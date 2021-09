Dainius Narkevičius – Jūsų kandidatas į merus

Trakų rajonui reikia naujo artojo

Mes dažnai keliaujame, dairomės svetur, atrandame įvairių rojaus kampelių. Tačiau pats didžiausias rojus – mūsų gimtasis kraštas ir jo žmonės. Vieni paveldėjo ar išsaugojo savo tėvų ar senelių sodybas ir labai džiugu, kad toliau jas puoselėja, kiti, bėgdami nuo didmiesčių triukšmo, pasirinko ramųjį, ežerais ir pušynais apsuptą Trakų kraštą. Čia statosi sodybas ar kuria verslus ir šiame mūsų visų grožio kampelyje planuoja savo ir savo šeimos ateitį. Tuo ir gražus, nuolat atgyjantis daugiatautis mūsų Trakų rajonas, nesvarbu, į kurį kraštą bepažvelgtume – Trakus, Aukštadvarį ar Grendavę, Senuosius Trakus ar Paluknį. Grįžta senos ir kuriasi naujos tradicijos. Mums nesvarbu, paveldėta ar pirkta žemė, tačiau labai svarbu, koks artojas ją aria. O Trakų rajone, šiame žmogaus ir Dievo sukurtame grožio kampelyje, arti žemę reikia labai mokėti.

Auksaspalvis ruduo meta mums naują iššūkį. Vėl eisime prie balsadėžių, rinksime naują Trakų rajono savivaldybės merą, naują artoją Trakų rajonui. Savo straipsnyje nesiruošiu skirstyti žmones į gerus ir blogus, pilti purvais buvusius merus, tačiau visi mes matome daug nepadarytų arba netinkamai atliekamų užduočių, neišspręstų problemų, kurios sukuria papildomus kaštus Trakų rajono savivaldybės biudžetui. Dėl to Trakai atsilieka nuo kitų kurortinių vietovių. O juk turime viską: nepakartojamą istoriją, nuostabią gamtą, darbščius ir nuoširdžius įvairių tautybių žmones. Tad, sujunkime visi savo jėgas į vieną nenutrūkstamą vėrinį ir kurkime, puoselėkime Trakus, grąžinkime savo Tėvynę.

Politikoje nesu naujokė. Būdama Trakų rajono savivaldybės tarybos nare, puikiai matau, kaip įsisenėjusi liberalios pakraipos politinė dauguma, tarytum buldozeriu stumia savivaldybės taryboje svarstomus jiems svarbius klausimus ir kuria vienareikšmiškus sprendimus „saviems“. Tokie sprendimai yra priimami jų balsų dauguma. Su skaudančia širdimi matau, kokios skaudžios pamokos liko po šimtametės žemės ūkio specialistų kalvės – Aukštadvario žemės ūkio mokyklos perdavimo Elektrėnų savivaldybei, Elektrėnų profesinio rengimo centrui. Niekada nepritariau tokiam savivaldybės tarybos spendimui. Sprendimui, niokojančiam ilgalaikį turtą, paliekančiam be darbo vietų daugelį žmonių. Šiuo metu dalies pastatų, kaip antai: žemės ūkio mokyklos bendrabučio, valgyklos, buvusios žemės ūkio mokyklos dirbtuvių liko tik tuščios sienos, šie pastatai, tarytum nereikalingi vaiduokliai, perduoti į Valstybinį turto fondą. Valgykla ir šiandien reikalinga Aukštadvario gimnazijai su žemės ūkio mokyklos skyriumi, tačiau už Valstybiniame turto fonde esamos valgyklos nuomą turime mokėti didžiausią nuomos mokestį. Iš mūsų – mokesčio mokėtojų lėšų. Trakų rajono savivaldybės taryba papildomai skyrė 120 tūkst. Eur naujų valgyklos patalpų kūrimui gimnazijos pastate, tačiau ar buvo reikalinga pagal higienos reikalavimus rengti kitas patalpas, į kitą vietą kelti specialią įrangą? Į šį klausimą atsakymo iki šiol neturime. Ir ne tik šie, matau, kaip nyksta daugelis rajono senų objektų, pvz., Trakų internatinė mokykla, buvusi Karapolio aštuonmetė mokykla, buvusios Aukštadvario vidurinės mokyklos priestatas ir daugelis kitų, kurie Trakų rajone yra apleisti, stovi tušti. Nepaisant to Trakų rajono savivaldybė perka butus socialinėms šeimoms.

Labai tikiu, kad pagaliau bus užkirstas kelias „švogerizmui“, nes šiuo metu visose savivaldybės kabinetuose ir savivaldybei pavaldžiose įmonėse, švietimo įstaigose dirba daugiausiai vienai valdančiai partijai pavaldūs specialistai. Rajono žmonių gyvenimą paveikė ne tik pandemija, bet ir netinkamas vienos politinės jėgos vadovavimas.

Kiekvienas žmogus – tai didžiulė atversta knyga. Gražus gyvenimas neatsiranda iš niekur. Kasdien jis kuriamas su nuolankumu, pasiaukojimu ir meile savo šeimai, bendruomenei, gimtajam kraštui. Nesvarbu, ar mus suptų vasara, ar ruduo, tačiau tarp visų kandidatų į Trakų rajono savivaldybės merus ieškokime tikrojo kandidato, kurio gyvenimo knygos puslapiuose atsispindėtų pačios gražiausios brandaus gyvenimo akimirkos. Juk Trakų rajonui reikia naujo artojo. Mano nuomone, tinkamiausias kandidatas į Trakų rajono savivaldybės merus yra Dainius Narkevičius. Gimęs ir užaugęs Trakuose, aktyvioje ir inteligentiškoje mokytojų Danguolės ir Vytauto Narkevičių šeimoje, jis gerai žino visas Trakų rajono savivaldybės problemas, švietimo ar socialinėje sferoje, valstybinėse įmonėse ar privačiame versle. Jis, palyginus, jau brandaus amžiaus, savo veikloje ir gyvenime puikiai orientuojasi į tikras pamatines vertybes – pilietiškumą, socialinę gerovę ir teisingumą. Dainiaus nuoširdumas, pagarba ir dėmesys kiekvienam žmogui rodo, kad tai yra brandžiausias ir veiksmingiausias žmogaus laikotarpis, kuris savyje sujungia gyvenimišką patirtį ir dar jaunatvišką energiją. Eikime su juo kartu. Atviras Trakų rajono bendruomenės dialogas ir žmonių įtraukimas į atsakingą valdymą –

yra vienas iš esminių šio kandidato į merus tikslų.

Mielieji, bėga metai – čia lėtai, čia greitai. Gyvenimas, rodos, toks trumpas, bet nepakartojamas. Manau, šią rinkimų akimirką yra labai svarbi mūsų visų nuomonė. Ne veltui sakoma: koks tėvas, toks ir vaikas, kokia valdžia, toks ir laikas. Kviečiu balsuoti už kandidatą į Trakų rajono merus Dainių Narkevičių. Tikiu, kad su šiuo meru gražiajame Trakų rajone atrasime vis daugiau ežerų vingių, o ateities metraščiuose įskaitysime vis geresnių žmonių vardus. Puikiai žinome, kad didelius darbus galime nuveikti tik būdami visi kartu. Aš tik už Dainių, kviečiu ir Jus – už Dainių Narkevičių! Pagarbiai

Jadvyga DZENCEVIČIENĖ,

Trakų rajono savivaldybės tarybos narė, socialdemokratų frakcijos seniūnė

74 metai Trakuose. Vienos šviesios šeimos istorija

Su Danguole Narkevičiene, Trakuose visiems gerai pažįstama ir gerbiama mokytoja, kuriai jau 85, norėjome pasiklabėti apie jos vienturtį Dainių. Tačiau kalba vis nukrypdavo į nepaprastai nuoširdžius ir šviesius moters prisiminimus. Ir net jei iš pirmo žvilgsnio jie nieko bendro neturi su šiandieniniu kandidatu į rajono merus, leidžia susidaryti įspūdį apie šeimą ir aplinką, kuri jį suformavo kaip asmenybę.

Koks buvo Dainius, kaip vaikas? Padauža, ar jautrus?

Dainius buvo geras vaikas, neišdykęs, kadangi mes gyvenome tokiomis sąlygomis, kad nebuvo, kur išdykauti. Aš pati užaugau mokytojų šeimoje. Ir Dainius buvo mokytojų vaikas. Darželio nelankė. Vieną dieną nuėjo, o parėjęs pasakė, kad daugiau neis, su bobute bus namuose. Mes gyvenome su mano mama. Taip ir liko namie su bobute. Mano vyras irgi daug dirbo, buvo irklavimo mokytojas. Mes pragyvename kartu 57 m.

Nedažnai žmonės gerbia tokių mažų vaikų norus.

Priklauso nuo šeimos. Jis buvo jautrus vaikas, su mumis visada elgėsi korektiškai. Gyvenome kukliai. Mokytojų algos nebuvo didelės.

Jūsų mama irgi buvo mokytoja?

Ne. Mano mama buvo siuvėja, kilusi iš Panevėžio. Kai Lietuvos irkluotojų rinktinė atsiveždavo iš užsienio vieno modelio džinsus, tai ji pagal juos visiems pasiūdavo kelnes. Pirkti gi nebuvo ko.

Mano tėvelis Juozas buvo pradinių klasių mokytojais. Anais laikais mokytojai važiuodavo dirbti ten, kur juos siųsdavo. Aš gimiau Kaune. Po to tėvelis gavo paskyrimą į Trakus. Taip mes čia ir gyvename nuo 1947 m. Mama pasakė, kad daugiau niekur nesikels. Čia buvo lenkiškas kraštas. Ji nė žodžio nemokėjo lenkiškai. O aš laisvai kalbu lenkiškai nuo vaikystės. Tėvelis buvo paskirtas lenkų mokyklos direktoriumi. Sakydavo: „Nesvarbu, kokia kalba vaikas mokosi. Svarbiausia, kad jis mokosi, o kokia kalba jam kalbėti ir kokią tautybę pasirinkti, nuspręs, kai užaugs“.

Mano tėvai susipažino ir susituokė Kaune. Tėvelis – grynas suvalkietis iš Marijampolės. Beje, jis ir dr. Jonas Basanavičius yra pusbrolių vaikai.

Tėvai mano Tėvelį nutarė leisti į kunigus. Dvejus metus mokėsi kunigų seminarijoje, bet gal nusižengė, gal kur pas panas su draugu nuėjo, tai juos abu iš seminarijos išmetė. Tada jis įstojo į „Saulės“ mokytojų seminariją ir, kad tapo mokytoju, o ne kunigu, tėvams pasakė tik baigęs mokslus.

Ką Dainius pasiėmė į gyvenimą iš Jūsų šeimos?

Gebėjimą būti mokytoju. Aš taip manau. Iš pradžių, pabaigęs Kūno kultūros institutą, jis irgi mokytojavo Trakuose. Mokėme, kad jis būtų geras mokytojas ir geras žmogus. Mes jį mokėme, kad jis niekada nieko nežemintų ir nieko per daug neaukštintų, neskirstytų žmonių į gerus ir blogus, kad su visais elgtųsi padoriai, būtų tolerantiškas.

Perdavėme supratimą, kad geriausia vieta jam gyventi yra Lietuva. Po karo traukdamiesi vokiečiai mano tėvus buvo įkalbėję bėgti į Vakarus. Suvalkijoje jie išlipo iš traukinio ir grįžo namo. Tas persidavė ne tik Dainiui, bet ir jo vaikams. Užsienyje ilsisi, mokosi, bet gyvena visi čia, namie.

Ar visada leidote sūnui rinktis, kaip elgtis?

Neatsimenu, kad būtų daręs ką negero. Mano mama buvo labai religinga. Dainius iš jos perėmė prisirišimą prie Bažnyčios. Susidraugavo su mūsų šviesios atminties kunigu, monsinjoru Vytautu Pranciškumi Rūku. Vėliau nuo Bažnyčios kiek nutolo (D. Narkevičius patikslino, jog jis mokykloje vesdavo diskotekas, o kunigas Rūkas turėjo gerą muzikos aparatūrą ir didžiulę plokštelių kolekciją. Jis mielai jomis dalinosi su jaunimu. Aut. pastaba).

Kol gyvenome kartu, mūsų namuose ir keliaujant visada buvo daug jo draugų. Vis klausdavo, ar tas, ar kitas gali važiuoti kartu į Palangą, nes dar nematė jūros, ar gali ateiti papietauti, nes mama mirusi, tėvas vienas augina tris vaikus. Prie mūsų stalo visada visiems buvo vietos ir nieko netrūko.

Ar šiandien Jums užtenka jo dėmesio?

Dainius man labai geras. Ir gaili, ir supranta. Vis klausia, ar visko turiu, ar nereikia ko atvežti. Gyvenu Kudrionyse, 10 km nuo Trakų. Turi jautrumą mano atžvilgiu. Aš galvoju, kad tai labai geras bruožas.

Kaip manote, ar jis, būdamas 56-erių, laimingas?

Man atrodo, kad su savo antrąja žmona jis laimingas. Visi gražiai sugyvename, ir jo pirmoji žmona nėra atskirta. Susirenkame visi – ir ji, ir vaikai iš pirmosios santuokos –

jau suaugę Žygimantas ir Barbora. Su jais jis labai artimas. Gyvename draugiškai.

Norėtųsi daugiau pabūti kartu. Bet dabar daug reikalų – rinkimai. Man patinka, kad tarp jo draugų iš partijos yra daug mano mokinių.

Kai jis paskambina, klausiu: „Dainuti, ar viskas tau gerai?“ Atsako: „Mamyte, viskas man gerai. Aš kai galėsiu, kai būsime abu laisvesni, važiuosime kartu į Rūdiškes, į Alytų.“ Mūsų santykiai geri. Taip aš galvoju. Visgi būti meru – didžiulis pasiaukojimas. Aš jo klausiu: „Dainiau, ar tu supranti, jei tave išrinks, neturėsi savo asmeninio gyvenimo.“

Ačiū už pokalbį.

Kad pasakytų, kaip didžiuojasi savo vaiku, ponia Danguolė skambių žodžių neieškojo.

Kalbėjosi Ieva SIMUTYTĖ

Politinė reklama bus apmokėta iš Dainiaus Narkevičiaus rinkimų sąskaitos. Užs. Nr. 684