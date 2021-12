Dovanų, gautų iš ne ES šalių, deklaravimo ABC, ko nepamiršti?

Šią savaitę Lietuvos gyventojus pasieks didžioji dalis šventinių siuntų, tarp kurių – ir siuntos iš ne ES šalių. Lietuvos paštas primena, kad nuo š. m. liepos 1 d. vadovaujantis ES Tarybos nutarimu visas dovanas, kaip ir kitas siuntas, gautas iš ne ES šalių, reikia deklaruoti. Priklausomai nuo dovanos vertės, galimi ir muito mokesčiai.

Dovana laikoma siunta, be jokio atlygio siunčiama privataus asmens kitam privačiam asmeniui. Šiuo metu beveik kas antra deklaruojama siunta yra dovana. Nors dovanos deklaravimo procesas nėra sudėtingas, Lietuvos paštas primena svarbiausius žingsnius sklandžiam dovanos deklaravimui atlikti.

„Šiemet – pirmosios žiemos šventės visoje Europoje, kai dovanomis, siunčiamomis iš ne ES šalių nustebinti giminaičių, deja, nebepavyksta. Jungtinė Karalystė, JAV, Kanada, Norvegija, Rusija – tai tik dalis šalių, iš kurių dovanų gaunama daugiausiai. Norėdami atsiimti dovanas gavėjai turi pateikti duomenis apie siuntos turinį ir vertę. Vykdydami ES Tarybos nutarimą, stengiamės, kad siuntas, tarp jų ir dovanas, deklaruoti būtų kuo paprasčiau, todėl nuolat tobuliname sistemas, diegiame palengvinimus. Matome, kad klientai vis labiau pripranta prie šio pokyčio, kasdien sulaukiame vis mažiau jų klausimų, tačiau suprantame, kad šventiniu laikotarpiu daliai gyventojų tai vis dar gali būti nauja, todėl skatiname ir siuntėjus padėti, ypač vyresniems artimiesiems, deklaruoti dovanas“, – sako Klientų patirčių valdymo departamento vadovė Deimantė Žebrauskaitė.

Dovana – tai siunta, kuri neatlygintinai siunčiama privataus asmens kitam privačiam asmeniui. Iš el. parduotuvės siunčiama prekė negali būti laikoma dovana, net jeigu ji yra apmokėta ne gavėjo. Visas dovanas, atvykusias į Lietuvą iš ne ES šalių, nepriklausomai nuo jų vertės, reikia deklaruoti. Iki 45 eurų vertės dovanos nėra apmokestinamos. Dovanos, kurių vertė nuo 45 iki 150 eurų, apmokestinamos tik importo PVM, o kai vertė didesnė nei 150 eurų, papildomai ir importo muitu.

Kaip deklaruoti dovaną?

Dovanai pasiekus Lietuvą gavėjas gauna SMS žinutę arba el. laišką apie atvykusią ir būtiną deklaruoti siuntą-dovaną. Pirmas žingsnis, ką reikia atlikti, spausti gautą nuorodą ir atsivėrusioje formoje pasirinkti, kaip norima deklaruoti dovaną – per Lietuvos paštą ar savarankiškai (per LR muitinės platformą arba per kitą tarpininką).

Pasirinkus deklaruoti per Lietuvos paštą, toliau atsivėrusioje formoje reikės pateikti visus prašomus duomenis apie siuntos turinį ir vertę. Svarbu:

dovanos vertę nurodyti yra būtina, nulinės vertės nėra galimos. Nežinant, kokia yra dovanos vertė ar siuntos turinys, reikėtų susisiekti su dovanos siuntėju ir pasiteirauti;

būtina prisegti dovanos vertę nurodančius dokumentus. Jeigu pateikti vertę įrodančių dokumentų nėra galimybės (pvz., dovana yra rankų darbo daiktas), galima prisegti susirašinėjimą su artimuoju arba laisvos formos paaiškinimą, kuriame nurodyta, kad tai yra dovana.

Apie siuntai taikomus mokesčius gavėjas informuojamas SMS žinute arba el. laišku. Lietuvos pašto tarpininkavimo mokestį ir importo mokesčius, jei dovana yra apmokestinama, reikėtų sumokėti prisijungus prie Lietuvos pašto savitarnos. Už dovanos deklaravimą per Lietuvos paštą taikomas 3 eurų Lietuvos pašto tarpininkavimo mokestis (jei siuntos vertė viršija 150 Eur – 18 Eur). Tik sumokėjus taikomus mokesčius dovana bus perduota pristatymui.

Pasirinkus deklaruoti dovaną savarankiškai, toliau siuntos deklaravimu gavėjas turi pasirūpinti pats (per LR muitinės platformą arba per kitą tarpininką), t. y. pateikti duomenis deklaracijai ir sumokėti importo ir pasirinktų tarpininkų prašomus mokesčius per jų platformas.

Atkreipiamas dėmesys, deklaruojant savarankiškai Lietuvos pašto savitarnoje sumokėti reikės ir siuntos administravimo mokestį (2 Eur). Jis taikomas siuntų, kurios deklaruojamos ne per Lietuvos paštą, saugojimo, apdorojimo ir informacijos perdavimo muitinei sąnaudoms padengti. Svarbu: tik sumokėjus Lietuvos pašto taikomą administravimo mokestį, siunta bus perduota pristatymui.

Daugiau informacijos apie dovanų deklaravimą galite rasti specialiame Lietuvos pašto puslapyje.