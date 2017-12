Naujųjų išvakarėse „Trakų žemė“ kalbina Trakų rajono savivaldybės merę Editą RUDELIENĘ.

Kokius įvardytume svarbiausius šių metų Trakų rajono įvykius?

Įvardysiu ne tik įvykius, bet ir pokyčius. Investicijos į įvairią infrastruktūrą yra tas lakmuso popierėlis, kuris parodo, kiek gerėja ir keičiasi savivaldybės gyvenamoji aplinka. Ar mūsų savivaldybė yra ta vieta, apie kurią su pasididžiavimu sakoma: čia gera gyventi visiems. To siekiu ir tikiuosi, kad savivaldybės komandą gyventojai sieja su pozityviais pokyčių ženklais. Per šiuos metus buvo tęsiami ir startavo nauji rajono aplinką keičiantys projektai. Per pastaruosius trejus metus į infrastruktūros projektus jau buvo investuota apie 8 mln. eurų, pradėta vykdyti 20 naujų projektų, kurių vertė sieks daugiau nei 12 mln. eurų. Paminėsiu tris pokyčių „banginius“: tai neseniai baigtaTrakų trijų gatvių rekonstrukcija su modernia turbožiedine sankryža, įsibėgėjantys Trakų aplinkkelio, Lentvario geležinkelio pervažos-tunelio projektai, ties kuriais šiuo metu intensyviai dirbama. Prie jų prisideda ir Lentvario, kaip kompleksiškai tvarkomos teritorijos, investicijų projektai. Didžiausiame rajono mieste bus įrengtos daugiafunkcės sporto aikštelės prie gimnazijų, kompleksiškai sutvarkytas paplūdimys su laisvalaikio zonomis prie Graužio ežero, renovuojama Motiejaus Šimelionio gimnazija. Be to, reikšmingi ir ilgai laukti darbai: Trakų meno mokyklos rekonstrukcija, baigtas socialinio būsto įrengimas Salkininkuose, tęsiama būsto statyba Trakuose, Veterinarijos gatvėje, kasmet atnaujinamos rajono švietimo įstaigos, nemažai kitų projektų. Be vadinamų kietųjų projektų norisi pasidžiaugti ir kultūros bei sporto renginiais Trakuose, kurie pritraukė daugybę žiūrovų, sirgalių, įtraukė į aktyvų gyvenimą ir vietos gyventojus, ir svečius. O vienas iš svarbiausių besibaigiančių metų įvykių tas, kad šiemet Seimas ir Lietuvos vyskupai paskelbė 2018-uosius Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejaus metais.

Ką šiemet nepavyko išspręsti, bet labai norėjote?

Visada norisi, kad pradėti svarbūs projektai greičiau būtų realizuoti, tačiau didelės apimties, sudėtingi paruošiamieji darbai užtrunka. Tai pasakytina apie Trakų aplinkkelio, Lentvario geležinkelio pervažos-tunelio projektus. Tačiau niekas nestovi vietoje, yra nuosekliai dirbama. O kol žodis tampa kūnu, reikia daug: lėšų, laiko, pastangų, kantrybės, atkaklumo.

Ko tikitės 2018-aisiais ir ką žadate mūsų rajono gyventojams?

Tikiuosi, kad mano minėti projektai kitąmet įgis pagreitį, yra pradėta nemažai naujų. Manau, kad stabtelėjęs pajudės ir Trakų autobusų stoties rekonstrukcijos projektas. Kitąmet bus svarbių įvykių – tai Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejaus metų bei Lietuvos šimtmečio minėjimo renginiai. Po dešimties metų pertraukos Trakuose vėl vyks pasaulio meistrų irklavimo čempionatas. Šie renginiai – tai gera proga pasauliui pranešti gerą žinią apie senąją sostinę Trakus, Lietuvą, skatinti ir stiprinti atvykstamąjį turizmą. Praeinantys metai rajono savivaldybei finansiškai buvo neblogi, nepatyrėme jokių sukrėtimų, veikla buvo plėtojama planingai ir kryptingai. Mūsų savivaldybė yra viena iš nedaugelio šalyje, kurioje nerimo nekelia bedarbystė, jos nepurto drastiški emigracijos mastai, o gyventojų skaičius yra stabilus. Vienas iš rodiklių, kad Trakų rajonas yra gera vieta gyventi, kurti savo ir vaikų ateitį – tai ir gerai sutvarkyti vaikų darželiai, mokyklos, jų aplinka ir kokybė. Tikiuosi, kad esame ir būsime savivaldybė, kurioje saugu, jauku gyventi, kur supa švari gamta, gerėjanti infrastruktūra. Atlikti ir planuojami darbai įrodo, kad ne tik stipriai įsibėgėta, bet ir pasiekta proveržio. To nuosekliai siekiama, tarnaujant visuomenei, kad jos lūkesčiai pildytųsi, be to, susitelkus sutinkami nauji iššūkiai, o jų, kaip žinia, netrūksta bet kurioje savivaldybėje. Tad darnus komandinis darbas, profesionalumas, naujovių diegimas padeda pasiekti pastebimų rezultatų. Dėkoju už darnų darbą savivaldybės administracijos darbuotojams, tarybos nariams, viso rajono gyventojams. Pasitinkant naujuosius metus, nuoširdžiai linkiu visiems sėkmės, susitelkimo, draugiškumo, šilumos ir meilės šeimose.

Kas ypatingo ir įsimintino buvo Jūsų šeimoje 2017-aisiais?

Metai nebuvo labai išskirtiniai, bet su rūpesčiais ir džiaugsmais. Buvau sunerimusi dėl tėvelio sveikatos. Daug neapsakomo džiaugsmo suteikė mūsų šeimai tėvelių auksinės vestuvės. Žaviuosi jų meile, pagarba ir rūpesčiu vienas kitu. Mano šeimoje atsirado dar vienas šeimos narys – katė. Esame Rudeliai, tai katę pavadinome Rude. Gyvūnas visada namams ir jų šeimininkams suteikia jaukumo, šilumos.

Dėkojame už pokalbį.

Kalbėjosi Jolanta ZAKAREVIČIŪTĖ

Sigitos Nemeikaitės nuotr.