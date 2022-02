Česlovas Iškauskas. Kokia baigtis laukia Putino?

Nuotrauka iš svoboda.org

Ašaromis apsipylęs penkerių metų vaikutis, su mama lindintis metro tunelyje, virpančiu balseliu į TV kamerą sako, kad jį gąsdina bum-bum, jam baisu, karas yra blogai… Ir tai ne propaganda: siaubingas Rusijos karas, pradėtas prieš slavų ir tikėjimo brolius, negali palikti nieko abejingo. V. Putinas primena Staliną ir Hitlerį kartu sudėjus, o kai kas į šią draugiją prideda ir kruviną khmerų lyderį Po Potą.

Kokia jų baigtis, ar prisimenate? Napoleonas (tikrasis vardas Napoléon Bonaparte), save vadinęs Napoleonu I-uoju, 1812 m. nusiaubęs pusę Europos, per liepsnojančią Lietuvą patraukęs į Maskvą, bet po metų visiškai sutriuškintas grįžo į Prancūziją, neteko imperatoriaus posto, buvo ištremtas į Elbos salą, o pralaimėjęs britams Vaterlo mūšį – į šv. Elenos salą. Mirė tremtyje 1821 m. gegužės 5 d., manoma, nunuodytas arsenu.

Stalinas kovo 1 d. vakarą po vakarienės, prisisiurbęs gruziniško vyno, pasijuto blogai, o po trijų dienų mirė.

Apie Adolfą Hitlerį žinome dar daugiau, o daugelis yra patyręs jo apetitų mąstus. Vokietijos kancleris, garsėjęs savo antisemitizmu ir arijų išaukštinimu, gyvenimą baigė tragiškai – su tik ką susituokęs su Eva Brauna, visai besibaigiant karui nusišovė, jo lavonas buvo sudegintas. Sąmokslo teoretikai dar tvirtino, kad jis povandeniniu laivu pabėgęs ar į Lotynų Ameriką, ar į Antarktidą…

Jo prieškarinis bičiulis Josifas Stalinas (Džiugašvilis), 26-rius metus buvęs vienvaldžiu sovietų lyderiu, buvo tikras genocido vykdytojas. Tai, kad jis nebuvo patrauktas atsakomybėn kaip didžiausias visų laikų nusikaltėlis, jį išgelbėjo tik netikėta mirtis 74-uose gyvenimo metuose. Masinės žudynės, įvairių tautų represijos, trėmimai, Europos nukariavimas – visa tai būtų sugulę į storą kaltinamąją byla. Bet 1953 m. kovo 5 d. Kuncevo viloje. Vokiečių „Die Welt“, remdamasis britų istoriko Simono Sebago Montefiore’ės knyga „Stalin: The Court of the Red Tsar“ („Stalinas: raudonojo caro dvaras“), 2013 m. rašė, kad, Stalinas kovo 1 d. vakarą po vakarienės, prisisiurbęs gruziniško vyno, pasijuto blogai, o po trijų dienų mirė. Vėliau pasirodė tyrimų, kurie teigė, kad J. Stalino infarktą galėjo sukelti žiurknuodžiai, kuriais jis galėjo būti apnuodytas. Jo mirties slapčia geidė Centro komiteto nariai Lavrentijus Berija, Nikita Chruščiovas, Georgijus Malenkovas, Nikolajus Bulganinas ir daugelis kitų.

Borisas Jelcinas, kuris V. Putinui lengvabūdiškai perleido valstybės vairą 2000-ųjų išvakarėse, turbūt vartosi karste…

Iš naujausių laikų vertas išskirti Kambodžos diktatorius Pol Potas (tikrasis vardas Saloth Sar), garsėjęs khmerų masinėmis žudynėmis. Manoma, kad 1975 m. pasibaigus Vietnamo karui ir šalyje kilus badmečiui, buvo išžudyta apie ketvirtadalis šalies žmonių, valstybės sostinės Pnompenio gyventojų skaičius dėl prievartinio iškeldinimo sumažėjo nuo 2 milijonų iki 23 tūkstančių. Iš 7,5 milijono Kambodžos gyventojų nuo represijų, bado ir ligų mirė apie 2,5 milijono žmonių. Štai kodėl jis buvo vadinamas Azijos Hitleriu. Mes pridurtume – Europos Stalinu.

Ir šis sąrašas toli gražu nebaigtas. Kraugeriški apetitai, nežabotas valdžios troškimas ir agresija, nepaisant kad pasibeldė modernusis XXI amžius, į šią gretą stato ir Vladimirą Putiną. Prisidengdamas iškreipta Ukrainos istorija, melu ir apgaule jis puola savo gentainius, kelia paniką Europoje ir pasaulyje. Jo asmeniniu įsakymu žūsta šimtai žmonių, o nesuskaičiuojamas aukas ilgai minės ir Rusijos motinos. Borisas Jelcinas, kuris V. Putinui lengvabūdiškai perleido valstybės vairą 2000-ųjų išvakarėse, turbūt vartosi karste…

Nesuprantama, ko V. Putinas tikisi: kad išnaikins visą ukrainiečių tautą, užkariaus jos žemes, įsitvirtins buvusiose SSRS teritorijose, gražins imperiją ir kartu liks nenubaustas?

Čia sąmoningai neminime Baltarusijos režimo vadovo Aliaksandro Lukašenkos, bet juk jis tik, kaip pasakytų eilinis rusas, „šestiorka“ (jaunimo žargonu tai – pastumdėlis, kitų išnaudojamas, žemiausias hierarchijoje, prasčiokas).

O V. Putinas stoja į nuožmiausių visų laikų diktatorių gretą. Bręsta jo galas. Tai tik laiko klausimas.

Šaltinis – Česlovas Iškauskas, politikos apžvalgininkas, www.voruta.lt