Apie izoliaciją NVSC sąlytį turėjusius informuos trumposiomis SMS žinutėms

Pastarąsias dvi savaites, kuomet fiksuojamas svarus koronaviruso infekcijos (COVID-19) atvejų augimas, kartu auga ir sąlytį turėjusių arba, paprastai tariant – kontaktavusių su užsikrėtusiaisiais, skaičius. Siekiant šiuos žmones kuo operatyviau informuoti, kaip jiems elgtis, kiek laiko izoliuotis, nuo šiandien Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) sąlytį turėjusiems asmenims siunčia trumpąsias SMS žinutes.

Tai reiškia, kad nuo šiol asmenys, turėję didelės rizikos kontaktą, nebesulauks specialistų skambučio. Vietoje jo – gaus trumpąją SMS žinute telefonu, kurioje bus nurodyta, iki kada žmogui privalu izoliuotis, taip pat bus pateikta informacija apie izoliacijos sutrumpinimo galimybę.

Be to, SMS žinutėje asmenys, turėję didelės rizikos sąlytį, taip pat ras ir nuorodą į anketą, kurią užpildę, pateiks svarbius duomenis specialistams. Savo ruožtu, asmuo anketoje turės nurodyti, ar jam izoliacijos laikotarpiui reikalingas nedarbingumas, ar sutinka atlikti tyrimą COVID-19 ligai nustatyti ir ar turi tinkamas sąlygas izoliuotis.

Pasak NVSC direktoriaus Roberto Petraičio, įdiegta sistema leis užtikrinti efektyvesnį žmonių informavimo procesą, garantuos, kad žmonės žymiai greičiau nei iki šiol gaus aiškią ir tikslią informaciją apie tai, ko imtis po turėto didelės rizikos sąlyčio.

„Dabar per dieną nustatome vidutiniškai po 4 tūkstančius sąlytį turėjusių asmenų, su kuriais specialistams reikia susisiekti, skirti nuo kelių iki keliolikos minučių pokalbiui. Augant atvejų skaičiui, mes nesame pajėgūs to padaryti skambinant. Dėl to informavimą atliksime kitu būdu – žmonės gaus trumpąsias SMS žinutes. Labai kviečiame žmones vadovautis šiomis žinutėmis, laikytis nustatytų reikalavimų, pateikti prašomus duomenis NVSC specialistams“, – sako R. Petraitis.

Šios trumposios SMS žinutės bus siunčiamos iš NVSC, tad siuntėjo laukelyje asmenys ir matys ne numerį, o trumpinį – NVSC.

Svarbu, kad tokią trumpąją SMS žinutę iš NVSC gaus tie asmenys, kuriuos kaip didelės rizikos sąlytį turėjusius epidemiologinių tyrimų metu nurodys ir atvejus tiriantiems specialistams pateiks žmonės, kuriems patvirtinta COVID-19 liga.

Tuo metu asmenys, kurie patys įtaria, jog galimai turėjo sąlytį, turi pildyti anketą NVSC interneto svetainėje ir laukti specialistų, atliksiančių individualų rizikos vertinimą skambučio.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro informacija