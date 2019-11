Detalės, kuriančios jaukumą

PR

Ko gero, tikrai nesuklysime pasakę, kad kiekvieno žmogaus tikslas yra turėti jaukius namus. Gera žinia yra ta, kad jaukumą namuose galima kurti įvairiais būdais, pavyzdžiui, naudoti tam tikras detalės. Iš tiesų jaukumą jūsų namuose galinčių sukurti detalių yra ne tiek jau ir mažai. Susipažinkite su efektyviausiomis.

Lovatiesė užima labai didelį plotą. Taigi, jei pasirinksite tinkamą gaminį, galite būti tikri, kad jūsų namuose bus kur kas daugiau jaukumo. Taigi, kokia turėtų būti lovatiesė, jei norite, kad jūsų namuose iš tiesų būtų jauku? Specialistai pataria vengti ypač ryškių bei intensyvių spalvų – kur kas labiau tiks pastelinės spalvos lovatieses, ramūs tonai. Taip pat svarbi ir audinio tekstūra – lovatiese turėtų būti kuo minkštesnė bei švelnesnė. Nereikia pamiršti ir dar vienos detalės – reikėtų vengti pernelyg intensyvių ornamentų, įmantrių raštų. Atkreipkite dėmesį ir į tai, kad kuo didesnė bus lovatiesė, tuo daugiau bus jaukumo.

Tačiau lovatiesė – tikrai ne vienintelės gaminys, kuris į jūsų namų erdvę gali įnešti jaukumo. Nereikia pamiršti, kad panašią funkciją atlieka ir pledai. Skirtumas tik tas, kad, jei lovatiesę tiesiame ant lovos, tai pledus galime tiesti ir ant sofos, kampo, fotelio, krėslo ar tiesiog ant grindų. Beje, svarbu dėmesį atkreipti ir į tai, kad kuo daugiau bus pledų, tuo daugiau bus ir jaukumo. Jiems, kaip ir lovatieses, galioja panašios taisyklės – reikėtų rinktis šviesų bei ramių spalvų, minkštos tekstūros pledus be įmantrių raštų ar ornamentų. Be to, dar labiau džiugina pastebėjimas, jog šie daiktai ne tik suteiks jaukumo, bet ir atlieka puikias praktines funkcijas. Štai, pavyzdžiui, lovatiesė padės kurto tvarkos įspūdį, o pledas – patikimai šildys. Aukštos kokybės patalynė bei patalai taip pat yra tie gaminiai, kurie suteiks jaukumo jūsų gyvenimui. Jei norite įsigyti išvardintų gaminių, būtinai užsukite į Pigu.lt.

Daugelis žmonių sako, kad jų virtuvė yra jaukiausia namų vieta, tačiau taip pasakydami paprastai net nesusimąsto, kad jaukumas atsiranda todėl, kad šioje namų patalpoje yra daugybė mažų ir akiai labai mielų dalykėlių – virtuvės buities apyvokos prekių. Taigi, belieka tik pridurti, kad pasirūpinsite, kad jų jūsų namuose netrūktų ir, kad jos būtų labai gražios, tai jūsų namų virtuvė iš tiesų alsuos jaukumu. Na, o čia laukia daug puikių pasiūlymų.

Neretai žmonės sako, kad namų jaukumas yra kažkas, ko negali lengvai pamatyti, neva tai reikia pajusti. Tačiau visi kaip vienas sutaria, kad kur kas malonia gyventi tuose namuose, kurie dvelkia jaukumu. Taigi, belieka tik pridurti, kad iš tiesų neverta gailėti nei laiko, nei pastangų, kuriant jaukius namus. Būtent tokioje erdvėje kur kas greičiau atsipalaiduosite, o laiką leisti bus labai malonu. Tad tikimės, kad šie patarimai bus vertingi kiekvienam, kuriančiam namų jaukumų ir grožį.