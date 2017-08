Praėjusį šeštadienį aplankėme gražiuosius Trakus. Mūsų, giminaičių, buvo net septyniolika, suvažiavusių iš įvairių Lietuvos vietų ir Londono. Atvykome gerai nusiteikę, užsisakėme ir plaukimą laivu apie Maironio apdainuotą Trakų pilį.

Mintyse skambėjo poeto žodžiai: „Pelėsiais ir kerpe apaugus aukštai / Trakų štai garbinga pilis / Jos aukštus valdovus užmigdė kapai / O ji tebestovi dar vis.“ Tačiau gangreit pakilią nuotaiką kiek sugadino mums plaukiant paleista rusiška popmuzika. Mano nuomone, ji visai netinka tokioje gražioje istorinėje Lietuvos vietoje, man dėl to „verkė iš skausmo širdis“. Kai aš, kaip vyriausioji iš mūsų gausaus būrio, dėl to papriekaištavau, laivo vairininkas atsakė kitokios neturįs. Manau, kad geriau tada iš viso plaukti laivu ir grožėtis kraštovaizdžiu be jokios muzikos (ji ir buvo išjungta, ačiū bent už tai). Įdomu, kas yra už tai atsakingas ir ar visi Trakų svečiai verčiami klausytis mums svetimos muzikos. Kažkaip kvepia sovietiniais laikais, nors jau 27 metus gyvename Nepriklausomoje Lietuvoje. Esame Lietuvos patriotai, todėl norėtųsi girdėti gražią lietuvišką muziką, ypač lankant garsiąją Trakų pilį. Nekokį įspūdį, matyt, palieka tokia muzika ir užsienio turistams, kurie pasijaučia atsidūrę… Sovietų Sąjungoje.

Aš ne prieš rusišką muziką apskritai, bet viskam turi būti sava vieta ir savas laikas.

