad į slaugos namus „Addere Care“ patekę privalomuoju sveikatos draudimu apdrausti asmenys slaugos ir palaikomojo gydymo bazines paslaugas garantuojamą laikotarpį (kuris yra 120 dienų per metus) gaus nemokamai, t. y. be papildomos priemokos. Už papildomas dienas ir paslaugas svečiai turėtų susimokėti papildomai, o suma priklausys nuo individualių svečio ar jo artimųjų poreikių ir norių.

Ateityje numatome teikti ir socialinės globos bei kitas paslaugas, jos bus finansuojamos panašiu principu, t. y. vadovaujantis valstybės nustatytomis tokių paslaugų teikimo ir finansavimo sąlygomis.

Kas galės patekti į „Addere Care“? Ar svarbus asmenų amžius?

Mūsų slaugos namuose bazines slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas nemokamai galės gauti visi Lietuvoje reziduojantys asmenys, turintys siunčiančio gydytojo siuntimą. Be abejo, pirmumą turės Trakų, Vilniaus, Elektrėnų ir kitų su Trakų rajonu besiribojančių miestų ir rajonų savivaldybių gyventojai.

Slaugos paslaugų reikalingų asmenų amžius nėra svarbus. Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugos apima gydymo, slaugos, kitas minimalias sveikatos būklės palaikymo paslaugas / priemones bet kurio amžiaus žmonėms, sergantiems lėtinėmis ligomis, neįgaliesiems ir kitiems pacientams, kai yra aiški ligos diagnozė ir nereikalingas aktyvus gydymas.

Ar norintys jau gali į jus kreiptis? Kokius dokumentus jie turėtų pateikti?

Kreiptis dėl vietos gavimo „Addere Care“ bus galima kitą dieną po to, kai įsigalios sutartis tarp mūsų ir Valstybinių ligonių kasų. Kviečiame sekti naujienas – pranešime, kai tik tai įvyks. Atvykdami pacientai privalės turėti siuntimą, taip pat – asmens tapatybės dokumentą, pensininko ar invalidumo pažymėjimą.

Planuojame, kad netrukus pradės veikti informacinė linija, kuria paskambinus atsakysime į visus rūpimus klausimus dėl to, kur kreiptis ir ką daryti, kad mūsų slaugos namuose gautumėte nemokamas paslaugas.

Papasakokite, kokiomis sąlygomis jūsų svečiai gyvens?

Buvusį viešbučio pastatą pritaikydami slaugos namams aktyviai bendradarbiaujame su slaugos specialistais ir architektais iš Švedijos. Jų patirties dėka pastato pritaikymo slaugos namams projektas parengtas taip, kad svečiai jaustųsi kaip nedideliuose jaukiuose slaugos namuose, turėtų jiems skirtas bendravimo, laisvalaikio ir maitinimosi erdves, galimybę patogiai pasivaikščioti ir leisti laiką gamtoje. Didžioji dalis kambarių bus dviviečiai. Svarbu paminėti, kad jau dabar su specialistais dirbame kurdami subalansuotą naminio maisto meniu svečių bei darbuotojų maitinimui 4–5 kartus per dieną.

Ar slaugos namais versite visą pastatų kompleksą?

Aptarta veikla bus vykdoma buvusiame viešbučio pastate. Jame taip pat planuojame medicinos viešbutį, kurio pagrindinis tikslas būtų medicinos turizmo pritraukimas. Tuo tarpu buvusio pramogų centro veikla žymiai nesikeis. Jame ir toliau veiks baseinas, SPA, konferencijų centras, nauja kavinė ar restoranas, kuris Trakų gyventojams ir svečiams pasiūlys dar vieną vietą užkąsti, galbūt atsiras daugiau pramogų mažiausiems svečiams. Neatmetame galimybės sveikatingumo paslaugas teikti ir slaugos namų svečiams.

Ką pasakytumėte nerimaujantiems, kad viešbučio uždarymas sumažins turistų srautus?

Mes neuždarome viešbučio tam, kad įsteigtume slaugos namus – „Trasalio“ veikla nutrūko iki mūsų atėjimo. Tokioje situacijoje įvertinę pastatų kompleksą ir visuomenės poreikius dėl turistų srautų darome viską, kas įmanoma. Mūsų slaugomus svečius nuolat lankys jų artimieji. Neabejojame, kad jie ne mažiau nei mes įvertins Trakų privalumus ir pasinaudos proga užkąsti miesto kavinėse, praleisti laiką prie ežerų, aplankyti muziejus, bažnyčią, kitus objektus. Patirtis rodo, kad artimųjų lankymas dažnai vyksta savaitgalį, todėl neabejojame, kad iš toliau atvykstantys artimieji Trakuose praleis ne vieną dieną. Be to, „Addere Care“ glaudžiai bendradarbiaus su medikais ir kitais profesionalais iš Švedijos, kurie dažnai lankysis naujajame komplekse ir tokiu būdu taip pat didins Trakų žinomumą net iki Skandinavijos šalių. „Addere Care“ veikla bus reikalinga, skaidri, tarptautinė ir puikiai reprezentuos Trakų miestą. Be to, kaip minėjau, buvęs pramogų centras iš esmės savo pobūdžio nepakeis, vidaus pramogų ieškantys turistai ir toliau galės jame lankytis.

Trakai yra puiki vieta. Čia – ir gamta, ir istorinis paveldas, dėl ko vieną dieną Trakai taps puikiu kurortu. Tikime, kad idealiai įsikomponuojame į dabartinį miesto veidą ir viziją, tačiau kartu pasitelkdami jau esamą mūsų veiklai tinkamą pastatų kompleksą galime suteikti jam papildomų spalvų.

Vardijate, kuo tinkami Trakai. O ką Trakams gali duoti „Addere Care“?

Norime tapti miesto gyvenimo dalimi. Galėsime atliepti slaugos vietų trūkumą, pasiūlyti viešojo maitinimo, pramogų ir kitas paslaugas visus metus, gyvybę ekonomikai, darbo vietas.

Pastarosios regionui ypač reikalingos. Šiandien Lietuvoje visur, išskyrus didžiausius miestus, trūksta darbo vietų, kurios leistų žmonėms gyventi ir dirbti mažesnėse gyvenvietėse. Mūsų atveju, kalbame apie iki šimto darbo vietų įvairių sričių specialistams – ne vien slaugytojams. Suprantama, kuo daugiau darbo vietų privačiame sektoriuje, tuo didesni mokesčiai surenkami į savivaldybės biudžetą. Taigi finansinė nauda pasieks ne vien pas mus dirbančiuosius.

Ne paslaptis, jog tokią veiklą pasirinkome matydami, kad Lietuvoje masiškai trūksta slaugos vietų. Jau dabar gauname užklausas dėl galimybės apsigyventi mūsų dar tik pradėsiančiuose veiklą slaugos namuose. Neabejotinai tų pačių poreikių turi ir Trakų bei aplinkinių savivaldybių gyventojai, ne viena šeima sprendžia tas pačias problemas. Esame apsisprendę jiems teikti prioritetą ir sieksime užtikrinti tokį poreikį turintiems žmonėms pirmenybę apsigyventi pas mus.

Pabaigai, kodėl savo veiklai pasirinkote Trakus?

Kiekvienai gyvenvietei reikalinga ekonominė veikla. Klausimas – kokia? Paprastai tai arba pramoninė veikla, arba paslaugos. Patarčiau pagalvoti apie tai, kokius Trakus norime matyti ateityje.

Galima pasvarstyti, ar norėtume, kad Trakai savo ateitį grįstų pramonine veikla. Ar tai čia tiktų? Ar vietos gyventojai norėtų su gamyba dažnai ateinančio triukšmo, taršos, krovininio transporto? Žinoma, toks pasirinkimas įmanomas. Tačiau kol kas Trakai populiarėja paslaugomis. Lietuvoje turime sėkmingus tokios veiklos pavyzdžius. Druskininkai, Birštonas, Anykščiai suklestėjo iš rekreacinės veiklos. Ne viena kita gyvenvietė siekia eiti panašiomis pėdomis, bet dažnai neturi tam būtinų savybių. Trakai turi viską – galimybę siūlyti ir rūpestį įvairaus amžiaus ir poreikių žmonėmis, ir turtingą kultūrinę bei pramoginę programą. Visame pasaulyje regionų sėkmės raktas yra atpažinti ir išnaudoti savo privalumus, o ne eiti priešinga kryptimi. Savo veikla tikimės prisidėti prie regiono stiprėjimo.

Ačiū už pokalbį.

Kalbėjosi Jolanta ZAKAREVIČIŪTĖ

Šaltinis: www.voruta.lt