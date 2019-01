Sausio 15 dieną rajono savivaldybės vadovai lankėsi Aukštadvario seniūnijoje. Susitikimuose su gyventojais buvo aptarta, kokius projektus, numatytus darbus per praėjusius metus pavyko įgyvendinti, kokiais pokyčiais galime džiaugtis ir ką reikėtų nuveikti šiemet.

Susitikimai vyko Bijūnų pradinėje mokykloje-daugiafunkciame centre, Čižiūnų socialinių paslaugų centre, Aukštadvario darželyje-mokykoje „Gandriukas“, Aukštadvario gimnazijoje, bibliotekoje, seniūnijoje, pirminės sveikatos priežiūros centre bei bendruomenės namuose. Su Aukštadvario seniūnijos gyventojais bendravo rajono savivaldybės merė Edita Rudelienė, merės pavaduotoja Marija Puč, merės patarėjas Tomas Naktinis, savivaldybės administracijos direktorius Darius Kvedaravičius.

Prieš metus-kitus buvo nuogąstaujama, kad Bijūnuose uždarius pagrindinę mokyklą, kaimas patirs labai skaudų tuštėjimo metą. Tačiau taip neatsitiko, nors demografiniai pokyčiai, kaip ir visoje šalyje, palietė ir bijūniečių bendruomenę. Vis dėlto Bijūnų švietimo-kultūros židinys gyvas ir gyvybingas: čia veikia ikimokyklinė grupė, pradinės klasės, o bendruomenė toliau aktyviai plėtoja savo veiklą. Tiesa, gyventojai pageidavo, kad būtų geriau prižiūrimi keliai, dažniau valomi žiemą, nes tai ypač svarbu vaikus vežant į mokyklas. Gyventojų susitikime buvo įvertinta, kad pernykščiai pažadai nebuvo pamiršti – savivaldybė skyrė lėšų bendruomenės projektams, buvo aptvertos Krasnapolio kapinės.

Čižiūnų socialinių paslaugų centre, kuriame gyvena ir patys susitvarkantys, ir be nuolatinės priežiūros negalinys išsiversti seneliai bei neįgalieji, buvo domimasi jų gyvenimo sąlygomis ir poreikiais. Šiuo metu centre gyvena 30 asmenų, čia veikia ir dienos centras, teikiamos socialinės palaugos namuose. Centro darbuotojai pageidavo, kad būtų aptverta pastato teritorija, nes atviroje erdvėje kai kurie centro gyventojai sunkiau orientuojasi ir jiems nesaugu. Centre yra lankoma ir gražiai prižiūrima koplytėlė, veši daug gėlių. Praėjusiais metais, atsižvelgdama į gyventojų pageidavimus, savivaldybė skyrė 25 tūkst. eurų Ežero gatvei apšviesti.

Aukštadvario darželyje-mokykloje „Gandriukas“ kaip visada jauku, tinkamai įrengtos ir sutvarkytos ir pačių mažųjų, ir pradinukų ugdymo patalpos. Pernai įstaigos teritorija buvo apjuosta tvora, kuriai įrengti rajono savivaldybė skyrė 15,6 tūkst. eurų. Direktorė Vilė Lauruševičienė, apsilankius pas darželinukus, pasiūlė piešti ir išbandyti kitas išmaniosios lentos, kurią neseniai įsigijo, galimybes. Išties įtraukiantis užsiėmimas, kaip įsitikino merė ir merės pavaduotoja. V. Lauruševičienė tvirtino, kad labai laukiamas darželio apšiltinimas, turėjo ir kitų pasiūlymų, kaip tobulinti esamas sąlygas ir gerinti jų kokybę.

Pastebimi ir darantys įspūdį pokyčiai – Aukštadvario gimnazijoje, kuri pernai rudenį paminėjo savo 100-metį. Sutvarkyti koridoriai, atnaujinti kabinetai, modernizuota šildymo sistema. Gimnazijos direktorius Arūnas Valančiauskas džiaugėsi pačiu naujausiu įrenginiu – moderniu projektoriumi, įrengtu gimnazijos salėje. Gimnazijai atnaujinti lėšų pernai skyrė ir rajono savivaldybė, tad akivaizdu, kad gimnazija gražėja, tobulėja, joje pilna šiuolaikiškumo. Pernai savivaldybė skyrė daugiau nei 32 tūkst. eurų sutvarkyti stogui, pastato šiltinimui.

Aplankę miestelio biblioteką, seniūniją bei pirminės sveikatos priežiūros centrą rajono vadovai bendruomenės namuose susitiko su miestelio gyventojais.

Rajono savivaldybės merė E. Rudelienė, apžvelgusi praėjusius metus, pasidžiaugė, kad pernai Aukštadvaris, atlikdamas Lietuvos mažosios kultūros sostinės misiją, puikiai atstovavo rajonui, nešė gerą žinią apie Trakų krašto tradicijas, jų tęstinumą, kultūrą ir bendruomenių iniciatyvas. Aukštadvaryje darbuojasi net trys veiklios bendruomenės, kurių veiklą nuoširdžiai rėmė, skatino ir daug seniūnijai nuveikė buvusi seniūnė Jadvyga Dzencevičienė. Tad visus metus mažoji kultūros sostinė kvietė į įdomius renginius, parengė kelis įsimintinus projektus, turtino miestelio gyventojų gyvenimą. Šiems renginiams savivaldybė skyrė per 35 tūkst. eurų.

Miestelyje per praėjusius metus pastebimai pagerinta įvairi infrastruktūra. Buvo įrengti vandens nugeležinimo įrenginiai ir aukštadvariečiai naudoja žymiai kokybiškesnį vandenį. Auštadvario gyventojai gali naudotis nauja krepšinio aikštele, kuriai įrengti iš savivaldybės biudžeto buvo skirta 42 tūkst. eurų. Be to, buvo išasfaltuota Aušros gatvė, remontuojami aplinkiniai keliai, kurių atnaujinimui savivaldybės skyrė 53 tūkst. eurų. Savo ruožtu aukštadvariečiai pageidavo , kad būtų skirta lėšų Aušros, A. Mickevičiaus ir Pušyno gatvėms apšviesti.

Susitikime rajono savivaldybės administracijos direktorius D. Kvedaravičius, atsakydamas į klausimą, ką galvoja apie Aukštadvario žemės ūkio mokyklos ateitį, tvirtino, kad profesinis mokymas šalyje įgyja antrąjį kvėpavimą ir jo nauda niekas neabejoja. Tačiau laukiama atnaujintų žemės mokyklos ugdymo krypčių. Pavyzdžiui, Aukštadvario profesinės mokyklos auklėtinių labai lauktų Trakų rajone įsikūrusios ir toliau besikuriančios naujos įmonės, tačiau reikiamų specialistų nėra paruošta. Tiesiog profesinis mokymas turėtų atsižvelgti į rinkos pokyčius.

Po susitikimo kai kurie gyventojai dar bendravo su rajono vadovais asmeniškai, dalijosi tuo, kas jiems aktualu.

Trakų rajono savivaldybės informacija

Sigitos Nemeikaitės nuotr.