„Nubia“ pakankamai naujas, bet išskirtinis „ZTE“ kinų išmaniųjų telefonų gamintojo prekės ženklas. Įdomu tai, kad „Nubia“ ambasadoriumi yra pats Cristiano Ronaldo! Tikrai ne kiekvienam išmaniųjų telefonų prekės ženklui tenka tokia garbė. Beje, nuo šių metų pavasario, Varle.lt yra autorizuotas „Nubia“ išmaniųjų telefonų platintojas.

„Svajonė be ribų“ (angl. „Dream without boundaries“) – su tokiu šūkiu „ZTE“ kompanija 2016 m. vasarą pristatė savo išmanųjį telefoną „Nubia Z11“. Šį šūkį galima susieti su telefono dizainu. „ZTE Nubia Z11“ turi tą patį berėmį ekraną, kurio šiuo metu siekia dauguma išmaniųjų telefonų gamintojų. Gamintojas teigia, kad jo produktas pasižymi puikiomis techninėmis charakteristikomis. Varle.lt mobiliųjų telefonų specialistai parengė „Nubia Z11“ apžvalgą.

https://www.youtube.com/watch?v=u9x604B2IGY

Dizainas

„ZTE Nubia Z11“ dizaino negadina jokie nereikalingi elementai, todėl reikalų čia turime su griežtu minimalizmu. Telefono galinis dangtelis yra pagamintas iš matinio aliuminio. Išskirtinis „Nubia Z11“ dizaino bruožas yra raudonas apskritimas aplink centrinį mygtuką ir kamerą.

Galiniame skydelyje rasime 16 megapikselių kamerą su dviguba LED blykste. Šiek tiek žemiau po ja yra išdėstytas pirštų atspaudų skaitytuvas ir pačioje galinio skydelio apačioje – „Nubia“ logotipas.

Garso reguliavimo ir maitinimo mygtukas yra iš dešinės pusės, apačioje yra garsiakalbis ir C tipo USB jungtis, viršuje rasime 3,5 mm garso jungtį, o iš kairės – SIM kortelės lizdą. Priekiniame skydelyje yra apvalus „Home“ mygtukas, o šalia jo – du jutikliniai kaip taškeliai atrodantys mygtukai.

Ekranas be šoninių rėmelių

„Nubia Z11“ turi didelį 5.5 col. įstrižainės ekraną. Atrodytų, kad dydis kaip „plytos“, tačiau situaciją išgelbėja minimalūs rėmeliai. „Nubia Z11“ yra vienas siauriausių išmaniųjų telefonų su tokiu ekranu pasaulyje. Įrenginiu tikrai patogu naudotis viena ranka. Madingos Quad HD raiškos čia nerasime, „Nubia Z11“ turi Full HD raišką, kurios tikrai pakanka. Pikselių tankis čia net 2 vienetais didesnis nei „iPhone 7 Plus“ atveju ir siekia 403 ppi. Ekrane galima pastebėti šiokį tokį mėlynumo dominavimą, tačiau viską lengvai galima pakoreguoti rankinio nustatymo būdu. Čia yra galimybė pasirinkti atspalvį nuo šalto iki šilto bei spalvų sodrumą.

https://www.youtube.com/watch?v=VtlwQRh2d9E

Priekinis skydelis yra dengtas 2.5D „Gorilla Glass 3“ stiklu. Varle.lt mobiliųjų telefonų specialistų manymu, šoninės berėmės ekrano kraštinės išnaudotos gana originaliai: joms galima nustatyti įvairius veiksmus, pavyzdžiui pirštu pravedant per visą kraštinę galima uždaryti visas programėles ir pagreitinti išmanųjį telefoną, pravedant pirštais per abiejų pusių kraštines – galima reguliuoti ryškumą. Braukiant pirštu per ekrano kraštinę galima vartyti aplankus. Tai tikrai neįprasti berėmių kraštinių funkcionalumo išnaudojimo sprendimai. Reikėtų pamineti ir tokį ekrano bei sąsajos funkcionalumą kaip galimybę padalinti ekraną į dvi dalis ir tokiu būdu vienu metu turėti galimybę atlikti su įrenginiu kelis veiksmus, naudotis keliomis programėlėmis tuo pačiu metu.

Labai geras garsas

„ZTE Nubia Z11“ turi galingą garso lustą „AKM4376“ su „Dolby Surround 7.1“ ir „Hi-Fi“. Per kokybiškas ausines telefono skleidžiamą garsą tikrai galima prilyginti tam, kurį girdime sklindant iš muzikos grotuvo. Telefonas tikrai skamba garsiai ir su teisingu žemų ir aukštų dažnių balansu.

Puikus našumas

Už našumą šiame išmaniajame yra atsakingi „Qualcomm Snapdragon 820“ procesorius, mobilioji vaizdo plokštė „Qualcomm Adreno 530 GPU“, 6 GB ar 4 GB priklausomai nuo konfigūracijos operatyviosios atminties ir 64 GB saugyklos. „Nubia Z11“ tikrai be problemų susitvarko su žaidimais esant maksimaliems jų nustatymams, o 6 GB RAM atminties sočiai pakanka sklandžiam darbui su sudėtingomis programėlėmis ir naršant internete be atminties valymo būtinybės. Varle.lt mobiliųjų telefonų specialistų manymu, reikėtų akcentuoti tai, kad „ZTE“ praeitais metais buvo vienas pirmųjų gamintojų, pristačiusių telefoną su tokia didele, t.y. 6 GB RAM atmintimi.

Telefonas veikia „Android 6.0 Marshmallow“ operacinės sistemos „Nubia UI v4.0“ sąsaja pagrindu.

Išmaniajame yra 2 SIM kortelių lizdai. Vietoj antrosios SIM kortelės galima įsidėti atminties kortelę. Tiesa, kadangi čia iškart yra 64 GB vidinės saugyklos, galima laisvai naudotis dviem SIM kortelėmis ir negalvoti apie atminties išplėtimą.

Pirštų atspaudų skaitytuvas

Su pirštų atspaudų skaitytuvu nemažai įrenginių dar dažnai turi šiokių tokių tikslumo ar greičio problemų, tačiau to tikrai negalima pasakyti apie „Nubia Z11“. Šio telefono pirštų atspaudų skaitytuvas greitesnis nei daugumos konkurentų. Be to, „Nubia Z11“ įrenginyje čia pridėjo keletą neįprastų funkcijų: pirštų atspaudų skaitytuvą galima naudoti kadrų fiksavimui, ekraninės nuotraukos įrašymui arba turinio užrakinimui. Pastaroji funkcija leis savo pirštų atspaudu apsaugoti atskirą turinį išmaniajame telefone.

Flagmanų lygio kamera

„ZTE Nubia Z11“ telefonas turi 16 megapikselių „Sony IMX298“ jutiklį, kuris pasižymi optinio vaizdo stabilizavimo funkcija ir yra pridengtas safyriniu stiklu. Safyras ne tik apsaugo jį nuo subraižymų, bet ir atlieka infraraudonaus filtro funkciją, todėl nuotraukos gaunamos labai tikroviškos. Ypatingai džiugina tai, kad vakare ar esant silpnam apšvietimui gaunami kadrai nėra susilieję. Žinoma, čia dėkoti reikia optiniam vaizdo stabilizavimui. Šiek tiek triukšmo nuotraukose, kurios fiksuojamos nepalankiomis apšvietimo sąlygomis, žinoma yra, tačiau kadrai yra pakankamai ryškūs. Užfiksuotos tiek dieną, tiek naktį „ZTE Nubia Z11“ nuotraukos yra tikrų flagmanų lygio.

Kalbant apie kamerą reikėtų paminėti tai, kad čia daugybė įvairių efektų: „Panorama“, „Slow-Mo“, „Pro“, „TimeLapse“, „Star Track“, „Slow Shutter“, „Light painting“, „Multi Exposure“, „Clone“ ir kt. Vienas įdomesnių yra „Slow Shutter“ efektas, kuris leidžia kokybiškai fiksuoti greitai judančius objektus. Tokios funkcijos trūksta tikrai ne vienam kitam išmaniajam telefonui. Profesionaliame režime galima nustatyti ekspoziciją, baltos spalvos balansą, ISO ir kitus parametrus, kurių dėka galima gauti praktiškai idealius kadrus.

Rankinio vaizdo stabilizavimo technologijos su elektroninės diafragmos ir „NeoVision 6.0“ suderinimas leidžia gauti DSRL veidrodinių fotoaparatų kokybės nuotraukas be papildomos įrangos. Priekinė kamera čia yra 8 megapikselių raiškos. Asmenukės gaunamos labai tikroviškos. Reikėtų pažymėti tai, kad tiek galinė, tiek priekinė „Nubia“ kamera leidžia realiuoju laiku ant nuotraukų ir vaizdo įrašų kadrų uždėti filtrus.

3000 mAh baterija ir greitas įkrovimas

Baterijos talpa kaip 5.5 col. įstrižainės išmaniajam, lyginant su konkurentais, čia ne pati didžiausia. Telefonas turi 3000 mAh talpos bateriją. Tačiau svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad „Nubia Z11“ yra aprūpintas tikrai ekonomišku energijos sąnaudų prasme ekranu. Vaizdo įrašų peržiūrai baterijos pakanka daugiau nei 9 valandoms, naršant internete baterija veikia daugiau nei 10 valandų ir užtikrina beveik 20 valandų 3G pokalbių. Su žaidimais baterija demonstruoja kuklesnius rezultatus, vidutiniškai jos pakanka 7 valandoms žaidimų. Na, o jeigu kalbėsime apie tikrąjį aktyvųjį naudojimąsi, t.y. nuolat naudosimės socialiniais tinklais, Wi-Fi, 4G, skambinsime, susirašinėsime, tikrinsime elektroninį paštą ir t.t. galime tikėtis 5 – 6 baterijos veikimo valandų. Ne toks jau ir didelis autonominis laikas, tačiau situaciją gelbėja greito įkrovimo „Quick Charge 3.0“ galimybė, kurios dėka baterija įkraunama šiek tiek ilgiau nei per valandą. Iki pusės bateriją greitojo įkrovimo galimybė leidžia įkrauti per 25 minučių. Tikrai puikus rezultatas, kuris pravers ypač tada, kai skubi į darbą ir pamiršai naktį įkrauti telefoną.

Kalbant apie bateriją, būtina pažymėti tai, kad „Nubia“ išmanusis turi išskirtinę savybę, kad su tos pačios talpos baterija, lyginant su konkurentais, telefonas sugeba pasiekti geresnius rezultatus ir pasižymi efektyvesnėmis ir mažesnėmis energijos sąnaudomis.

Apibendrinimas

Varle.lt mobiliųjų telefonų specialistų teigimu, praktiškai berėmis „Nubia Z11“ ekranas – ne vienintelis telefono išskirtinumas ir privalumas. Kiti šio įrenginio privalumai tai: Hi-Fi garsas, flagmanų tipo procesorius, puikios kameros ir didelės atminties talpos. „ZTE Nubia Z11“ – tikrai įdomus sprendimas, kuris savo galimybėmis ir funkcijomis nesusileidžia populiaresniems flagmanams.