Galvės Jazz fiesta vasarą išlydės svingo ritmu

Rugpjūčio 28 d. Galvės Jazz fiesta šių metų vasaros koncertinį sezoną palydės su charizmatiška The Schwings Band grupe.

The Schwings Band grupė yra vintažinio džiazo, svingo bei New Orleans džiazo ansamblis. 2011 m. Vilniuje grupę subūrė žinomas Lietuvos džiazo muzikantas daugiainstrumentininkas Remigijus Rančys.

Ansamblis greit tapo populiarus vietinėse Lietuvos džiazo festivalių, klubų bei džiazo šokėjų scenose. Nuo 2013 m. The Schwings Band pradėjo muzikuoti tarptautinėse scenose. Per pastaruosius metus grupė koncertavo Jungtinėje Karalystėje, Šveicarijoje, Vokietijoje, Ispanijoje, Graikijoje, Lenkijoje, Estijoje, Suomijoje bei Rusijoje.

2019 m. grupės albumai „Teisutis“ ir „Fyodor“ tapo muzikos įrašų platformos Bandcamp džiazo/svingo žanrų kategorijos bestseleriai.

R. Rančio suburta grupė – nuolatinė Galvės Jazz fiestos koncertų dalyvė, pelniusi karštą publikos palaikymą ir dideles simpatijas. Muzikantai fiestoje groja kasmet, pradžiugindami ypatinga grojimo maniera, profesionalumu, humoru. Tad laukia susitikimas su senais gerais, ištikimais draugais, kurie su trenksmu ir geros nuotaikos vėjais baigs šių metų koncertinę vasarą džiazo laive.

„Galvės“ laive muzikuos R. Rančys – saksofonai, vokalas, Richardas Banys – klavišiniai, Vadimas Stankevičius – gitara, Denisas Murašov – kontrabosas, Gediminas Stankevičius – mušamieji.

Įdomus faktas, kad grupės The Schwings Band pagrindiniai klausytojai pagal Spotify statistiką yra ne Lietuvos, bet JAV, Vokietijos ir Italijos džiazo mylėtojai.

The Schwings Band muzika kontrastinga kaip ir lietuviški metų laikai – ji gali skambėti vasariškai karštai, rudeniškai melancholiškai, žiemiškai liūdnai ir pavasariškai džiaugsmingai.

Galvės Jazz fiesta – vienintelis Lietuvoje „gyvo“ džiazo projektas ant vandens, vienas iš originaliausių Trakus – 2020 metų kultūros sostinę – reprezentuojančių kultūros ir meno renginių, kviečiantis į koncertus plaukiančiame laive dar nuo 2008 m. Fiestą remia Lietuvos kultūros taryba ir Trakų r. savivaldybė.

Išsamiau: www.trakaijazz.lt.

Džiazo laivas išplaukia iš Karališkojo sodo prieplaukos (Karaimų g. 57, Trakai) 18:30 val.

Galvės Jazz fiestos inf.