Bėgikė Diana Lobačevskė pernai nustebino ne tik Lietuvą, bet ir visą pasaulį, kai per keturis mėnesius įveikė net tris maratonus. Prieš metus ji tapo ir Trakų pusmaratonio nugalėtoja – 21,097 km distanciją nubėgo per 1:15:56 val.

Sėkmingai startavusi EUROVAISTINĖS Trakų pusmaratonyje, ilgų nuotolių bėgikė renginyje planuoja dalyvauti ir šiemet. Tai bus vienos iš pirmųjų D. Lobačevskės sezono varžybų Lietuvoje.

„Nesu išsikėlusi tikslo, per kokį laiką turėčiau įveikti pusmaratonio rungtį. Žinoma, pagrindinis tikslas būtų laimėti, tačiau rezultatų pernelyg nesureikšminu. Sezono metu pasirenku du ar tris svarbius startus ir jiems kruopščiai ruošiuosi, o kiti Lietuvos bėgimai man atstoja kokybiškas treniruotes. Jie suteikia gerų emocijų, čia būna visi geriausi Lietuvos sportininkai, jaučiama smagi atmosfera, tad aš tiesiog mėgaujuosi bėgimu ir renginiu. Trakuose bėgti patiko – gera varžybų atmosfera, dažniausiai būna puikus oras, be to, bėgant galima grožėtis išskirtiniais vaizdais“, – sakė D. Lobačevskė.

Sportininkė džiaugėsi, jog bėgimas Lietuvoje išpopuliarėjo, daugėja įvairių bėgimo renginių, kuriuose dalyvauti skatinami tiek suaugusieji, tiek vaikai. Nuo pat Trakų pusmaratonio pradžios čia rengiama šeimų rungtis, o kasmet renginyje sulaukiama vis daugiau vaikų.

„Labai šaunu, kad bėgimo varžybose daugėja ne tik mėgėjų, bet ir vaikų, paauglių, jie domisi, siekia įveikti distanciją arba net prabėgti užsibrėžtam rezultatui. Visų pirma, mes patys turime būti pavyzdžiai savo vaikams, skatinti juos judėti. Pastebėdami vaikų talentus, kartais tėveliai turėtų juos pastūmėti, nes pati pradžia yra labai svarbi. Jaunajai kartai būtent mes, suaugę, turime įskiepyti, jog sportas tai yra gera savijauta, sveikas, stiprus ir gražus kūnas“, – mintimis dalijosi dvi dukras auginanti bėgikė.

Lobačevskė atviravo, jog pasiruošimas varžyboms yra sunkiausias laikotarpis, reikalaujantis daug treniruočių, gebėjimo prisitaikyti prie krūvių ir atsistatyti po jų, susitaikymo su nuolatiniu nuovargiu.

„Būna tokių savaičių ir mėnesių, kai atrodo, jog daug treniruojiesi, bet tau vis tiek nesibėga, nejauti malonumo, motyvacija krenta. Tai momentai, kuriuos yra sunkiausia ištverti, nepalūžti. Ką aš darau tokiomis akimirkomis? Stengiuosi atsipalaiduoti, išlaukti tą sudėtingą laikotarpį, nes iš patirties žinau, jog juodų dienų sporte visada bus. Mokėjimas prisitaikyti ir išlaukti yra nelengvas darbas su savimi. Vienintelio dalyko, kurio sau neleidžiu – galvoti negatyviai. Jeigu ir nesiseka kažkas ar pasiruošimas varžyboms vyksta ne visai pagal planą, aš kiekvienoje nesėkmėje stengiuosi įžvelgti kažką gero, vertinti tai, kaip naują patirtį“, – atskleidė olimpietė.

Linkėdama sėkmės visiems gegužės 14 d. vyksiančio EUROVAISTINĖS Trakų pusmaratonio dalyviams, D. Lobačevskė pastebėjo, jog lietuviams tokiose varžybose neretai pritrūksta pagarbos ir kultūros: „Tiek sportininkams, tiek mėgėjams varžybų trasoje linkiu gerbti vienas kitą. Kovokite distancijos pabaigoje, o ne lipkite vienas kitam per galvą starte – išmokime bėgti kultūringai, juk tai šventė visiems, todėl kiekvienas turi stengtis padėti įveikti trasą ar padėti siekiant rezultatų.“