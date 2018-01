Sausio 17 d. rajono savivaldybės vadovai lankėsi Aukštadvario seniūnijoje. Susitikimuose su gyventojais buvo aptarta, kokius projektus, numatytus darbus pernai pavyko įgyvendinti, kokiais pokyčiais galime džiaugtis ir kas numatyta nuveikti artimiausiu metu bei šiemet.

Susitikimai vyko Bijūnų pradinėje mokykloje-daugiafunkciame centre, Čižiūnų socialinių paslaugų centre, Aukštadvario darželyje-mokykloje „Gandriukas“, Aukštadvario gimnazijoje, bibliotekoje, seniūnijoje, pirminės sveikatos priežiūros centre bei bendruomenės namuose. Su Aukštadvario seniūnijos gyventojais bendravo rajono savivaldybės merė Edita Rudelienė, merės pavaduotoja Marija Puč, merės patarėjas Tomas Romaška, savivaldybės administracijos direktorius Darius Kvedaravičius, direktoriaus pavaduotoja Karolina Narkevič.

Jaukiame, šiltame susitikime Bijūnuose buvo aptarta, kaip gyvena bendruomenė, kai čia nebeliko pagrindinės mokyklos. Vis dėlto vaikų klegesys čia nenutilo, nes veikia pradinės klasės, ikimokyklinė grupė, o bendruomenė toliau aktyviai plėtoja kultūros-šviečiamąją veiklą. Gyventojai džiaugėsi, kad išasfaltuota pag­rindinė gatvė, o Aukštadvario seniūnė Jadvyga Dzencevičienė informavo, jog pavasariop bus aptvertos Krasnapolio kapinės.

Čižiūnų socialinių paslaugų centre, kuriame gyvena ir patys susitvarkantys, ir be nuolatinės priežiūros negalinys išsiversti seneliai bei neįgalieji, buvo susipažinta su jų gyvenimo sąlygomis. Pastebėtina, kad centro gyventojų daugėja, nes visuomenė sensta. Šiuo metu centre gyvena 29 asmenys, čia veikia ir dienos centras, teikiamos socialinės palaugos namuose. Centre atnaujinta koplytėlė, gautas dovanų ir suderintas pianinas, apšviesta gatvė. Darbuotojai pageidavo, kad Čižiūnuose būtų apšviesta ir Ežero gatvė, nes kaimo gyventojai vakarais jaustųsi žymiai saugesni.

Aukštadvario darželyje-mokykloje „Gandriukas“ pastaruoju metu buvo atlikta darbų, kurie pagerino mokyklos ir materialinę būklę, ir ugdymo sąlygas bei kokybę. Buvo kalbama, kad ateityje mokykloje reikėtų įrengti šiuolaikišką sporto salę.

Nemaži pokyčiai – Aukštadvario gimnazijoje. Sutvarkyti dar sovietmetį priminę koridoriai, įrengtas modernus informacinių technologijų kabinetas, įdėti nauji langai sporto salėje, modernizuota šildymo sistema. Gimnazijai atnaujinti nemažai lėšų skyrė rajono savivaldybė, tad vaizdas džiugina ir moksleivių, mokytojų, ir svečių akis. Beje, gražių pasikeitimų matyti ir miestelio bibliotekoje, kurioje atnaujintos grindys, knygų lentynos.

Po apsilankymo seniūnijoje bei pirminės sveikatos priežiūros centre, rajono vadovai bend­ruomenės namuose susitiko su miestelio gyventojais.

Rajono savivaldybės merė

E. Rudelienė, apžvelgusi per praėjusius metus atliktus darbus, pastebėjo, kad Aukštadvario seniūnija išsiskiria aktyviais, kūrybingais ir veikliais gyventojais. Tad lauktas ir sveikintinas rezultatas, kad Aukštadvaris yra šių metų Lietuvos mažoji kultūros sostinė, jau pradėjusi įdomių, įsimintinų ir visą Trakų rajoną reprezentuojančių renginių maratoną. Seniūnijoje veikia net keturios bendruomenės, aktyvūs kultūros darbuotojai, kurie rengia projektus, organizuoja renginius, mokymus ir turtina seniūnijos gyvenimą. Kultūros sostinė, pasitikdama Lietuvos šimtmetį, jau skelbia ir skelbs ateityje puikias žinias apie kraštą ir jo žmones.

Miestelyje per praėjusius metus pastebimai pagerinta įvairi infrastruktūra. Vien į ugdymo, kultūros įstaigų atnaujinimą yra investuota daugiau nei 228 tūkst. eurų, kelių, gatvių remontui įsisavinta beveik 43 tūkst. eurų. Retas Lietuvos miestelis gali pasigirti, kad kaip Aukštadvaryje, yra renovuota 65 proc. daugiabučių namų. Be to, buvo įgyvendinti du vandentvarkos projektai, vienas projektas vyks šiemet.

Susitikime rajono savivaldybės administracijos direktorius D. Kvedaravičius supažindino su naująja atsiskaitymo už komunalines atliekas tvarka, nurodė, į ką kreiptis, kai iškyla neaiškumų. Aukštadvariečiai išgirdo naujieną, kad dar šiemet turi pagerėti geriamojo vandens kokybė, nes bus pastatyti nugeležinimo įrenginiai.

Po susitikimo kai kurie gyventojai dar bendravo su rajono vadovais, miestelio seniūne bei savivaldybės specialistais individualiai, dalijosi tuo, kas jiems aktualu.

Sausio 19 d. rajono savivaldybės vadovai susitiko su Grendavės seniūnijos gyventojais, išklausė jų pageidavimų, atsakė į klausimus. Gyventojai patikinti, kad bus ieškoma galimybių atnaujinti Grendavės paplūdimio įrangai, infrastruktūrai, o tradicinei Joninių šventei surengti kaip visada bus skiriama ir dėmesio, ir paramos.

Pastebėta, kad šiemet Grendavėje vyksiančioms Joninėms nebus galimybių suteikti kilnojamąją sceną, kuri tądien įsikurs Aukštadvaryje, mažojoje kultūros sostinėje, bet šventei įvykti tai nėra kliūtis.

Susitikime taip pat buvo aptarti kelių, gatvių remonto, apšvietimo darbai, naujosios rink­liavos už komunalines atliekas klausimai.

Trakų rajono savivaldybės informacija

Sigitos Nemeikaitės nuotr. n