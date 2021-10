Aplink Lietuvą – ragaujant cepelinus! Sukurtas specialus žemėlapis didžkukulių mėgėjams

Lietuvoje – bulvių sezonas. Bulviakasio pabaigtuvės ir sočių vaišių su cepelinais startas. Tad neįprastais kelionių maršrutais kiekvieną sezoną stebinanti nacionalinė turizmo skatinimo agentūra „Keliauk Lietuvoje“ sukūrė Cepelinų žemėlapį. Keliautojai kviečiami ne tik keliauti, bet ir atrasti netikėtus didžkukulių skonius įvairiuose šalies regionuose.

Jungtinių Tautų Maisto ir Žemės Ūkio organizacijos duomenimis, lietuvis per parą suvalgo apie 250 g bulvių, tad per metus – beveik 100 kg. Tiesa, pasak „Keliauk Lietuvoje“ komunikacijos projektų vadovės Snieguolės Valiaugaitės, pagal šį rodiklį lietuviai nepatenka į bulvių gerbėjų dešimtuką pasaulyje. Pasirodo, be bulvių labiau nei lietuviai gyventi negali kinai, indai, amerikiečiai, rusai.

„Nors ir nesame daugiausiai bulvių suvalganti tauta pasaulyje, o cepelinai – nėra oficialus nacionalinis Lietuvos valgis, kaip rodo praeitais metais atlikti „Nacionalinio patiekalo“ rinkimai, lietuviai be didžkukulių visgi neįsivaizduoja šalies virtuvės. Be to, retas atvykęs turistas nesileidžia į gastronomines patirtis – kiek tenka susidurti, cepelinų degustacija būna kone kiekvieno keliautojo sąraše“, – pastebėjimais dalinasi S.Valiaugaitė.

„Keliauk Lietuvoje“ gastronominio turizmo kryptį nuosekliai vysto jau keletą metų. O pristatyti neįprastų Cepelinų žemėlapį vietinei rinkai agentūra nusprendė atsižvelgiant į sezoniškumą, išaugusio vietinio turizmo srautus ir į šiuo metu vykdomą „Trečiosios nakvynės“ projektą, kuriuo lietuviai kviečiami keliauti ir ragauti šalyje ilgiau – užsisakius dvi ar daugiau nakvynių apgyvendinimo įstaigose iš eilės, trečią gauti nemokamai.

Parengtame žemėlapyje – cepelinai su menke, varške ir mėtomis, bebriena, triušiena, morkomis. Taip pat – kvietimas apsilankyti Bulvių muziejuje, praeiti Bulvių keliu, pasigrožėti Bulvių skulptūromis Kretingos ir Rokiškio rajonuose.

Peržiūrėti ir atsisiųsti Cepelinų žemėlapį galite čia.

Informacija paruošta pagal nacionalinės turizmo skatinimo agentūros „Keliauk Lietuvoje“ ir turizmo informacijos centrų medžiagą. Kviečiame keliauti ir ragauti atsakingai, laikantis viešojo maitinimo įstaigų nustatytų saugumo reikalavimų.