Higiena ir saviizoliacija – svarbiausios priemonės, padėsiančios išvengti koronaviruso plitimo

Bendradarbiaudama su Sveikatos apsaugos ministerija (SAM), Bažnyčia ragina tikinčiųjų bendruomenes būti atsakingas ir taikyti visas būtinas prevencijos priemones, kad apsaugotų save ir kitus nuo naujojo koronaviruso grėsmės. Sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos teigimu, šalies bažnyčioms jau išplatinta informacija ir ji yra viešai kabinama maldos namuose. Ministras sakė:

„Dėkoju bažnyčios atstovams ir vyskupams. Labai gražiai bendradarbiaujame. Visi girdite žinias iš Italijos, kur dėl naujojo koronaviruso yra atšaukiamos mišios, vengiama masinių susibūrimų. Lietuvos vyskupai labai atidžiai stebi šią situaciją. Tad dabar per mišias dvasininkai informuoja, kaip elgtis, kaip saugotis, kas tai yra higiena. Su jais dalinamės naujausia informacija, kad būtų galima pasidalinti su tikinčiųjų bendruomene.“

O asmenims, grįžusiems iš naujojo koronaviruso (COVID-19)

paveiktų teritorijų ar turėjusiems sąlytį su patvirtintu ar tikėtinu atveju, yra svarbu likti namuose, taip išvengiant kontakto su kitais žmonėmis. Tai iš esmės yra pati svarbiausia priemonė, leidžianti apsisaugoti nuo viruso plitimo grėsmės. Tad visiems – ir suaugusiesiems, ir vaikams – dvi savaites rekomenduojama likti namuose, vengti socialinių kontaktų ir stebėti savo sveikatą.

Šis keturiolikos dienų laikotarpis nustatytas atsižvelgus į tai, kad naujausiais duomenimis per tokį laiką nuo infekcinės ligos sukėlėjo patekimo į organizmą pradžios pasireiškia arba nepasireiškia simptomai, būdingi naujai koronavirusinei infekcijai, t. y. karščiavimas, dusulys, kvėpavimo sutrikimai, kosulys ir kita.

Svarbu, kad per šias keturiolika dienų žmonės:

 liktų namuose;

 nesilankytų jokiose viešose vietose, t. y. neitų į mokyklas, darželius, darbą (rekomenduojama susitarti su darbdaviu dėl darbo iš namų arba atostogų, nesant galimybės – išduodamas nedarbingumo pažymėjimas), universitetus, taip pat nesilankytų masinio susibūrimo vietose ir kt.

 nepriimtų svečių namuose;

su drauge gyvenančiais artimaisiais stengtųsi išlaikyti saugų atstumą (bent iki 2

metrų);

 maistu ir kitais būtinaisiais poreikiais turėtų pasirūpinti šeimos nariai ar draugai, kuriems nėra taikomos izoliavimo priemonės;

 arba maistą rekomenduojama užsakyti į namus.

Taip pat rekomenduojama perkelti visus suplanuotus vizitus pas gydytojus, odontologus ar iš anksto numatytas procedūras, kol nesibaigs saviizoliacijos laikotarpis. Tuo atveju, jei žmogus nuolat vartoja vaistus, kurių vartojimo laikotarpį jam būtina pratęsti, sudaryta galimybė į gydytoją kreiptis nuotoliniu būdu, t. y. be fizinio apsilankymo. Esant reikalui, nedarbingumo pažymėjimas taip pat yra išduodamas nuotoliniu būdu.

Jei izoliavimosi laikotarpiu žmogus nejaučia ligos simptomų, nėra būtinybės dėvėti medicininę kaukę. Ji būtina tuo atveju, jei pasireiškia kvėpavimo takų infekcijos simptomai – pavyzdžiui, kosulys, dusulys ir kt.

Grįžusiajam iš naujojo koronaviruso paveiktų teritorijų ar turėjusiajam sąlytį su patvirtintu ar tikėtinu atveju kasdien būtina matuotis kūno temperatūrą, stebėti sveikatą ir, jei atsiranda sveikatos pokyčių (kosulys, dusulys, apsunkęs kvėpavimas), apie tai pranešti visuomenės sveikatos specialistui ar savo šeimos gydytojui. Prireikus skubios medikų pagalbos, būtina skambinti skubios pagalbos telefonu 112, pranešti apie susirgimo aplinkybes ir vykdyti medikų nurodymus.

Tuo atveju, jei per keturiolikos dienų izoliavimosi laikotarpį ligos simptomai neišsivysto, asmuo laikomas sveiku ir gali grįžti į įprastą gyvenimą.

Taip pat visų keliautojų, pastarąsias dvi savaites buvusių paveiktose teritorijose, prašoma registruotis oro uostuose, užpildant keleivio korteles arba Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) interneto svetainėje pateikiamą anketą.

Pagal SAM spaudos tarnybos pranešimus ir rekomendacijas parengta

Trakų visuomenės sveikatos biuro informacija