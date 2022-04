Daugelio dar neišbandyti kiaušinių marginimo būdai su raudonuoju kopūstu, kava ar sultimis

Artėjant svarbiausiai pavasario šventei daugelis pradeda planuoti, kaip kartu su šeima margins Velykų kiaušinius. Nors būdų ir priemonių tam yra ne viena, „Rimi“ kulinarijos technologė Lina Barčaitė kviečia išbandyti natūralius kiaušinių marginimo būdus, dažant juos skirtingais maisto produktais, kava ar net uogų sultimis. Tokiu būdu ne tik pats marginimo procesas bus įdomesnis vaikams, bet ir rezultatas – pilnas netikėtumų. Be to, galėsite valgyti margučius nebijodami, kad jie pakenks sveikatai ar aplinkai.

Kiaušinių marginimas maisto produktais

Norint nudažyti kiaušinį tam tikra spalva, visai nebūtina naudoti maistinių ar cheminių dažų. Įvairias spalvas išgauti padės natūralios medžiagas iš gamtos. Skirtingais atspalviais nudažyti kiaušinius galima naudojant įvairius maisto produktus.

„Raudonasis kopūstas kiaušinius nudažys jūros atspalviais, o dar tamsesnę mėlyną ar net juodą spalvą išgauti padės mėlynės arba jų uogienė. Sutarkuoti burokėliai margučius nuspalvins rausvai, o ciberžolė – geltonai. Visiems gerai žinomas ir kiaušinių dažymas svogūno lukštais. Priklausomai nuo svogūnų rūšies ir jų atspalvio, tokiu būdu galima išgauti raudonus, oranžinius ar rudus tonus. Tiesa, svarbu paminėti, kad dažant baltus ir rudus kiaušinius atspalviai gali šiek tiek skirtis. Todėl norint, kad margučiai nusidažytų ryškesnėmis spalvomis – vertėtų naudoti baltus kiaušinius“, – pataria L. Barčaitė.

Anot jos, kiaušinių marginimas maisto produktais yra tvarus ir nesudėtingas: „Pasirinktus natūralius maisto produktus tereikia sumaišyti su vandeniu (vandens reikia tiek, kad apsemtų kiaušinius) ir šį mišinį užvirti. Vandenį su natūraliais dažais virkite 10–30 minučių. Kuo ilgiau jis virs – tuo tamsesni bus dažai. Į atvėsusius dažus įmaišykite 2–3 šaukštus acto, kuris padės dažų pigmentams lengviau įsiskverbti į kiaušinio lukštą. Į paruoštus dažus įmerkite jau išvirtus kiaušinius ir juos palaikykite. Norint švelnesnės spalvos kiaušinius vertėtų laikyti kelias valandas, o siekiant ryškesnio atspalvio – palikti per naktį. Į verdamą natūralių dažų mišinį galima dėti ir žalius kiaušinius. Tiesa, nors tokiu atveju margučių spalva bus sodresnė, tačiau kiaušiniai gali pervirti.“

Mažiausiai laiko reikalaujantys kiaušinių dažymo būdai

Skirtingi maisto produktai gali būti puikus būdas marginti Velykų kiaušinius. Tačiau ne ką prasčiau buityje gali pasitarnauti ir gėrimai: arbata, kava, įvairios sultys ar saldus vynas. Kiaušinių marginimas skysčiais puikiai tiks tiems, kurie neturi daug laiko ir negali skirti kelių valandų kiaušinių dažymui, bet vis tik nori papuošti savo šventinį stalą spalvotais margučiais.

„Skirtingos arbatos žolelės taip pat gali nudažyti velykinius kiaušinius. Žalioji arbata margučiams suteiks žalsvą atspalvį, juodoji – rudą, o raudonoji – mėlyną. Su kinrožėmis nudažyti kiaušiniai taps pilkšvos spalvos. Kartu su arbata ir keliaisšaukštais acto (ryškesnei spalvai) kiaušinius reikėtų virti apie 10 min. Kitas būdas – užplikytoje arbatoje jau išvirtus kiaušinius ir palaikyti per naktį“, – rekomenduoja L. Barčaitė.

Kiaušinių dažymas kava, vynu ir natūraliomis sultimis taip pat yra vienas iš lengviausių natūralių kiaušinių dažymo būdų. „Marginant kiaušinius kava reikėtų užvirti vandenį, įberti maltos kavos ir virti apie 30 min., o vėliau į nuovirą įdėti jau išvirtus kiaušinius ir laikyti juos per naktį arba kol kiaušiniai įgaus norimą atspalvį. Tuo tarpu dažant kiaušinius su vynu pakanka į puodą sudėti išvirtus kiaušinius ir palikti per naktį. Pasirinkus šį metodą reikėtų naudoti kuo saldesnį vyną. Natūralios uogų sultys taip pat gali numarginti kiaušinius. Kiaušiniams dažyti tinka mėlynių, juodųjų serbentų, spanguolių sultys, kurios padės išgauti mėlyną ir violetinę spalvas.

Marginimas žolelėmis ir vašku

Šiais laikais parduotuvėse galima rasti įvairių maistinių ir cheminių dažų ar specialių lipdukų kiaušinių marginimui. Tačiau anksčiau mūsų protėviai kiaušinius margino vien iš gamtos gaunamais ir surenkamais produktais: įvairiomis žolelėmis, svogūnų lukštais ar bičių vašku. Dažant kiaušinius vašku ar juos skutinėjant svarbus kruopštumas, tačiau tokiu būdu galima sukurti išskirtinius ornamentus ir unikalius šventinius margučius.

„Vaško technika – vienas iš seniausių kiaušinių dažymo būdų. Jam reikės bičių vaško bei kotelio su adatėle ar smeigtuku. Pirmiausia reikia ištirpinti bičių vašką ir jį nuolat šildyti ant silpnos ugnies, kad šis nesustingtų. Vašku reikėtų marginti jau išsivirtus kiaušinius, adatėle kuriant ornamentus iš vaško. Po to kiaušinį reikia įmerkti į natūralius dažus. Galima vašku dažyti ir neišvirtus kiaušinius, bet po to reikės kiaušinį išvirti, pavyzdžiui, silpname svogūnų nuovire. Dar viena kiaušinių marginimo technika – skutinėjimas. Iš pradžių reikėtų išsivirti kiaušinį ir jį nudažyti vienos spalvos natūraliais dažais. Po to pasiimti aštrų įrankį, adatą ar peiliuką ir išraižyti norimus raštus ant kiaušinio. Skutinėjamas tik kiaušinio lukšto paviršius, kol pasirodo balta spalva“, – atkreipia dėmesį L. Barčaitė.

Ekspertė priduria, kad kiaušinius galima nudažyti ir įvairiomis gamtoje randamomis žolelėmis, kurios suteiks išskirtinius atspaudus ant nudažytų margučių: „Šiam dažymui reikės svogūnų lukštų, acto, žolelių ir siūlų arba senų pėdkelnių. Ant žalių kiaušinių dėkite įvairių formų žoleles, jas pritvirtindami siūlais arba įdedant kiaušinį į pėdkelnes bei užrišant jų galus. Norint, kad ant kiaušinio liktų ornamentai, žoleles reikia gerai prispausti prie kiaušinio. Pasidarykite nuovirą su svogūnų lukštais, 2 šaukštais acto ir šlakeliu vandeniu ir į jį įdėkite paruoštus kiaušinius. Virkite apie 10– 12 minučių.“

Numarginus kiaušinius bet kuriuo iš šių pateiktų natūralių dažymo būdų ir jiems atvėsus rekomenduojama margučius aptepti aliejumi. Taip jie taps gražesni, blizgesni, o spalvos bus dar sodresnės.