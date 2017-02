„MGCool Band 2“ yra prieinamos kainos išmanioji apyrankė, aprūpinanti praktiškai visomis populiariomis funkcijomis, kurias siūlo kur kas brangesni įrenginiai. „MGCool“ yra Kinijos „Elephone“ gamintojo prekės ženklas. Beje, Varle.lt nuo 2016 m. gruodžio mėnesio yra „Elephone“ prekės ženklo produktų autorizuotas platintojas. Nors Lietuvoje „Elephone“ prekės ženklas yra dar mažai girdėtas, šiandien tai yra vienas perspektyviausių Kinijos išmaniųjų telefonų ir kitų mobiliųjų įrenginių gamintojų. Šioje apžvalgoje supažindinsime jus su „MGCool Band 2“ išmaniąja apyranke.

Nepaisant to, kad „MGCool Band 2“ kainuoja iki 10 kartų mažiau nei populiarios žinomų prekių ženklų išmaniosios apyrankės, ji siūlo praktiškai visas tokias pat pagrindines funkcijas. Ši išmanioji apyrankė efektyviai matuoja žingsnius, įveiktą atstumą, širdies ritmą, stebi miegą, leidžia valdyti muziką, kamerą ir pranešimus iš jūsų telefono. Be to, ši išmanioji apyrankė skirtingai nei kai kurie kur kas brangesni analogai, yra atspari vandeniui. Turint omenyje šių daiktų aktyvaus naudojimo specifiką, tai labai labai naudinga funkcija.

https://www.youtube.com/watch?v=r2QHgYbd9No

Dizainas, ekranas ir funkcijos

Ant riešo „MGCool Band 2“ išmanioji apyrankė atrodo patraukliai ir yra patogi. Stačiakampio formos korpusas pagamintas iš aliuminio lydinio, o apyrankė iš švelnaus silikono. Ant nerūdijančio plieno spaustuko rasime „ELE“ prekės ženklo logotipą. Blizgus plotas viršuje yra šiek tiek lenktas, čia rasime ir 0.66 colio įstrižainės OLED ekraną, pasižymintį 64×48 pikselių raiška.

Atvaizduojamas ekrane turinys atrodo patraukliai, įskaityti informaciją lengva. Navigacija tarp skirtingų parinkčių ir funkcijų (data/laikas, žingsniai, sudegintos kalorijos, įveiktas atstumas, širdies ritmas, muzikos ir kameros valdymas) realizuojama jutiklinio mygtuko dėka. Norint įjungti ekraną, jutiklinį mygtuką reikia paspausti vieną kartą. Pagal nutylėjimą ekranas iškart rodo datą, laiką ir baterijos įkrovimo lygį.

„Elephone ELE MGCool“ apyrankėje pritaikytas „NRF51822“ lustų rinkinys su „Bluetooth 4.0“ palaikymu. Kaip jau minėjau, išmanioji ayrankė pasižymi atsparumu vandeniui – ji atitinka IPX7 standartą, todėl su ja tikrai nebus baisu maudytis duše, bėgioti lyjant lietui ar po karštos treniruotės šokti į upę.

Apatinėje apyrankės dalyje yra integruotas širdies ritmo jutiklis ir įmontuoti trys įkrovimo taškai.

https://www.youtube.com/watch?v=GbVOIRheLbk&width=853&height=480

Našumas

Tam, kad galima būtų efektyviai naudotis išmaniosios apyrankės funkcijomis, reikia atsisiųsti specialią skaitmeninę programėlę. „MGCool Band 2“ programėlę galima atsisiųsti nuskanavus QR kodą esantį šalia širdies ritmo jutiklio arba atsisiųsti iš „Google Play“ ar „Apple Store“ programėlių parduotuvių. Skaitmeninė programėlė sinchronizuoja duomenis automatiškai kiekvieną kartą, kai ji yra paleidžiama. Nėra poreikio nešiotis telefoną, nes apyrankė skaičiuos žingsnius, sudegintas kalorijas, stebės miegą ir širdies rimtą ir sinchronizuos tuos duomenis, kai paleisite programėlę. „Elephone ELE MGCool Band 2“ taip pat padės valdyti muzikos grotuvą ir kamerą, gauti skambučių ir SMS žinučių pranešimus bei kai kurių programėlių („Facebook“, „Whatsapp“) pranešimus. Kalbant apie širdies ritmo matavimo funkciją, reikėtų paminėti tai, kad apyrankė siūlo ir pratimų režimą, kurį galima naudoti tikslesniam aktyvios veiklos stebėjimui.

Baterijos veikimo laikas

Išmanioji apyrankė turi 80 mAh talpos ličio-polimerų bateriją, kurios pilnas įkrovimas trunka maždaug 3 valandas. Pilnai įkrauta baterija „Elephone ELE MGCool Band 2“ funkcijomis leidžia mėgautis iki 7 dienų, o jei širdies ritmo jutikliu naudojamasi nedažnai – baterija veikia dar ilgiau.

Apibendrinimas

Kaip savo kainos atstovas tai tikrai dėmesio vertas daiktas, ypač jei dar neesate asmeniškai susipažinę su išmaniųjų apyrankių įrenginiais. „Elephone ELE MGCool Band 2“ yra praktiškas sprendimas tiems, kurie labiau nori investuoti į patogų funkcionalumą nei į žinomą prekės ženklą. Įrenginio komplektacija apima išmaniąją apyrankę, vartotojo vadovą ir įkrovimo laidą.