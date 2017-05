2017 gegužės 11 d., tęsiant gamtamokslinės savaitės renginių ciklą, gimnazijoje vyko ekologinio pobūdžio pamokos. Išskirtinos – 6c klasėje vykusi integruota biologijos – anglų kalbos pamoka „Plastikiniai maišeliai išliks dar ilgai po mūsų“ (mokytojos Loreta Krinickienė ir Rita Sadovskienė) ir geografijos pamoka apie šiukšlių rūšiavimą (mokytoja Vidmantė Kalvaitienė).

Kasmet Europos Sąjungoje yra sunaudojama apie 800 tūkst. tonų plastikinių maišelių ir tik apie 6% iš jų yra perdirbama. Vien tik Anglijoje kasmet panaudojama iki 17 bilijonų maišelių, o tai 150 maišelių per metus kiekvienam žmogui. Todėl su 6c klasės mokiniais nusprendėme šią temą išgvildenti ne tik gimtąja kalba, bet išsakyti mintis ir anglų kalba. Pamokos metu šeštokai dirbo grupėse, prisiminė, kad deginant kurą į aplinką išsiskiria suodžiai, kenksmingos medžiagos ir anglies dioksidas, kuris nulemia šiltnamio efektą. Sužinojo, kad sąvartyne atliekos ilgai išlieka nesuirusios. Pavyzdžiui popierius du metus, o konservų dėžutės – 90 metų, plastiko pakuotės – 200, o stiklainiai, buteliai – 900 metų. Peržiūrėję trumpą edukacinį filmuką anglų kalba „ The sad life of a plastic bag „ apie plastikinio maišelio gamybos technologiją ir „gyvenimą“, mokiniai diskutavo apie plastikinių maišelių paskirtį ir naudojimą, vardino vietas, kur galima pamatyti išmestų plastikinių maišelių. Dirbdami grupėse mokiniai sužinojo įvairių įdomybių ir faktų apie atliekų rūšiavimą, pavyzdžiui, kad 1031 metais Japonijoje pirmą kartą surenkamas panaudotas popierius ir keičiamas į naują, o 1900-ųjų pradžioje išpopuliarėja šūkis „Atliekos yra turtas“, kurias galima naudoti naudingų daiktų gamybai. Šeštokai mokėsi naujų anglų kalbos žodžių ir stengėsi pritaikyti gamtamokslines žinias anglų kalboje.

Geografijos pamokoje 6a klasės mokiniai aiškinosi, kur galima padėti šalies ūkyje susidėvėjusias ir žmonių buitines atliekas. Geografijos kabinetas trumpam virto imitacine atliekų rūšiavimo aikštele: įprasti spalvoti rūšiavimo konteineriai, komposto dėžė, taromatas, stambiagabaričių atliekų aikštelė, buitinių atliekų konteineris – visa tai buvo galima pamatyti vienoje pamokoje. Mokinių grupės išnagrinėjusios teoriją, peržiūrėjusios mokomąjį filmą apie šiukšlių rūšiavimą, turėjo atlikti praktinę užduotį – surūšiuoti gautas šiukšles ir pakomentuoti savo pasirinkimą.

Minėtose pamokose lankėsi gimnazijos direktorė Jolanta Martyncevienė, Trakų rajono savivaldybės merė Edita Rudelienė, aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas Jonas Kriaučiūnas bei Lietuvos ryto televizijos komanda. Žurnalistai filmavo pamokas, klausinėjo mokinių apie atliekų rūšiavimą Trakų mieste ir jų šeimose. Televizijos atstovus nustebino ir pozityvūs mokinių atsakymai apie šiukšlių rūšiavimą ir puikus mokinių komunikavimas anglų kalba. Lietuvoje rūšiuoti šiukšles vis dar nėra populiaru, o juk įpratę rūšiuoti atliekas prisidėtume prie gamtos išsaugojimo. Užuot naudoję plastikinius bei popierinius maišelius, kurie teršia gamtą, su savimi turėsime daugkartinį medžiaginį maišelį. Nes mums rūpi, kokioje aplinkoje gyvename ir gyvensime ateityje. Tikimės, kad atliekų rūšiavimas taps kasdieniu įpročiu visiems.

Laida apie šiukšlių rūšiavimą Trakuose bus rodoma gegužės 28 d., sekmadienį, 10.30 val., laidoje „Ekovizija“ per Lietuvos Ryto televiziją.

Loreta Krinickienė, biologijos mokytoja

Vidmantė Kalvaitienė, geografijos mokytoja