Gauta dar beveik 75 000 „BioNTech ir Pfizer“ vakcinų

Trečiadienį į Lietuvą atgabenta šešioliktoji vakcinos nuo koronaviruso „Comirnaty“ (gamintojas „BioNTech ir Pfizer“) siunta, kurią sudaro 74880 vakcinos dozių. Tai yra didžiausia šio gamintojo vakcinų partija, iki šiol pasiekusi Lietuvą. Pristatytos vakcinos tą pačią dieną yra paskirstytos vakcinacijos centrams.

Iki šios dienos Lietuva gavo 387,4 tūkst. „Comirnaty“ vakcinos dozių, o gyventojų skiepijimu sunaudota 384,6 tūkst.

Sveikatos apsaugos ministerija primena, kad „Comirnaty“ laikymo ir naudojimo sąlygos reikalauja sunaudoti vakciną per 120 val. nuo jos atitirpinimo, o atidarytą flakoną – per šešias valandas nuo jo pradūrimo. Siekiant racionalaus vakcinų naudojimo, skiepijančioms įstaigoms rekomenduojama „Comirnaty“ vakcinas naudoti pirmoje dienos pusėje (tokia pat rekomendacija taikoma ir „Moderna“ vakcinoms), o antroje dienos pusėje naudoti „Vaxzevria“ vakciną, kuri atidarius flakoną turi būti sunaudota per 48 valandas.

Vakcinomis nuo COVID-19 Lietuvoje jau paskiepyta 404,4 tūkst. gyventojų, arba 14,4 proc. visuomenės.

Išsamesnė vakcinacijos statistika yra pateikiama Statistikos departamento švieslentėje.

Į Lietuvą atvykus naujoms vakcinų siuntoms, informacija apie jas yra atnaujinama Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje.

Gyventojų vakcinacijos planą ir kitą aktualią informaciją apie vakcinas rasite interneto svetainėje Koronastop.lt.

SAM Spaudos tarnyba