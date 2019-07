Brangiausi visų laikų futbolininkų perėjimai

PR

Futbolas yra tituluojamas visų sportų karaliumi, taip yra nebe reikalo – daugelyje pasaulio valstybių būtent šis žaidimas yra populiariausia sporto šaka. Be to, pasaulio futbolo čempionatas yra laikomas didžiausiu pasaulio sporto renginiu, savo populiarumu ir žiūrovų skaičiumi lenkiantis net olimpines žaidynes.

Nenuostabu, kad aukščiausio lygio futbole sukasi ir kosminiai, kartais sunkiai protu suvokiami, pinigai. Šiame straipsnyje aptarsime 8 didžiausius visų laikų futbolininkų perėjimus iš vieno į kitą klubą.

8 vieta: Cristiano Ronaldo iš „Manchester United“ į „Real Madrid“ 2009-aisias portugalas Cristiano Ronaldo jau buvo pasaulinio lygio žaidėjas. Jis neslėpė, kad nuo vaikystės svajojo persikelti būtent į „Real Madrid“, todėl „Manchester United“ neliko nieko kito, kaip tik derinti perėjimo detales.

„United“ pigiai savo vedlio paleisti neketino. Galiausiai komandoms pavyko susitarti už tuo metu kosminę 94 milijonų eurų sumą.

7 vieta: Garethas Bale‘as iš „Tottenham Hotspur“ į „Real Madrid“ „Real“ gerino savo paties pasiektą rekordą ir įsigijo dar vieną aukščiausio lygio saugą iš Anglijos. Garethas Bale‘as madridistoms atsiėjo 100 milijonų eurų, o šį perėjimą lydėjo dideli skandalai.

Patys „Real“ vadovai ilgą laiką teigė, jog išties žaidėjas kainavo „tik“ 90 milijonų. Spėjama, jog šią netikslią informaciją buvo bandoma skleisti tik todėl, kad C. Ronaldo ir toliau save laikytų brangiausiu planetos žaidėju. Pats G. Bale‘as labai džiaugėsi atvykęs būtent į karališkąjį klubą ir pripažino, kad visą gyvenimą laukė šios kelionės.

6 vieta: Cristiano Ronaldo iš „Real Madrid“ į „Juventus“ Taip, brangiausių perėjimų sąraše C. Ronaldo galima rasti ne kartą. Praėjusių metų vasarą pradėjo sklisti kalbos, kad žaidėjas nori išvykti į Turino „Juventus“, o finišavus pasaulio čempionatui perėjimas įvyko oficialiai.

C. Ronaldo Italijos čempionams kainavo kiek daugiau nei 100 milijonų eurų, tačiau šis perėjimas jau nebeatrodė toks didingas, kaip jo atvykimas į Madridą. Visų pirma C. Ronaldo iš Ispanijos išvyko jau būdamas veteranas, be to finansinė rinka šiais laikais yra pasikeitusi, todėl 100 milijonų nebėra tokia suma kaip prieš dešimtmetį.

5 vieta: Paulis Pogba iš „Juventus“ į „Manceshter United“ Sūnus paklydėlis už kurį teko mokėti labai brangiai. Būtent taip galima būtų apibūdinti talentingojo prancūzu Paulio Pogba situaciją. Būdamas dar labai jaunas P. Pogba vilkėjo „Man Utd“ aprangą, bet neįsitvirtinęs ekipoje buvo išleistas į Turiną.

Ten P. Pogba tapo aukščiausio lygio pasauline žvaigždė, todėl Mančesterio klubas nusprendė jį susigrąžinti. Už futbolininką 2016-ųjų vasarą buvo pakloti 105 milijonai eurų, o tuo metu tai buvo brangiausias visų laikų perėjimas.

4 vieta: Ousmane Dembele iš „Borussia Dortmund“ į „Barcelona“ Turėdama laisvų pinigų „Barcelona“ ieškojo pasistiprinimo bet kokia kaina. Už Ousmane Dembele buvo sumokėta mažiausiai 105 mln. eurų ir šis sprendimas susilaukė daug kritikos.

Perėjimas įvyko, kai O. Dembele buvo vos 20 metų, be to jis dar tikrai nebuvo pasaulinio lygio žvaigždė. Visgi, savo sprendimą „Barcelona“ argumentavo kardinaliai pasikeitusiomis rinkos kainomis.

3 vieta: Phillipe‘as Coutinho iš „Liverpool“ į „Barcelona“ Katalonai brazilo norėjo tiesiog nežmoniškai. Visą vasarą vyko flirtas tarp Phillipe‘o Coutinho ir „Barcelona“, bet nors apie tai ir mirgėjo futbolo naujienų antraštės, P. Coutinho dar liko „Liverpool“ ekipoje. Liko trumpam. 2018-ųjų žiemos perėjimo lango metu „Liverpool“ galiausiai sutiko išleisti vieną savo lyderių, o už jį gavo 120 milijonų eurų.

Pasak „Liverpool“ vyriausiojo trenerio Jurgeno Kloppo, Anglijos ekipa dėjo maksimalias pastangas, jog išlaikytų žaidėją, tačiau jis paprasčiausiai per daug norėjo išvykti.

2 vieta: Kylianas Mbappe iš „Monaco“ į „Paris Saint Germain“ Antras didžiausias futbolo transferas istorijoje įvyko tarp dviejų Prancūzijos čempionato klubų. „Monaco“ žinojo, jog privalės parduoti savo spindintį deimantą Kylianą Mbappe, o kovą dėl šio futbolo vunderkindo parašo galiausiai laimėjo paryžiečiai.

Iš viso šis perėjimas „Paris Saint Germain“ atsiėjo net 180 mln. eurų, tačiau atsižvelgiant, kad K. Mbappe yra vos 19-os metų – ši investicija, be abejonės, atsipirks.

1 vieta: Neymaras iš „Barcelona“ į „Paris Saint Germain“



Bomba pakeitusi futbolą 2017-ųjų vasarą. Neymaro sutartyje su „Barcelona“ buvo įrašyta 222 mln. eurų siekianti išpirka. Kas nors tuo metu sunkiai įsivaizdavo, jog atsiras klubas galintis už vieną žaidėją pakloti tokią sumą pinigų. Jis atsirado – paryžiečiai pateikė pasiūlymą „Barcelona“ ekipai, o Neymaras išreiškė norą keltis į Paryžių.

Būtent po šio perėjimo visų žaidėjų kainos ėmė kilti it ant mielių, o transferai už 50 ar 60 milijonų pradėjo atrodyti gana kuklūs.

Kol kas Neymaras daugybės individualių titulų dar neiškovojo, bet aišku vienas – brazilas sugebėjo įsirašyti į futbolo istoriją.