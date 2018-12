Kalėdinės nuotaikos sklando VšĮ Trakų ligoninė Terapijos skyriuje. Gruodžio pirmąją savaitę ligoninėje atidarytos keturios renovuotos palatos. Patalpose atliktas remontas, pakeisti langai, elektros instaliacija, vamzdynai, sanitariniai mazgai. Šviesesnėse palatose jau gydomi pirmieji pacientai. Kasmet šiame skyriuje gydosi per 1 100 pacientų. Dažniausiai gydomi sergantieji kraujotakos, kvėpavimo ir virškinimo sistemų ligomis.

Nuo šių metų rugsėjo mėnesio ligoninėje ambulatorinės echoskopijos paslaugos teikiamos naujose erdvesnėse patalpose. Kabinetas perkeltas iš ligoninės senojo korpuso rūsyje veikusio kabineto į 2014–2017 m. veikusio kardiologinio kabineto patalpas. Taip pat netrukus po remonto turėtų būti atidaryta ligoninės senojo korpuso laiptinė vedanti į Slaugos ir palaikomojo gydymo bei Terapijos skyrius, konsultacinės poliklinikos Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo kabinetą.

Gerinama ligoninėje teikiamų fizioterapijos paslaugų kokybė. Įsigytas kombinuotas elektroterapijos ir ultragarso terapijos apa­ratas. Minėti patalpų remontai atlikti ir medicinos įranga įsigyta Trakų rajono savivaldybės ir įstaigos lėšomis.

Prasidėjus gripo sezonui, gripo viruso diagnostikai ligoninėje įsigyta greito nustatymo respiracinių virusų testų. Testo rezultatai gaunami vos per 10 minučių. Ši moderni gripo virusų nustatymo metodika užtikrina tikslią diagnostiką ir savalaikį gydymą. Laiku paskyrus antivirusinį gydymą gerėja gydymo rezultatas ir mažėja galimų komp­likacijų rizika.

Spustelėjus šaltukui ar prasidėjus plikledžiui, lijundrai, Priėmimo-skubiosios pagalbos skyrius su Chirurgijos-traumatologijos skyriumi dirba padidintu krūviu. Dažniausios šaltojo sezono traumos – riešų ir kulkšnių, alkūnės srities, stipinkaulio, kaklo lūžiai, pagyvenusiems žmonėms –žasto, kaklo lūžiai ir rimtesnės kritimo traumos kaip dubens bei šlaunikaulio viršutinės dalies lūžiai. Labai džiaugiamės, kad turime puikių specialistų, tokių kaip ortopedai-traumatologai ir chirurgai, kurie, pasitelkiant šiuolaikinės medicinos žinias, diagnozuoja, gydo ir operuoja su įstaigoje esančia šiuolaikine įranga.

Nuo lapkričio mėnesio vaikus konsultuoja Vaikų ligų skyriaus vedėjas Rolandas Selvestravičius. Gydytojas ligoninėje dirba nepilnus metus ir jau spėjo įgyti mažųjų pacientų palankumą ir pasitikėjimą. Dėl gydytojo konsultacijos (turint siuntimą) reikėtų kreiptis į Konsultacinės poliklinikos registratūrą.

Planuojama plėsti gydytojo endokrinologo paslaugų apimtis. Atsižvelgiant į rajono gyventojų poreikius, vietoj trijų dienų per mėnesį konsultacijų numatant teikti keturias.

Prasidėjęs šventinis mėnuo šventiškai nuteikia ir Akušerijos-ginekologijos skyriaus kolektyvą. Per paskutiniąją lapkričio mėnesio savaitę ir per pirmąsias tris gruodžio mėnesio dienas ligoninėje gimė 7 naujagimiai. Džiugina, kad į skyrių atvyksta vis daugiau Trakų rajono gyventojų.

Tikime, kad atliktas patalpų remontas, plečiamos paslaugų apimtys ir diegiami nauji diagnostikos ir gydymo metodai pagerins paslaugų kokybę pacientams ir darbo sąlygas mūsų darbuotojams. Džiugu, kad po truputį nuo 1905 m. veikiantis ligoninės pastatas prikeliamas naujam gyvenimui ir pritaikomas šiuolaikinės medicinos poreikiams.

Antanas ČESNULEVIČIUS,

viešosios įstaigos Trakų

ligoninė direktorius