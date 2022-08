Gydytoja J. Dūdienė: „Būk savos sveikatos dirigentas“

Startuoja nauja edukacinė kampanija „Būk savo sveikatos dirigentas“ – Lietuvos šeimos gydytojų profesinė sąjunga tokiu būdu kviečia šalies gyventojus pasirūpinti savo ir savo artimųjų sveikata, dalyvaujant prevencinėse sveikatos patikros programose.

„Dažniausia mirties priežastimi Lietuvoje daugelį metų išlieka širdies ir kraujagyslių bei onkologinės ligos. Nors gyventojams prieinamos prevencinės sveikatos patikros programos yra apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF), jomis pasinaudoja gerokai mažiau nei pusė tikslinio amžiaus pacientų“, – komentuoja edukacinės kampanijos iniciatorė, šeimos gydytoja Jurga Dūdienė.

2021 m. gimdos kaklelio vėžio programoje dalyvavo tik 18 proc. tikslinės grupės atstovų, storosios žarnos vėžio – 27 proc., krūties vėžio – 26 proc., priešinės liaukos vėžio – 19 proc., o širdies ir kraujagyslių – 44 proc.

Esminis kampanijos „Būk savo sveikatos dirigentas“ tikslas – paskatinti kuo daugiau gyventojų profilaktiškai pasitikrinti sveikatą, dalyvaujant nemokamose onkologinių bei širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos programose.

„Tokiu būdu norime didinti visuomenės suinteresuotumą imtis priemonių šių ligų prevencijai bei apskritai aktyviau rūpintis savo sveikata. Komunikacinė kampanija gimė, nes skauda, o skauda todėl, kad praleista galimybė anksti diagnozuoti dar ikivėžinius susirgimus – tai pralaimėtas laikas. Kiek daug mūsų visuomenėje yra baimių ir mitų apie onkologines ligas. Kaip dažnai man, kaip gydytojai, kai kviečiu atvykti atlikti profilaktines onkologines programas, pacientai pasako „aš nenoriu žinoti“, „jeigu padarysiu tyrimus, tai dar ką nors ras“. Taip ir gimė idėja, pasitelkiant meno ir mokslo kalbą, žadinti pozityvias emocijas savo sveikatos atžvilgiu, didinti pačių tyrimų žinomumą – kaip jie atliekami ir ką jie reiškia“, – dalijasi J. Dūdienė.

Prie kampanijos „Būk savo sveikatos dirigentas“ prisijungusios Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos (POLA) teigimu, net 50 proc. mūsų sveikatos priklauso nuo mūsų gyvenimo būdo, o tik 20 proc. lemia genai, aplinka – taip pat tik 20 proc. ir tik 10 proc. – medicinos bei sveikatos apsaugos kokybė. Todėl labai svarbu savo sveikata domėtis ir rūpintis kuo anksčiau, o tai pradėti niekada ne per vėlu. Lygiai taip pat svarbu apie tai priminti savo artimiesiems, paskatinti juos apsilankyti pas gydytoją. Moksliniai tyrimai rodo, kad reguliarus sveikatos tikrinimas sumažina riziką susirgti, prailgina gyvenimo trukmę, padeda anksti diagnozuoti gyvybei grėsmę keliančias ligas, tokias kaip vėžys, bei pagerina gyvenimo kokybę.

„POLA ragina sveikatos priežiūros įstaigose lankytis ne tik susirgus ar pajutus tam tikrus negalavimus, bet periodiškai, geriausia – kartą per metus. Kad būtų lengviau sau apie tai priminti, patartina apsilankymą pas gydytoją susieti su jums svarbia data, pvz., su savo gimtadieniu. Svarbiausia, kad rūpinimasis savo ir artimųjų sveikata taptų mūsų prioritetu, kad deramai skirtume laiko sau, sveikatos pokyčių pastebėjimui ir laiku kreiptumėmės į gydytojus“, – pažymėjo POLA direktorė Neringa Čiakienė.

Projektas „Būk savo sveikatos dirigentas“ sujungia mokslą ir meną – ilgalaikės edukacinės kampanijos startu taps rugsėjo 12 d., Šv. Kotrynos bažnyčioje Vilniuje įvyksiantis koncertas. Pirmą kartą Lietuvoje bus surengtas kompozitoriaus Eric Whitacre ir poeto Ch. A. Silvestri „Sacred veil“ (liet. Šventasis šydas) kūrinio koncertinis atlikimas. Kūrinį atliks „Baltic Solo Choir“: meno vadovas ir dirigentas Egidijus Kaveckas, Motiejus Bazaras – fortepijonas, Elena Daunytė – violončelė.

„Šis renginys išskirtinis tuo, jog tai bus pirmasis šio kūrinio atlikimas Lietuvoje – bet svarbiausias akcentas – jo turinys. Tai 12 dalių kūrinys, pasakojantis gyvenimo, meilės ir netekties istoriją. Poeto A. Silvestrio žmona mirė nuo vėžio, būdama 36 metų ir palikdama du mažus vaikus. Intymi, įtikinama partitūra pasakoja apie nepaprastą ir jaudinančią draugystę, piršlybas, meilę, netektį ir paguodos paieškas“, – sako edukacinės kampanijos iniciatorius, dirigentas E. Kaveckas.

UAB „Idea Prima“

Edukacinės kampanijos iniciatorė, Aukštadvario pirminės sveikatos priežiūros centro šeimos gydytoja Jurga Dūdienė

Pristatau #būksavosveikatosdirigentas – dabar tai suvokiu, kaip savo vidinio poreikio savanorystės ir visuomeninės veiklos realizaciją.

Sveikatos Dirigentas – oficialus FB puslapis, ilgalaikės edukacinės kampanijos rašytinė platforma. Kalbėsime apie rūpinimąsi savimi, kol esame sveiki. Taip, apie prevencines programas. Paprastai, paaiškinant tyrimus, papasakojant šviesias istorijas. Kad onkologijos stigmatizacija Lietuvoje bent kiek sumažėtų. Nes ilgiau išliekant sveikam, arba diagnozavus ligą (jeigu jau taip lėmė likimas) dar ikivėžinėje stadijoje – laimėtume visi. Laimėtų mūsų šeimos.

Kam man to reikia? Nes man nuoširdžiai skauda, kai matau vidinės motyvacijos trūkumą rūpintis savimi, kol esu sveikas… Nes man nuoširdžiai džiugu, kai pasiseka nors ir ne per pusmetį, tai per metus prikalbinti ateiti pasitikrinti ir iš pacientės sulaukti nuoširdaus žodžio ačiū, gydytoja, kam mane įkalbėjote ir man viską pašalino dar ikivėžinėje stadijoje…

Kalbu paprastais žodžiais… Na, bus matyt visko… Aš negalėsiu nutylėti ir apie sistemines sveikatos priežiūros pačios sistemos ydas…

#būksavosveikatosdirigentas kampaniją inicijuojame Lietuvos šeimos gydytojų profesinė sąjunga su Lietuvos šeimos gydytojų kolegija

Ačiū begalinis prisijungus Džeraldas Kauneckas su visa Idea Prima komanda.

Taip pat prisijungia ir Ruta Briediene su LOD.

Ačiū Neringa Čiakienė , kad patikėjote ir prisijungėte su @POLA

Nuoširdus ačiū Egidijus Kaveckas – už gimusią idėją. Už būsimą ypatingai stiprias emocijas sukeliantį kūrinio Sacred Veil (kompozitorius Eric Whitacre) atlikimą su Baltic Solo Choir !

Tai startas. Kviečiu prisijungti prie FB puslapio #SveikatosDirigentas. Sekti, dalintis, užduoti klausimus. Na ir taip – paspausti “Like” ant FB puslapio Nuorodą saugiai įdedu į komentarus.

Kviečiu būti savo gyvenime ne žiūrovu, o dirigentu – savo sveikatos, savo gyvenimo.