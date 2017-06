Populiarioji Didžiosios Britanijos atlikėja Jessie Ware surengs koncertą Lietuvoje. Prestižiniams „Mercury Prize“, „MOBO“ ir „BRITs“ apdovanojimams pristatyta dainų autorė ir dainininkė liepos 30 d. Trakų pilyje surengs vienintelį koncertą Lietuvoje.

Pilies kieme vyksiantis J. Ware koncertas bus vienas pirmųjų po daugiau nei metus trukusios pertraukos. 2016 m. atlikėjai gimė duktė, todėl J. Ware kurį laiką nekoncertavo. Bilietus į išskirtinį Jessie Ware koncertą bus galima įsigyti jau pirmadienį (birželio 5 d.) 10 val. ryto. Pirmieji bilietai bus parduodami už ypatingą, mažesnę kainą – 34,00 Eur.

Londone gimusi ir užaugusi Jessie Ware už galimybę siekti karjeros muzikos scenoje dėkoja savo motinai, kuri visada palaikė jos apsisprendimą. Baigusi anglų kalbos ir literatūros studijas, būsima muzikos žvaigždė kurį laiką dirbo žurnaliste.

Pirmuosius žingsnius scenoje J.Ware žengė padedama britų dainų autoriaus ir dainininko Jack Penate. Netrukus ji susipažino ir pradėjo bendradarbiauti su „SBTRKT“, „Young Turks“, Florence Welch iš „Florence and the Machine“, Adele ir Edu Sheeranu. Pastarojo naujausiame albume „÷“ yra J.Ware sukurtas kūrinys „New Man“, be to dainininkė įrašė pritariančiojo vokalo partijas dar trijose dainose.

2011 m. pabaigoje Jessie Ware išleido pirmąjį singlą – riboto tiražo vinilo plokštelę „Strangest Feeling“. Netrukus pasirodė kiti atlikėjos singlai: „Running“, „110%“ ir „Wildest Moments“. Pastaroji daina skambėjo britų televizijoms transliuojant tenisininko Andy Murray triumfo akimirkas „Wimbledon“ turnyre. Debiutinis J.Ware albumas „Devotion“ tapo vienu svarbiausių 2012-ųjų įrašu. Albumą pamėgo visi, pradedant muzikos kritikais iš „Pitchfork“ ir baigiant žurnalu „Heat“. Įrašas buvo pristatytas prestižinei „Mercury Music Prize“ premijai gauti. Netrukus Jessie kūryba sulaukė liaupsių ir iš popžvaigždžių – apie ją teigiamai ne vieną kartą atsiliepė Katy Perry ir Taylor Swift.

„Jessie Ware debiutinis albumas pagimdė naują Anglijos superžvaigždę. Mažai klausytojų gali jai atsispirti“, – rašė „Times“. Netrukus atlikėja išsiruošė į koncertines gastroles, kurių metu gerbėjų skaičius dar labiau išaugo ir J.Ware tapo viena populiariausių šių dienų atlikėjų pasaulyje. Radijo stotis „BBC Radio 1“ antrą jos albumą „Devotion“ pristačiusį singlą „Tough Love“ paskelbė karščiausiu įrašu („Hottest Record“), o kritikai šią dainą lygino su pačiais geriausiais Prince‘o hitais. Įrašinėdama antrąjį albumą, J.Ware bendradarbiavo su garsiuoju prodiuseriu Benny Blanco ir Edu Sheeranu, kuris su dainininke sukūrė hitą „Say You Love Me“. 2014 m. rugpjūčio mėnesį išleistas albumas „Tough Love“ pasiekė perkamiausių D.Britanijos įrašų Top 10.

Šaltinis: www.delfi.lt