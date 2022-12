Gerumas mus vienija: tautos jėga vienybėje

Pirmiausia norime palinkėti sodraus ir gerumu sklidino advento laiko – pasirengimo Kristaus gimtadieniui. Kad Jūsų namuose visuomet būtų Jo palaima ir pačių brangiausių žmonių širdies plakimas. (kun. Ričardas Doveika)

VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centras visu pajėgumu gamina šildančias žvakes Ukrainai. Jos gaminamos į skardinę įdėjus gofruoto popieriaus ir užpylus karštu vašku ar parafinu.

Naudodami tokias žvakes Ukrainoje kariai ir civiliai gali šiek tiek pasišildyti patalpą, maistą ar arbatos, prasidžiovinti drabužius. Tai ypač aktualu šąlant orams ir susprogdinus energijos tiekėjus.

Vašką žvakių gamybai pateikė Lietuvos bitininkų sąjunga, panaudotus žvakių likučius gavome iš Onuškio Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios, Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos, Paluknio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios. Elektrėnų bitininkų draugija „Bitinai“ pirmadienį, gruodžio 5 d., pristatė dar 50 kg vaško. Atvežė vaško ir bitininkas Jan Zachaževskij, o metalines dėžutes nupirko trakietis Stasys Leonavičius. Pasiūlymus dėl gamybos pateikė Alvydas Raudonius. Dėkojame Jums.

Antradienį, gruodžio 6 d., Onuškio Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje Kaišiadorių vyskupijos vyskupas Jonas Ivanauskas laikė šv. Mišias Šv Mikalojaus garbei. Tuo pačiu palaimino mūsų veiklą ir paskelbs apie vaško rinkimą vyskupijos bažnyčiose.

Šventasis Mikalojus (gr. Άγιος Νικόλαος, 270 m.– 347 m. gruodžio 6 d.) – katalikų ir stačiatikių gerbiamas šventasis. Jis yra vadinamojo Kalėdų Senelio prototipas.

Pasak tradicijos, Mikalojaus tėvai, kilmingi ir pasiturintys krikščionys, sūnų auklėjo krikščioniškai bei supažindino jį su Šventuoju Raštu. Jiems anksti mirus, visas turtas atiteko Mikalojui, o šis nusprendė skirti jį neturtingiesiems miestelėnams. Būdamas labai turtingas nusprendė dalinti savo turtą skurdžiai gyvenantiems. Jis, vaikščiodamas naktimis miestelio gatvėmis, per tvorą permesdavo įvairias dovanas neturtingiesiems.

Nuo to ir kilo tradicija per Kalėdas dovanoti dovanas nepasiturintiems, o ilgainiui šią gražią tradiciją perėmė ir daugelis žmonių, dovanodami dovanas savo brangiems žmonėms.

Mieli trakiečiai, adventinis ir prieškalėdinis laikotarpis – geriausias laikas išreikšti gerumą. Kviečiame ir Jus pasidalyti savo širdžių ir rankų šiluma su Ukrainos fronte šąlančiais kariais ir civiliais nusiunčiant jiems šildančių žvakių. Prisidėkite prie šildančių žvakių gamybos: vašku, parafinu, metalinėmis dėžutėmis arba savanorišku darbu.

Esate laukiami VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centre, Vytauto 15b, Trakai.

Daugiau informacijos: tel. 8-528-56250, el. trakucentras@gmail.com.

Galima ir piniginė parama, sąskaita AB Luminor bankas, A/s LT314010042700070096, parama Ukrainai.

Juozas NORINKEVIČIUS,

VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centro direktorius