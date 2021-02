Beveik 400 vykusių per sieną su Lenkija asmenų neužpildė anketų

Valstybės sienos apsaugos pareigūnai (VSAT) nuo šios savaitės trečiadienio, vasario 17 dienos, atlieka atvykstančiųjų kontrolę prie sienos su Lenkija. Ši priemonė pradėta taikyti, siekiant padėti suvaldyti koronaviruso (COVID-19) infekciją. Anot VSAT pareigūnų, situacija kontrolės vietose tikrinant atvykstančiuosius iš Lenkijos išlieka stabili, eilių nėra.

Nuo šio trečiadienio 8 valandos ryto iki ketvirtadienio ryto patikrinta beveik 600 keliautojų, iš jų beveik 400 važiavo neužpildę privalomos Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) anketos. Pasieniečiai jiems padėjo tai padaryti patikros vietose. VSAT pareigūnai nurodo, kad pasitaikė atvejų, kai informacija neatitinka faktinių duomenų, todėl tuos duomenis reikia tikrinti.

Sveikatos apsaugos ministro, kuris yra ir valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas, sprendimu nuo trečiadienio, vasario 17 dienos, pasieniečiai sustiprino vidaus Europos Sąjungos sienos su Lenkija kontrolę.

Pasieniečiai tikrina, ar keliautojai NVSC interneto svetainėje (nuoroda: https://keleiviams.nvsc.lt) yra pateikę būtiną informaciją apie save ir ar ji atitinka asmenų faktinius duomenis. Jeigu tikrinamas asmuo nebus užpildęs minėtos anketos arba pateikęs netikslius (ne visus) duomenis, VSAT pareigūnai kontroliuos, kad toks anketos pateikimas ar duomenų tikslinimas būtų atliekamas iškart mobiliame poste.

Atsakingi NVSC darbuotojai 24 valandas per parą teiks metodinę pagalbą kontrolę vykdantiems pasieniečiams ir prireikus vykdys iš Lenkijos atvykstančių asmenų registravimą NVSC interneto svetainėje. Be to, NVSC pasienį kontroliuojančius pareigūnus aprūpins šiam darbui būtina technine ir programine įranga bei priemonėmis.

Nuo vasario 8 dienos, sustiprinus visų į Lietuvą atvykstančių asmenų kontrolę šalies oro uostuose bei Klaipėdos jūrų uoste, pasieniečiai juose irgi talkina NVSC specialistams vykdyti priemones, padedančias laikytis karantino reikalavimų. Visi per jūrų ir oro uostus į Lietuvą atvykę asmenys, prieš juos palikdami, privalo pereiti papildomai įrengtus patikros punktus. Juose tikrinamos keleivių užpildytos NVSC anketos, įvertinami keleivių turimi COVID-19 ligos tyrimų rezultatai ir jų atlikimo laikas.

https://vrm.lrv.lt/ inform.