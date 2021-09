Baigiamieji tarptautinio menų festivalio TRANS/MISIJOS BALTICUM renginiai

Rugsėjo 5 d. prasidėjęs ir visą šią savaitę vykstantis tarptautinis menų festivalis TRANS/MISIJOS BALTICUM savo programa jau spėjo trakiečiams ir miesto svečiams padovanoti geriausių Lietuvos bei užsienio teatrų spektaklius, atlikėjų iš Lietuvos, Vegrijos ir tolimosios Kosta Rikos koncertus bei unikalių parodų atidarymus. „Šis festivalis yra vienas svarbiausių projekto TRAKAI – LIETUVOS KULTŪROS SOSTINĖ 2020 vaisių. Labai džiaugiuosi, kad šis festivalis ir po Kultūros sostinės metų toliau gyvuoja, nes matome ir girdime, kad mūsų krašto gyventojams jis yra reikalingas. Džiugu, kad kraštiečiai vis labiau domisi kultūra ir profesionaliu menu, o tokie festivaliai kultūrą ir profesionalų meną regione paverčia daug lengviau prieinamu“, – sakė Trakų kultūros rūmų direktorius Edvard Keizik.

Trakų kultūros rūmai kviečia šį savaitgalį atvykti į festivalį pasimėgauti paskutiniaisiais renginiais bei apsilankyti spektakliuose ir koncertuose Trakuose bei Vilniuje. Kviečiame susipažinti su savaitgalio programa:

Rugsėjo 10 d. renginiai

Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis „Vaidina Marius Repšys“

19:00 val. Trakų kultūros rūmuose vyks Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis „Vaidina Marius Repšys“ (rež. Mantas Jančiauskas). Marius Repšys – vienas žinomiausių Lietuvos nacionalinio dramos teatro aktorių. Jis suvaidino Vandalą „Išvaryme“, Lauryną „Katedroje“ ir daug kitų įsimintinų vaidmenų, laimėjo aukščiausius teatro ir kino apdovanojimus.

Ar menininko talentas ir psichikos problemos – dvi tos pačios monetos pusės? Ar aktorystė – ir kūryba apskritai – ne tik apdovanoja, bet ir žaloja, o vėliau pati semiasi jėgų iš padarytų žaizdų? Jei taip, kaip tą žalą mažinti ir ar reikia tai daryti?

Šiame spektaklyje žiūrovas kviečiamas pabūti su aktoriumi. Pabūti labai arti. Leistis kelionėn gilyn į pasąmonę, į vidinį kosmosą, geriant iš atminties šaltinių, kaunantis su šešėliais, linksminantis su animomis, ieškant savojo Dievo.

Renginys žiūrovams – tik su Galimybių pasu. Įėjimas mokamas. Bilietus www.tiketa.lt.

Dagni Mikos rečitalis „DAGNY/ OSIECKA“ (Lenkija)

21:00 val. Vilniaus lenkų kultūros namuose vyks žinomos lenkų atlikėjos Dagni Mikos rečitalis.

Renginys žiūrovams – tik su Galimybių pasu. Įėjimas nemokamas (reikalinga išankstinė registracija el. paštu registracija@trakurumai.lt).

Rugsėjo 11 d. renginiai

Žešuvo Vandos Semaškovos teatro spektaklio „Vyšnių sodas“ premjera.

18:00 val. Trakų kultūros rūmuose vyks Žešuvo Vandos Semaškovos teatro premjerinis spektaklis „Vyšnių sodas“ (rež. Andro Enukidze), pastatytas pagal

A. Čechovą. Tai – komedija apie žmonių tragediją, kurie pasiklydo tarp to, kaip pasielgti teisingai, ir tarp to, kas yra visiškai neteisinga ar net nepriimtina. Pagaliau tai – tragedija apie tai, kaip komiškai pareigos jausmas virsta kažkuo lemtingu, dėl kurio blaivus mąstymas tampa tiesiog neįmanomas. Juk tai – spektaklis apie labai padorius ir gerus žmones (kaip įprasta su Čechovu), kurie kenčia būtent dėl to, kad yra padorūs ir geri. Tai – ironiška komedija apie pasirinkimą tiesiog būti. Gal neveiksmingai, naiviai, bet su teatrališku šypsniu – linksminančiu, o kartais skaudžiai nusmelkiančiu paširdžius. Čechovas neteisia savo herojų pagal jų veiksmus. Antonui Pavlovičiui žmonės yra tiesiog žmonės, o žmogaus poelgiai yra tik darbai. Nebūna nei gerų, nei blogų darbų, bent jau ne šiame spektaklyje.

Įėjimas nemokamas. Galimybių pasas nereikalaujamas.

„Ivora Brinuma Trio“ (Latvija)

21:00 val. Beatos virtuvės studijoje, Gedimino pr. 27, Vilnius 5a., vyks festivalio uždarymo koncertas, kuriame koncertuos charizmatiškasis latvių trio „Ivora Brinuma Trio“.

Renginys skirtas žiūrovams, turintiems Galimybių pasą. Įėjimas nemokamas (reikalinga išankstinė registracija el. paštu registracija@trakurumai.lt).

Rugsėjo 12 d. – dueto „Harp & Chord“ koncertas

13:00 val. Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje iškart po Šv. Mišių kviečiame klausyti dueto iš Lenkijos „Harp & Chord“ koncerto (atlikėjai – Julia ir Stanislav Lopušynskai).

Įėjimas nemokamas. Galimybių pasas nereikalaujamas.

