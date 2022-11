Augustas Banuškevičius. Apie Gruožio ežerą

Gruožio ežeras yra Pietryčių Lietuvoje, Trakų rajono pietuose. Prie jo įsikūrę Gruožninkų, Smalių ir Gruožninkėlių kaimai. Ežeras išsidriekęs rytų – vakarų kryptimi 1,07 kilometro. Plotis iki 0,38 kilometro, o plotas 0,291 kvadratinių kilometrų.

Vidutinis gylis – 5,6 metro, o ežero giliausia vieta – 14,7 metro. Kranto linija siekia iki 2,77 kilometrų. Gruožio ežeras telkšo rytiniame duburyje, krantai lėkšti, kai kur pelkėti, tik šiaurinis krantas aukštas. Iš pietų prie ežero prieina Bytautonių miškas, o iš šiaurės rytų – Samninkėlių miškas. Kitose pakrantėse plyti dirbami laukai ir žmonių namai. Į ežerą įteka du bevardžiai upeliai, o rytuose išteka Spengla, kuri yra Merkio dešinysis intakas. Kaip ir dauguma Lietuvos ežerų Gruožio kilmė yra ledyninė. Netoli ežero yra Nemuno ledynmečio riba ir maišosi dvi stadijos – Baltijos ir Grūdos. Baltijos stadijai priklauso įvairūs smėliai, rausvai ruda morena, o Grūdos stadijai – priemolis, pilka morena.

Prie ežero iš šiaurės rytų driekiasi Gruožninkų senkapis – laidojimo paminklas, kuriame randama nuo kelių iki kelių šimtų kapų. Žmonės pasakodavę, kad kalvoje „buvo kadaise laidojami senovės milžinai’’. Deja, šis senkapis yra apleistas, be priežiūros. Netoli Gruožio yra dar du ežeriukai – Gruožaitis ir Juodežeris. Gruožaitis didesnis, prie jo galima prieiti. Juodežeris mažesnis ir sakoma, kad be krantų. Abu ežerai pelkėti, apaugę medžiais ir krūmais, o krantai žemi. Visi trys ežerai kartu su Spenglos upe priklauso Merkio upės baseinui. Netoli ežero yra nedidelių ir didesnių bevardžių pelkių ir durpynų. Aplinkui ežerą daug kur kalvota. Nuo kalvų matosi be galo gražus vaizdas, kurį kviečiu pamatyti patiems ir pasinerti į šio gražaus ežero vandenį.

Augustas Banuškevičius

Jaunųjų geografų mokyklos mokinys

Trakų r. Onuškio Donato Malinausko gimnazija

#jaunujugeografumokykla

Nuotraukos Alano Mackevič, Augusto Banuškevičiaus ir iš interneto