Šiais metais pradedamos teikti nemokamos kompleksinės socialinės reabilitacijos paslaugos akliesiems atvers daugiau galimybių būtiniems įgūdžiams lavinti ir palengvins regos negalią turinčių žmonių integraciją į visuomenę.

Pirmenybė – darbingo amžiaus žmonėms

Trisdešimt kalendorinių dienų trunkantį kompleksinių socialinės reabilitacijos paslaugų ciklą nemokamai gauti aklieji galės pirmą kartą.

„Per tą laiką žmogui bus suteikta ne tik reikiama specialistų pagalba, bet ir nemokamas apgyvendinimas bei maitinimas tris kartus per dieną. Be abejo, gyvenamosios patalpos bei įranga bus pritaikytos regos negalią turintiems žmonėms“, – pabrėžė Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorė dr. Asta Kandratavičienė.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą bei Neįgaliųjų reikalų departamento administruojamą paslaugą šiemet teiks VšĮ Valakupių reabilitacijos centro Kauno skyrius. Socialinės reabilitacijos paslaugas gali gauti visi bet kurioje savivaldybėje gyvenantys aklieji nuo šešiolikos metų amžiaus. Nors pagalbos gali kreiptis ir pagyvenę žmonės, pirmenybė teikiama darbingo amžiaus asmenims.

„Tokių paslaugų poreikis tikrai didžiulis. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, per metus Lietuvoje apanka maždaug trisdešimt žmonių. Ypač būtina tinkamą kompleksinę pagalbą laiku suteikti netikėtai (po traumos, nelaimingo atsitikimo) regėjimą praradusiam žmogui“, – pastebėjo pašnekovė.

Penkių paslaugų komplektas

„Tai yra tarpinė paslauga tarp medicininės ir profesinės reabilitacijos, skirta visapusiškam aklojo savarankiškumui ugdyti. Yra siūlomas penkių paslaugų paketas“, – aiškino A. Kandratavičienė.

Pirmiausia dėmesys kreipiamas orientacijai erdvėje ir savarankiškam judėjimui (mobilumui) ugdyti. Aklieji turės galimybę išmokti orientuotis atvirose ir uždarose vietovėse, pažįstamose ir nepažįstamose erdvėse, vaikščioti su baltąja lazdele, reginčiuoju palydovu.

Antroji paslauga skirta kasdieniams įgūdžiams lavinti: mokoma savitarnos, socialinės komunikacijos bei kitų buityje reikalingų gebėjimų.

Trečioji paslauga padės ugdyti komunikacinius gebėjimus ir įvaldyti naująsias technologijas: išmokti dirbti kompiuteriu su akliesiems pritaikytomis balso sintezės programomis, naudotis mobiliosiomis technologijomis.

Ketvirtoji paslauga – medicinos psichologo pagalba, teikiama tiek individualiai, tiek grupėse.

Paskutinė siūloma paslauga nukreipta į profesinį konsultavimą ir orientavimą. Paslaugos gavėjai bus supažindinami su profesijomis, amatais, tinkamais akliesiems, bus sudaroma galimybė dalyvauti profesinėje reabilitacijoje.

„Kiekviena paslauga bus teikiama iki dešimties žmonių grupei ir ne daugiau kaip keturias valandas per dieną. Įvertinę kiekvieno asmens poreikius, specialistai sudarys individualią reabilitacijos programą. Be to, siekiant neprarasti išmoktų įgūdžių, pasibaigus reabilitacijai ir žmogui grįžus į gyvenamąją vietą, toliau bus užtikrinamas bendradarbiavimas su savivaldybių socialinės paramos skyriais, nevyriausybinėmis organizacijomis“, – kalbėjo A. Kadratavičienė.

VERTA ŽINOTI:

Dėl paslaugų kreiptis į VšĮ Valakupių reabilitacijos centro Kauno skyrių ir pateikti šiuos dokumentus:

• Laisvos formos prašymą,

• Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą,

• Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą Neįgalumo lygio pažymą ar darbingumo lygio pažymą,

• Šeimos gydytojo ar oftalmologo išduotą išrašą (forma Nr. 027/a), kuriame turi būti pateikta informacija apie žmogaus aklumą,

• Savivaldybės administracijos išduotą pažymą dėl asmens specialiųjų poreikių lygio nustatymo arba pažymą dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo asmeniui, kuriam darbingumo lygis nustatytas iki senatvės pensijos amžiaus.

Kontaktai:

A. Juozapavičiaus pr. 34, LT-45228, Kaunas

Tel. / faks. (8 37) 24 18 81,

Mob. 8 612 09 937

El. svetainė

www.reabilitacija.lt

El. paštas

info@reabilitacija.lt