Šiuo metu įvairių stovyklų pasirinkimas yra tikrai nemažas, tad ir tuomet, jei jus domina anglų kalbos vaikų stovyklos Vilniuje ir Kaune, galėsite rasti pačius tinkamiausius pasirinkimus. Turbūt nereikia net sakyti, kad vaikai į stovyklą paprastai vyksta net labai noriai, nes tai reiškia, kad jie galės smagiai praleisti laiką ir susirasti naujų bičiulių. Svarbiausia yra tai, kad būtų parenkama pati tinkamiausia anglų kalbos stovykla, tad ieškant tinkamiausio sprendimo verta atkreipti dėmesį į keletą svarbiausių kriterijų. Taigi, į ką vertėtų atsižvelgti?

Paiešką pradėkite nuo atsiliepimų

Be abejo, visada nori kad anglų kalbos vaikų stovyklos Vilniuje ir Kaune jūsų vaikų nenuviltų, ir čia praleistas laikas būtų naudingas, taigi, verta pasidomėti, kaip apie įvairias stovyklas atsiliepia interneto vartotojai. Didelė tikimybė, kad nesugaišdami daug laiko rasite iš tiesų nemažai atsiliepimų bei rekomendacijų, taigi, apsispręsti tikrai nebus labai keblu. Taip pat tam tikrais atvejais stovyklas gali rekomenduoti vaikus auginantys draugai ar giminaičiai, tad galite prašyti jų patarimų.

Stovyklos trukmė ir kaina

Anglų kalbos vaikų stovyklos Vilniuje ir Kaune gali būti labai įvairios trukmės – jos organizuojamos ir vienai dienai, ir savaitei ar dar ilgesniam laikui. Mokinių vasaros atostogų metu tikrai puikiai pasiteisins ilgesnio laikotarpio stovyklos, o trumpesnių atostogų metu galėsite rinktis ir vienos dienos stovyklas. Dažniausiu pasirinkimu tampa tęstinės vienos dienos stovyklos, į kurias vaikai atvyksta ryte, o vakare grįžta namo. Be abejo, tokios stovyklos kaina bus mažesnė, o jūs galėsite būti užtikrinti, kad vaikas laiką leidžia tikrai turiningai. Įvairių stovyklų nustatytos kainos gali net labai varijuoti, tad tuo palanku pasidomėti dar iš anksto. Ši informacija dažniausiai yra pateikiama internetinėse stovyklų svetainėse, tad rasti geriausią pasiūlymą bus tikrai labai paprasta.

Kalbos mokymosi metodai

Renkantis stovyklą svarbiu kriterijumi tampa ir tai, kokie kalbos mokymosi metodai yra taikomi. Be abejo, visada norisi, kad vaikui mokytis būtų kuo įdomiau, todėl galima pasidomėti, kokia veikla užsiimama stovyklos metu. Palanku ir tai, kad kai kuriose stovyklose dirba anglakalbiai dėstytojai, o tai garantuoja, kad kalbos mokymasis taps dar greitesnis. Be to, tai gali padėti išmokti taisyklingo žodžių tarimo, ir t.t.

Konkreti stovyklos vieta

Gana dažnais atvejais svarbiu kriterijumi tampa tai, kokiose vietovėse yra įsikūrusios anglų kalbos vaikų stovyklos Vilniuje ir Kaune. Paprastai yra tikimasi, kad nuvežti vaikus į stovyklą bus pakankamai patogu, o tuomet, jei į stovyklą vaikas vyks savarankiškai, konkreti stovyklos vieta taps dar aktualesniu kriterijumi. Palanku ieškoti tokių stovyklų, kurios vyktų visuomeniniu transportu lengvai pasiekiamose vietose, nes tokiu atveju atvykti į stovyklą tikrai nebus labai keblu.

Vaikų amžiaus grupės

Anglų kalbos vaikų stovyklos Vilniuje ir Kaune yra pasirenkamos ir pagal tai, kokioms amžiaus grupėms jos yra pritaikytos. Mokyklose vaikai pradeda mokytis užsienio kalbų labai panašiu metu, tad kalbos mokėjimo lygis gali būti praktiškai toks pat, tačiau tam tikros amžiaus grupės pasirinkimas gali būti palankus dėl to, kad vaikai galėtų susirasti bendraamžių draugų.

Įvertinus šiuos svarbiausius kriterijus anglų kalbos vaikų stovyklos Vilniuje ir Kaune gali būti pasirenkamos kur kas paprasčiau, ir jums tikrai nereikės sugaišti daug laiko, norint atrasti patį palankiausią pasiūlymą. Rinktis šiuo metu tikrai turime iš ko, taigi, visada bus galima atrasti pačius palankiausius sprendimus.