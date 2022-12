Administracinio pastato patalpų, esančių Klevų al. 47a, Lentvario m., viešas nuomos konkursas

Trakų rajono savivaldybės administracija skelbia administracinio pastato patalpų, esančių adresu Klevų al. 47A, Lentvario m., unikalus Nr. 7998-0012-5019, patalpų žymėjimas pastato plane: 1-3, plotas – 11,64 kv. m, 1-4, plotas – 18,55 kv. m, 1-5, plotas – 1,73 kv. m, 1-6, plotas – 2,24 kv. m, 1-8, plotas – 13,74 (dalis koridoriaus) kv. m, bendras nuomojamų patalpų plotas – 47,90 kv. m, viešą nuomos konkursą 2022 m. gruodžio 13 d. 14:00 val., Trakų rajono savivaldybės administracijoje, Vytauto g. 33, Trakai (202 kab.). Patalpos bus nuomojamos nuo 2022 m. gruodžio 23 d.

Paraiškas dalyvauti konkurse norintys pareiškėjai turi pateikti užklijuotuose vokuose 2022 m. gruodžio 13 d. nuo 8.00 iki 12.00 val.

Paraiškas konkursui teikti: Trakų rajono savivaldybės administracijos Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistei Laurai Seržintienei, 322 kab., Vytauto g. 33, Trakai.

Fiziniai asmenys, juridiniai asmenys, juridinių asmenų filialai, EEE valstybėse įsisteigusios įmonės, organizacijos ir jų filialai, norintys dalyvauti turto nuomos konkurse (toliau – Konkurso dalyviai), arba jų įgalioti atstovai iki skelbime nurodyto laiko pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašytas nuomos konkurso skelbtas pavadinimas (Administracinio pastato patalpų, esančių adresu Klevų al. 47A, Lentvario m., patalpų unikalus Nr. 7998-0012-5019, viešam nuomos konkursui).

Ant voko taip pat turi būti užrašyta: I) konkurso dalyvio vardas ir pavardė arba pavadinimas; II) Jei teikiama jungtinė paraiška, duomenis ant voko nurodo visi jungtinės paraiškos dalyviai; voke turi būti pateikta:

1. Patvirtintos formos paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), kontaktinis telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas.

2. Norimos išsinuomoti patalpos, jų žymėjimas plane, norimų išsinuomoti patalpų bendras plotas.

3. Siūlomas konkretus nuompinigių dydis už 1 kv. m ir bendras siūlomas nuompinigių dydis už visą nuomojamą patalpų plotą.

4. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopija ir juridinio asmens įstatų kopija, patvirtinta antspaudu (jeigu jis privalo turėti antspaudą) ir įgalioto atstovo parašu.

5. Apmokėjimo ar pavedimo kopija, kurioje pažymėta, kad konkurso dalyvis į nuomotojo skelbime nurodytą banko sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui.

6. Paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą.

7. Paraiška turi būti pasirašyta konkurso dalyvio ar jo įgalioto atstovo. Jei teikiama jungtinė paraiška, ją pasirašo visi jungtinės paraiškos dalyviai. Pridedama jungtinės veiklos sutartis.

8. Dalyvio vokas su paraiška registruojamas Konkurso registravimo lape įrašant konkurso dalyvio registracijos eilės numerį, voko su paraiška gavimo datą ir laiką (minutės tikslumu), ant voko užrašomas konkurso dalyvio registracijos eilės numeris. Dalyvis supažindinamas su viešo nuomos konkurso organizavimo tvarka ir sąlygomis.

9. Iki konkurso komisijos posėdžio Konkurso dalyvių vokai su paraiškomis neatplėšiami, kiti asmenys su duomenimis apie įregistruotus konkurso dalyvius nesupažindinami.

10. Vokai su konkurso dalyvių paraiškomis atplėšiami 2022 m. gruodžio 13 d. 14.00 val. Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų rajono savivaldybės administracijoje, 202 kab. (Mažojoje posėdžių salėje).

Patalpų nuomos sutarties terminas – 5 (penkeri) metai nuo sutarties pasirašymo dienos.

Pastato patalpų pradinis nuompinigių dydis 7,31 Eur (septyni eurai trisdešimt vienas centas) per mėnesį už vieną kvadratinį metrą be PVM.

Konkurso dalyvio pradinį įnašą, lygų 3 mėnesių pradiniam nuomos mokesčio dydžiui, konkurso dalyvis privalo sumokėti iki 2022 m. gruodžio 13 d. 8:00 val. Mokėjimo rekvizitai: Trakų rajono savivaldybės administracija, kodas 181626536, a/s Nr. LT714010042700030188, LUMINOR Bank AS Lietuvos skyrius.

Dėl papildomos informacijos apie Konkurso sąlygas ir patalpas kreiptis į Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistę Laurą Seržintienę (322 kab.), tel. (8 528) 25 048, el. p. laura.serzintiene@trakai.lt.

Pretendentai gali atvykti apžiūrėti patalpas 2022 m. gruodžio 9 d. nuo 13.00 iki 15.00 val. iš anksto susitarę su kontaktiniu asmeniu Laura Seržintiene (322 kab.), tel. (8 528) 25 048, el. p. laura.serzintiene@trakai.lt.

Esant dideliam paraiškų kiekiui, komisijos sprendimu posėdis gali būti atidėtas ir laimėtojai skelbiami kitame posėdyje.

Laura SERŽINTIENĖ,

Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė