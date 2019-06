Birželio 1 d. šventės „Trakų vasara 2019“ metu bus atiduotas pėstiesiems

Birželio 1 d. nuo 8 val. ryto iki 24 val. mieste bus draudžiamas arba ribojamas eismas ir tik į nedidelę miesto dalį (tarp transporto žiedų Vytauto g. prie autobusų stoties ir Karaimų g. gale) bus galima patekti automobiliu.

Visiems keliaujantiems į šventę iš kitų miestų rekomenduojame: keliauti viešuoju transportu traukiniu – iš Vilniaus 10 traukinių per dieną (www.litrail.lt); autobusu iš Vilniaus autobusų stoties 6, 28 ir 29 aikštelių – važiuoja apie 40 maršrutinių autobusų.

Keliaujantiems nuosavu transportu teks susidurti su transporto kamščiais, nes įvažiavus į Vytauto g. nuo autobusų stoties už 500 m – akligatvis. Taip pat ir važiuojantiems nuo Kauno pusės įvažiavimas į Karaimų g. taip pat už 500 m – akligatvis.

Todėl rekomenduojama statyti automobilius Užutrakio, Akmenos paplūdimio aikštelėse – o iš ten atvykti dviračiu ar turistiniu traukinuku, kuris birželio 1 d. važiuos nuo Užutrakio iki stoties dažnesniu grafiku. Be to, birželio 1 d. šventės dalyvius ir svečius po miestą nemokamai veš kursuojantis autobusas. Jis vyks nuo kavinės „Le Vivier“ , Karaimų g. 66A, Trakų gatve iki Trakų autobusų stoties. Autobuso tvarkaraštis: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:30, 16:00, 17:30, 18:00, 19:30, 20:00 val. Iš birželio 1 d. į birželio 2 d. 00:30 val. autobusas nuo „Le Vivier“ šventės dalyvius ir svečius per Lentvarį bei Grigiškes veš į Vilnių.

Turistiniams autobusams, atvykstantiems nuo Vilniaus ir Aukštadvario pusės – rekomenduojame važiuoti Plomėnų g. , įsukus į Karaimų g. važiuoti iki parkavimo aikštelių („Senosios kibininės“ ir „Le Vivier“ kavinių – Karaimų 66/64 ). Išleidus turistus – išvažiuoti į prie Akmenos paplūdimio esančias aikšteles. Po to vėl atvykti į išleidimo vietą ties Karaimų g. 65 – paimti turistus.

Trakų rajono savivaldybės informacija