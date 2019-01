Atvirų durų dienos Valstybinėje mokesčių inspekcijoje

Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI) informuoja, kad gyventojai, kurie vykdo individualią veiklą pagal pažymą ar įsigijus verslo liudijimą, jau gali naudotis nauja nemokama e. paslauga – virtualiu buhalteriu i.APS. Šių metų sausio 29–31 dienomis smulkieji verslininkai kviečiami į atvirų durų dienas Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio apskričių mokesčių inspekcijose, kurių metu VMI konsultantai norintiems individualios veiklos apskaitą tvarkyti šiuolaikiškai, e. būdu, padės žengti pirmuosius žingsnius.

„Susidomėjusius pamokysime, kaip prisijungti prie programos, parodysime, kaip vesti pajamas ir išlaidas, supažindinsime su papildomomis virtualaus buhalterio galimybėmis, kurių išties nemažai. Kad atvykę konsultuotis galėtų prisijungti prie virtualaus buhalterio i.APS programos, VMI sistemoje, prašome gyventojų su savimi turėti prisijungimo prie elektroninės bankininkystės ar VMI išduotas kliento identifikavimo priemones, – sako VMI prie FM virtualaus buhalterio i.APS projekto vadovė Inga Gedminienė. –

Tiesa, gyventojai, kurie maga viską išbandyti pirmi, gali ir savarankiškai susipažinti su programa, tam sukurta ir jos demonstracinė versija i.APS DEMO“.

Paprasčiausias būdas išbandyti virtualaus buhalterio i.APS DEMO versiją – per e. bankininkystę. Prisijungus prie e. banko reikia pasirinkti VMI e. paslaugą –

„i.APS DEMO“. Susipažinti su programos demonstracine versija gali ne tik šiuo metu jau individualią veiklą vykdantys, bet ir dar tik ketinantys dirbti savarankiškai asmenys.

VMI primena, kad virtualiu buhalteriu i.APS gali naudotis visi individualią veiklą pagal pažymą ar įsigijus verslo liudijimą vykdantys gyventojai, kurie veda supaprastintą apskaitą. Skaičiuojama, kad gyventojų, vykdančių individualią veiklą pagal pažymą ir/ar verslo liudijimą, yra apie 220 tūkst. Nauja e. paslauga padės smulkiajam verslui paprasčiau tvarkyti savo pajamas ir išlaidas ir leis sutaupyti popierinių pajamų ir išlaidų žurnalų pildymui, o netrukus ir mokesčių apskaičiavimui skiriamą laiką.

„Gyventojams, kurie Pajamų ir išlaidų žurnalą pildys internete, VMI sistemoje, nebereikės pildyti popierinio žurnalo, rūpintis apskaitos dokumentais, jaudintis, jog „popieriai“ laikui bėgant pasimes. Be to, i.APS tvarkomų duomenų pagrindu, įvertinus iš kitų šaltinių gautą informaciją, bus apskaičiuotos gyventojo veiklos pajamos bei išlaidos ir šie duomenys bus įkelti į preliminarią deklaraciją 2020 metais, ją beliks tik pateikti. Netrukus programoje gyventojai galės matyti ir apskaičiuotas mokėtinas GPM, PVM bei „Sodros“ administruojamų mokesčių: PSD ir VSD įmokų sumas. Taigi, nebereikės ieškoti įrankio mokesčiams skaičiuoti, aiškintis, kaip jie apskaičiuojami, atlikti skaičiavimus, juos bus galima ir patogiai susimokėti – mokėjimo nurodymas bus suformuotas automatiškai, naudotojui reikės tik pasirinkti savo banką“, –

programos privalumus vardija i.APS projekto vadovė Inga Gedminienė.

VMI atkreipia gyventojų dėmesį, kad apskaitą vesti virtualiu buhalteriu i.APS, VMI sistemoje, galima prisijungus prie VMI informacinės sistemos i.MAS per e. bankininkystę ar su VMI priemonėmis. Pradėti tą daryti galima bet kurį metų mėnesį, tiesiog programoje reikia suvesti pajamų ir išlaidų sumas už mėnesius, kuriais apskaita buvo vedama ne i.APS.

Atvirų durų dienos VMI Trakuose, Gedimino g. 24, 1 kab., vyks sausio 29–31 d. 08:00 –17:00 val.

Norintiems gauti konsultacijas reikia turėti prisijungimo prie e. bankininkystės ar VMI išduotas kliento identifikavimo priemones.

VMI inf.