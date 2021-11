Be jų jau neįsivaizduoja švenčių: gruodį lietuviai skuba gaminti sušius

Tolimoji Japonija pasauliui padovanojo daugybę mokslo ir technologinių stebuklų, o didžiausia jos kulinarine dovana neretai vadinami sušiai. Tačiau ne vienas nustebtų sužinojęs, kad garsusis patiekalas, vietinių vadinamas „narezushi“ – rauginta žuvimi, suvyniota į rūgščius ryžius – kilo visai ne iš Tekančios Saulės šalies. Pasirodo, sušiai pradėti gaminti kažkur šalia Mekongo upės Pietryčių Azijoje, vėliau pasiekė Kiniją ir tik tada Japoniją. Šiais bei kitais įdomiais faktais apie azijietišką delikatesą besidalinantys lietuviško prekybos tinklo „Maxima“ kulinarijos ekspertai griauna ir kitą populiarų mitą. Jie pasiruošę įrodyti, kad skaniausius sušius galima greitai bei lengvai pasigaminti namuose.

Gruodis – sušių mėnuo

Pasaulio kulinarai sušius vertina dėl milžiniškos skonių įvairovės, organizmo neapsunkinančio lengvumo, visapusiškos naudos sveikatai. Šiuos patiekalo privalumus, „Maximos“ Komunikacijos ir įvaizdžio departamento direktorės Ernestos Dapkienės teigimu, jau pastebėjo ir lietuviai. Todėl, anot jos, sušių populiarumas šalyje stebėtinai auga.

„Daugiau nei 60 proc. – tiek per metus išaugo fasuotų sušių rinkinių pardavimai. Panašu, kad pirkėjai renkasi greitį ir patogumą, nes sveriamų sušių pardavimai ūgtelėjo žymiai mažiau, vos 0,5 proc. Be to, šiemet beveik 30 proc. daugiau nuperkama įvairių prekių sušiams gaminti. Šių prekių pardavimai labiausiai išauga, spėkite kada? Ogi gruodį. Ne veltui jau ne vienerius metus kalbama, kad sušiai vis dažniau patiekiami ir ant šventinio stalo“, – sako E. Dapkienė.

Ne mažesnę nuostabą nei sušių populiarumas, pasak Maisto gamybos departamento vadovės Brigitos Baratinskaitės, galėtų sukelti ir sušių istorija. Kulinarijos ekspertės teigimu, stebina ir tikroji patiekalo kilmė, ir jo paplitimo Japonijoje priežastis.

„Šalyje 1923-aisiais įvyko stiprus žemės drebėjimas, sukėlęs didžiulių nuostolių. Dėl šio įvykio Japonijoje sumažėjo nekilnojamojo turto kainos, o tuo pasinaudojo sušių gamintojai. Jie įsigijo daug parduotuvių, leido ekonomikai atsistatyti ir nuo to laiko sušiai šalyje taip išpopuliarėjo, kad netgi tapo iš ten kildinami. Šis patiekalas taip pat naudotas ir kaip valiuta. Sušiai buvo tokie vertingi, kad jais VIII amžiuje Japonijoje mokėti mokesčiai“, – pasakoja B. Baratinskaitė.

Skaniausi pavyksta drąsiausiems

Daugelis mano, kad sušius pagaminti gali tik patyrę meistrai, kurie visą gyvenimą mokosi jų ruošimo subtilybių. Su tuo B. Baratinskaitė sutinka iš dalies, pabrėždama, jog patiekalo gamyba yra išties atskira meno rūšis. Tikroji sušių meistrystė, pasak jos, yra žuvies paruošimo mokslas, ryžių virimas, kitų ingredientų apdorojimas. Tačiau kulinarijos ekspertė pažymi – šios subtilybės dar nereiškia, kad patiekalo negalima pasigaminti savo namuose.

„Sušių skonio paslaptis – ne tik jūros gėrybės, bet ir skirtingų įdarų įvairovė, lipnūs ryžiai, sojos padažas, vasabiai. Todėl tobulas skonis pavyksta ir nenaudojant šviežios žuvies. Ją pakeisti galima avokadais, agurkais, morkomis, šparagais, įvairiais daigais, žalumynais, rūkyta lašiša, konservuotu tunu. Galbūt namuose sušiai pavyks ir šiek tiek kitokie, bet jie bus originalūs, saviti, nepakartojami. Juo labiau, jei ritinėliai ir nėra idealios formos, drąsinčiau eksperimentuoti bei nesustoti bandyti. Su praktika rezultatai tik nustebins, o smagus laikas virtuvėje – garantuotas“, – šypsosi B. Baratinskaitė.

Todėl, kviesdama tuo įsitikinti, ji dalijasi sušių receptu, kuris į kiekvieno namus atneš autentiškos geriausių Japonijos restoranų auros.

Tradiciški, bet pritaikyti lietuvių skoniui: sušiai su „Filadelfija“

Reikės: 150 g virtų sušių ryžių, ryžių acto, pusės jūros dumblių lapo, šiek tiek agurko, kreminio sūrio „Filadelfija“, 40 g lašišos filė, 20 g krabų lazdelių, žiupsnelio druskos ir cukraus, lašelio majonezo.

Pirmiausia, išvirkite sušių ryžius. 150 g jų reikės 150 ml vandens. Tada ant silpnos ugnies kaitinkite ryžių actą, įberkite cukraus ir druskos pagal skonį. Šildykite, kol cukrus ištirps, tik svarbu neperkaitinti acto. Tada išvirtus ir dar karštus ryžius apipilkite jau paruoštu ryžių actu, viską atsargiai išmaišykite. Pasiruoškite bambukinį kilimėlį. Jį apvyniokite maistine plėvele, rankas patepkite lašeliu majonezo. Taip ryžiai neprilips.

Imkite vieną jūros dumblio juostelę, padėkite ant bambukinio kilimėlio. Ant slidžiosios dumblio pusės dėkite kamuolėlį ryžių, tolygiai paskirstykite, palikite maždaug centimetro kraštą išilgai lapo be ryžių.

Tuomet apverskite viską, kad ryžiai liktų apačioje. Ant dumblių lapo dėkite kitus produktus: tepkite sūrio kremą, tada – juostelėmis pjaustytą agurką, krabų lazdeles. Su bambukiniu kilimėliu susukite ritinėlį į stačiakampį. Ant viršaus sudėkite lašišą. Supjaustykite pagamintus sušius į 8 dalis, peilį prieš tai pamirkę vandenyje, kad ryžiai nesuliptų. Ragauti galėsite netrukus – dar pasigaminkite padažą.

„Jis patiekiamas tradiciškai. Pagardui naudojamas marinuotas imbieras, vasabiai ir sojos padažas. Tuo metu mėgstantys aštriau, gali išbandyti alternatyvą. Ją pagaminti galima su sriraha aitriųjų paprikų padažu, majonezu, šviežiai spaustomis citrinos sultimis, sezamo sėklų aliejumi. Viską sumaišius, sušių skonis nustebins dar labiau“, – paragauti siūlo maisto ekspertė.