Bronius ir Elena džiaugiasi: prisikalbinom kaimynus ir kartu susitvarkėm antenas

Bronius ir Elena vakarais neskubėdami gurkšnoja arbatą – pagaliau be jokių trikdžių galės žiūrėti savo mėgstamiausias laidas. Laikraštyje perskaitę apie eterinės televizijos techninės pagalbos paslaugai taikomą nuolaidų akciją KAIMYNAI, pakalbino greta gyvenančias šeimas ir dabar džiaugiasi sutvarkytomis antenomis, be trikdžių rodančiais televizoriais.

„Vasarą televiziją žiūrėjome rečiau, bet po nudirbtų sezoninių ūkio darbų be televizoriaus nepraleidžiame nė dienos. Žiūrime serialus, žinias, savaitgaliais sveikinimų koncertą“ – pasakoja p. Elena. „Jau anksčiau buvau nugirdęs, kad Telecentras pradėjo teikti techninės pagalbos paslaugą ir, tiesą sakant, jau seniai planavau nusipirkti naują anteną, tik niekaip neprisiruošiau. Be to, nesu įgudęs specialistas, kad tinkamai anteną iškelčiau ir sureguliuočiau. Bet kai prieš porą savaičių laikraštyje pamačiau inžinierių iškvietimo į namus akciją, parodžiau skelbimą kaimynams, nusprendėm kooperuotis ir pagaliau normaliai susitvarkyt nemokamos televizijos signalų priėmimą“, – džiaugsmo tinkamu sprendimu neslepia Bronius. – „Toliau viskas įvyko greitai: paskambinome į Telecentrą, jie atsiuntė inžinierių komandą, tie patikrino signalą, parinko mums anteną, tinkamą vietą ir ją sumontavo.“ Kaimynai antrina ir sako, kad rudens pradžia – labai tinkamas laikas susitvarkyti televizijos antenas ir pasiruošti televizijos žiūrėjimo sezonui. O galimybė išsikviesti inžinierių už 6 eurus vietoje 20 eurų tokį sprendimą tik pagreitino.

Transliacijos kokybę įtakoja sezoniškumas ir oro sąlygos

Elenos ir Broniaus kaimynai pasakoja, kad televizijos transliacijos kokybė labai priklausė nuo metų laiko ir oro sąlygų: „Ar lyja, ar sninga, ar didelis vėjas – žiūrėk ima ir pradeda mirgėti televizoriaus ekranas, o kartais apskritai vaizdas dingsta. Einu tada laukan, sukioju anteną, judinu laidus prie televizoriaus, vaizdas lyg ir susitvarko, bet tik trumpam. Paskutinė tokia nemaloni situacija buvo žiūrint plaukimą per šių metų olimpiadą. Labai džiaugiamės, kad dabar televizorius rodo nepriekaištingai, jokių trikdžių, net ir per prastą orą ar vakarais“. Tinkamai sureguliuota, televizijos bokšto kryptimi nukreipta ir į atitinkamą aukštį iškelta kokybiška antena sezoniškumo ir oro sąlygų transliacijų trikdžius eliminuoja.

„Kaimynų“ rudens akcija

Gyventojams žiūrintiems nemokamą eterinę (per anteną) televiziją Telecentras teikia techninės pagalbos paslaugą „TuriuTV“, kuri apima sutrikimų registravimą 24/7, nemokamą konsultavimą telefonu ir TV signalo priėmimo įrangos sutvarkymą/įrengimą žiūrovo namuose. Pirmosios dvi paslaugos dalys nemokamos, trečioji mokama – mokestis didžia dalimi priklauso nuo to, kiek laiko inžinieriai užtruks sutvarkyti ar įrengti anteną ir kitą įrangą, taip pat nuo remontui/įdiegimui sunaudotų priemonių ir medžiagų. Iki šių metų lapkričio 7 dienos Telecentras taiko inžinieriaus iškvietimo į namus paslaugos nuolaidą. Jeigu kaimynai nusprendžia kartu susitvarkyti antenas, inžinieriaus atvykimo išlaidos yra padalijamos – jei inžinierių kviečia du kaimynai, kiekvienas jų moka po 10 eurų, jei trys – tik po 6 eurus vietoje 20 eurų. Pasinaudojus „Kaimynų“ pasiūlymu galima sutaupyti iki 70% inžinieriaus iškvietimo išlaidų, tad kooperuotis tikrai verta.

Užregistruoti TV trikdžius, gauti nemokamas konsultacijas bei užsisakyti inžinierių atvykimo į namus paslaugas pasinaudojant KAIMYNŲ pasiūlymu galite:

Telefonu: (85) 200 15 15

El. paštu: pagalba@telecentras.lt

Internete: www.turiuTV.lt

