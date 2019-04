Edita Rudelienė: žinau, kad tie ketveri metai bus pilni veiklos, pilni darbų ir renginių

2019–2023 metų kadencijai išrinkta Trakų rajono taryba balandžio 8 dieną – pirmoji Lietuvoje – susirinko į pirmąjį posėdį. Antrąją kadenciją tarybos darbui vadovauja tiesiogiai išrinkta merė Edita Rudelienė. Pateikiame merės interviu, kuriame ji dalijasi mintimis apie praėjusios kadencijos džiaugsmus ir iššūkius, laukiančius darbus.

Gerbiama Edita, pradedate antrąją kadenciją. Kaip ir anąkart, taip ir dabar darbą pradėjote mišiomis bazilikoje. Kokios emocijos aplankė Jus per šia iškilmes?

Nors tokios iškilmės jau vyksta antrą kartą, bet jaudulys ne ką mažesnis negu buvo prieš ketverius metus. Gal net didesnis, nes dabar geriau negu prieš ketverius metus, suprantu, kokia tai atsakomybė. Žinau, kad tie ketveri metai bus pilni veiklos, pilni darbų ir renginių, kad liks mažai laiko šeimai, tėvams, artimiesiems. Tačiau pasirinkau tokį kelią, jis man įdomus ir prasmingas ir einu juo.

Kuo Jums mero darbo įdomus?

Kai darai darbus, kurie pasiseka ir sulauki žmonių dėkingumo. Kad ir per rinkimų kampaniją ėjimas nuo durų iki durų. Džiaugiuosi, kad sutikti žmonės dėkojo už pokyčius, kaip jie teigė, už tai, kad gyvena atnaujintame name, kad dabar turime gražesnį Trakų miestą.

Žinoma, tai nėra mano asmeniškas darbas. Tai mano komandos darbas. Tačiau girdint žmonių padėkas, supranti, kad komandą vedi teisingu keliu. Kai vedi teisingu keliu komandą, tada ir žmonės laimingi, ir pačiai malonu, o tai motyvuoja dar aktyviau darbuotis.

Kuo šios kadencijos koalicija skirsis nuo ankstesnės?

Dabartinė bus stipresnė. Koalicijoje politinės partijos nesikeičia, lieka tokios, kokios buvo ir praėjusioje kadencijoje, bet daugiau tarybos narių. Trakų rajono savivaldybės valdančiąją koaliciją sudaro Lietuvos liberalų sąjūdžio, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos ir visuomeninio rinkimų komiteto „Renkuosi ateitį“ atstovai. Tarybos darbe dalyvauja dar kelių politinių jėgų atstovai – tai Lietuvos socialdemokratų, Lietuvos Tėvynės Sąjungos-Krikščionių demokratų ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų partijos atstovai.

Esu atvira ir visus tarybos narius kviečiu dirbti rajono labui – ne griauti, o kurti, netrukdyti, o stengtis kartu padaryti. Visada bendradarbiauju su visais.

Kokiais darbais, nuveiktas per praėjusią kadenciją, galite pasidžiaugti?

Per pastaruosius kelerius metus drauge su savivaldybės tarybos ir administracijos komanda įgyvendinome gausybę projektų, lėmusių didelius pokyčius visame Trakų rajone. Esame gerai įsukę investicijų apsukas ir vien į Lentvario – didžiausio rajono miesto – infrastruktūrą investicijų vertė didesnė nei 20 mln. eurų. Gero įdirbio dėka šiemet pavyko suformuoti rekordinį – beveik 42 mln. eurų rajono biudžetą, kuris yra pats didžiausias rajono istorijoje.

Palyginti su 2018 metais, šių metų biudžetas yra 2,6 mln. eurų didesnis nei pernai. Be to, pernai per 35 mln. eurų skirta įvairiems sektoriams, kad gyvenimas ir svečiavimasis Trakų rajone būtų dar geresnis ir malonesnis.

Trakai – neatsiejami nuo turizmo plėtros, kokius iššūkius esate pasiryžusi įveikti, kad Trakuose būtų daugiau lankytojams patrauklių pokyčių.

Trakų laukia nemažai pokyčių. Pirmiausia tai Trakų autobusų stoties ir Trakų kultūros rūmų rekonstrukcijos projektai. Kartu su gyventojais aktyviai diskutuojame dėl parengtų Bernardinų (Lukos) ir Totoriškių ežerų pėsčiųjų takų projekto techninių pasiūlymų. Su pastaruoju projektu netrukus ketiname ir startuoti. Tikimės netrukus baigti dviračių maršrutų, jungsiančių Trakus ir Vilnių, projektą.

Tačiau Trakų rajonas – ne vien turizmo kraštas. Galbūt daug kas nustebs, kad esame labai patrauklūs verslui. Dėl to, kad netoli Vilnius, kad rajone išvystyta infrastruktūra, sėkmingai veikia įsikūrusios verslo įmonės, kuriasi naujos. Džiaugiamės, kad rajone veikia sėkmingas verslas ir pagal vidutinį darbo užmokestį mūsų rajonas yra 4 vietoje tarp visų Lietuvos savivaldybių.

Tačiau per praėjusią kadenciją buvo ir iššūkių, kurie persikelia ir į šią kadenciją?

Žinoma. Vienas tokių yra Trakų autobusų stotis. Kitas – geležinkelio pervaža Lentvaryje. Vis dar sprendžiamas Trakų aplinkkelio klausimas. Taigi šie darbai persikelia į šią kadenciją.

Kokius planus puoselėjate šiai kadencijai? Kurioms sritims bus teikiama pirmenybė?

Tęsti tai, kas pradėta. Be didelių projektų, yra ir smulkesnių. Tai ir seniūnijų, ir miestelių gražinimas. Tai ir mokymo kokybės užtikrinimas ir daugelis kitų sumanymų, svarbių Trakų rajono gyventojams. Žmonių gerovės indeksą visada parodo investicijų apimtys. Pernai mes „užkūrėme“ 33 investicijų projektus, kurie skirti įvairioms sritims – kultūros, švietimo, transporto, kelių infrastruktūros ir kt. Štai bendra investicijų į švietimo įstaigas vertė – daugiau nei 7 mln. eurų. Panaši suma investuota į kelių gerinimą. Pagreitį įgauna ypač reikšmingi rajonui Lentvario geležinkelio pervažos-tunelio ir Trakų aplinkkelio statybos projektai. Stengsimės toliau dirbti šiomis kryptimis ir nepaleisti gero tempo.

Kokia reikšmingiausia patirtis, įgyta per praėjusią kadenciją, bus naudingiausia šioje kadencijoje.

Darnaus, sutelkto darbo ir įviariapusės veiklos patirtis. Jos nebūtų be drąsių, darbščių, kuriančių žmonių. Todėl didžiuojuosi, kad gyvenu krašte, kur žmonės padeda vieni kitiems ir vieni kitus palaiko.

Esate moteris, o moterys paprastai jautriau priima visa tai, kas vyksta aplink. Rinkimų kampanija nei praėjusioji, nei dabartinė nebuvo paprasta. Gal šiemet mažiau žeidė skleidžiama netiesa, siekis pažeminti ir panašiai?

Negatyvūs dalykai visada žeidžia, ypač melas, išgalvoti pramanai. Nesakyčiau, kad užsiauginau „kažkokią skūrą“. Gal tik išmokau ramiau reaguoti. Tačiau ši kampanija, palyginti su praėjusiąja, buvo ramesnė.

Ko palinkėtumėte sau ir savo komandai pradėjus naujos kadencijos darbus?

Visiems dirbti taip, kad po ketverių metų per paskutinį tarybos posėdį galėtume pasakyti: „Padarėme, ką norėjome padaryti ir tuo didžiuojamės.“

Justė BRIGĖ

„Savivaldybių žinios“ Nr.7