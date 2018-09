Pasiilgus gamtos nebūtina vėl keliauti turistų pamėgtos Trakų Salos pilies link, šis miestas turi gerokai daugiau pasiūlymų. Vienas jų yra Trakų rajone esantis alpakų ūkis-veisykla „Alpakos Trakai“. Nuvažiavus vos keletą kilometrų nuo Trakų miesto, Alsakio ežero pakrantėje, Seimėnų kaime, rasite ramybę vienkiemyje, kuriame esantis ūkis gali sudominti kiekvieną bent kiek besidomintį gyvūnais.

Alpakos – kupranugariniai kamelidų genties atstovai, buvo prijaukinti prieš daugiau nei 6000 m.Pietų Amerikoje. Šie gyvūnai, kaip ir avys, buvo ir yra auginami dėl ypač švelnios vilnos. Net ir šiuo metu didžiausia alpakų populiacija gyvena Peru, Bolivijos ir Čilės regionuose. Anot „Alpakos Trakai“ ūkio įkūrėjų, šis Trakuose esantis ūkis yra pirmasis Lietuvoje, į kurį 2011 m. alpakos atkeliavo būtent iš Čilės. Ūkio savininkai – Jolantos Kuorienės šeima pasakoja, kad idėja auginti alpakas jiems šovė visiškai netikėtai: nupjauti žolę, želiančią didžiuliame žemės plote, buvo be galo sunku, tad nuspręsta įsigyti bei į pagalbą pasitelkti alpakas, mielai rupšnojančias žalumynus. Toks šienavimo būdas turėjo ir kitą privalumą – ramybę. Jei žoliapjovė burgztų, o avys mekentų, tai alpakos bendrauja tik tyliu garsu „mmm“.

Ūkis „Alpakos Trakai“ visų pirma žmones traukia savo ekskursijomis. Sumokėję simbolinę sumą, sužinosite ne tik kodėl, bet ir kaip pirmosios alpakos atkeliavo į Lietuvą, būsite supažindinti su šių egzotiškų gyvūnų elgesio ypatumais, istorija, mityba, avių ir alpakų vilnos skirtumais, ir panašiai. Tiesa, smagiausia dalis turbūt yra visai ne tai. Išklausę trumpą „paskaitą“ pagaliau galėsite pamatyti gyvūnėlius. Ne tik išvysti, bet drąsiausius alpakų patinėlius pavedžioti, o kitus pamyluoti ir paglostyti.

Atsivežkite ar įsigykite ūkyje esančių morkų ar obuolių – galėsite pamaitinti gyvūnėlius. Tai netgi rekomenduotina, mat, alpakos prie jūsų ateis vien dėl rankose esančio maisto. Jos ganėtinai baikščios, tad tiek siūlant skanėstus, tiek glostant švelnų kailį reikėtų elgtis švelniai, atsargiai, vengti staigių judesių.

Jei alpakos nesudomins, būsite pakviesti apžiūrėti ūkio šunis. Tikėtina, kad ūkį saugantys Tatrų aviganiai, be galo panašūs į auksaspalvius retriverius, jus griežtai aplos, tačiau visi – nuo mažiausių iki didžiausių – galės rankose palaikyti čihuahua šunyčius, kurių ūkyje yra net devyni. Kol apžiūrinėsite ir glostysite keturkojus draugus, galėsite išgirsti jų istorijas ir, be abejo, nusifotografuoti.

Ši vieta skirta visiems, pasiilgusiems artimesnio prisilietimo prie gamtos, ramybės ir gyvūnijos. Tai – ūkis, kuriame egzotika persipina su tradiciniu lietuvišku kaimo gyvenimu. Jei pavargote nuo miesto šurmulio, norite sužinoti kažką naujo ar tiesiog pabendrauti su gyvūnais bei įsigyti šiltų, vilnonių kojinių –„Alpakos Trakai“ yra puikus pasirinkimas.

Giedrė PALUBINSKAITĖ,

Vilniaus universiteto

Komunikacijos fakulteto

Žurnalistikos studijų studentė, praktikantė

Autorės nuotr.