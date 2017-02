„Huawei Mate 9“ – tai beveik 6 colių įstrižainės flagmanas, kuriame įkomponuotas vienas galingiausių rinkoje procesorių, dviguba kamera ir didelės talpos baterija. Techniškai skamba viskas nuostabiai, ar taip nuostabiai viskas veikia ir praktiškai, atskleidžiama Varle.lt parengtoje apžvalgoje.

https://www.youtube.com/watch?v=CrXoopaHgKg

Dizainas

Didelis ekranas nebūtinai reiškia didelį išmanųjį telefoną. Ploni metaliniai rėmeliai leido „Huawei Mate 9“ padaryti mažesnį nei „Mate 8“. Telefoną apibūdina tokie aukščio, pločio ir gylio matmenys: 156.9 x 78.9 x 7.9 mm. Telefonas sveria apie 190 gramų. Viršutinėje korpuso dalyje yra infraudonųjų spindulių jutiklis, dešinėje pusėje rasime suporuotą garso reguliavimo ir maitinimo mygtuką, garsiakalbio grotelės ir USB Type-C jungtis yra apačioje. Iš kairės pusės rasime 2 SIM kortelių lizdus. Vieną SIM kortelės lizdą galima panaudoti MicroSD atminties kortelės įdėjimui. Galinėje telefono dalyje yra pagrindinė kamera, o po ja – pirštų atspaudų skaitytuvas. „Huawei Mate 9“ korpusas turi kiek užpavalintus kraštus, tačiau iš esmės yra patogus ir atrodo tikrai stilingai. Svarbu paminėti ir tai, kad telefonas turi standartinę 3,5 mm ausinių jungtį, kurios dalis populiarių gamintojų naujuose savo flagmanuose jau seniai atsisakė.

Telefono pagaminimo kokybė tikrai aukšto lygio. Galinė korpuso dalis ir šonai pagaminti iš aliuminio. „Huawei Mate 9“ dizainą galima būtų apibūdinti kaip minimalistinį, tačiau labai skoningą. Akivaizdu, kad telefonas priklauso premium įrenginių klasei ir apie tai liudija ne tik kaina.

Didelis ryškus ekranas

Jeigu „Huawei“ kūrėjai būtų gavę užduotį suprojektuoti kam nors kambarį, jiems ko gero kelių kvadratinių metrų plote pavyktų įkomponuoti didelę svetainę ir dar rasti vietos sukūrinei voniai. „Huawei Mate 9“ ekranas pasižymi 5.9 colio dydžio įstrižaine, tačiau nepaisant to, telefonas nesukuria milžiniško daikto efekto. Ekranas dengia net 77,5% priekinės korpuso dalies. Didelis ekranas reiškia malonią ir patogią naudojimosi patirtį. Telefono dydis tikrai nėra gąsdinantis dalykas, nes jį įmanoma sutalpinti kišenėje.

„Huawei Mate 9“ ekrane vaizdas atrodo ryškiai ir kokybiškai. Galbūt kyla klausimas: toks didelis ekranas ir tik Full HD (1920×1080) raiška? Taip, ir tai ko gero labai protingas sprendimas. Utopinis aukščiausių raiškų įkomponavimas mažuose ekranuose dažnai baigiasi tik greitai mirštančia baterija. Žinoma, galbūt 6 colių ekrane norėtųsi matyti QHD (2560×1440) raišką, tačiau Full HD ir 373 ppi pikselių tankis yra tikrai pakankamas sprendimas net ir tokiam dideliam telefono ekranui.

Kalbant apie „Huawei Mate 9“ ekraną, labai maloniai nustebino jo ryškumas. Įprastai testuojamuose telefonuose nustatome apie ¾ lygio. Patikėkite, šiame telefone tam pačiam ryškumo efektui pasiekti pakako pusės ryškumo potencialo. Esant 50% ryškumo nustatymui, ekranas vis dar yra ryškus ir labai įskaitomas ir tai tikrai nieko nuostabaus jei turėsime omenyje tai, kad maksimalus ryškumas siekia 668 nitus.

Yra šiokių tokių problemų su spalvų perteikimo tikslumu. Vartotojo sąsaja „EMUI 5.0“ leidžia reguliuoti ekrano spalvų temperatūrą, tačiau gal būtų paprasčiau, kad tos spalvos būtų tikslesnės pagal nutylėjimą ir nereikėtų to reguliavimo. Ekranas turi 2.5D apsauginį stiklą.

https://www.youtube.com/watch?v=b89G5RZT4d8

Pirštų atspaudų skaitytuvas

„Huawei Mate 9“ pirštų atspaudų skaitytuvas į piršto prisilietimus reaguoja žaibišku greičiu. Skaitytuvas leidžia ne tik atrakinti ekraną, bet taip pat aprūpina papildomomis funkcijomis. Pirštų atspaudų skaitytuvo dėka galima atsiliepti į skambučius, fotografuoti ar perjungti nuotraukas galerijoje. Veikia jis tobulai. Nesvarbu, ar turime šiek tiek supraikatavusias ar purvinas rankas, pirštų atspaudų skaitytuvas į prisilietimus reaguoja labai greitai ir tiksliai.

Našumas

Žinoma, „Kirin 960“ procesorius ir 4 GB RAM žada aukšto lygio našumą, tačiau realybė tikrai pranoksta ir šiuos lūkesčius. Skaitmeninės programėlės įdiegiamos ir įjungiamos labai sparčiai.

Taigi šiame telefone rasime 8 branduolių „Kirin 960“ procesorių, kuris pasižymi tokiomis konfigūracijomis: 4 Cortex-A73 (2,4 GHz) ir 4 Cortex-A53 (1,8 GHz). Grafinį našumą palaiko 8 branduolių vaizdo plokštė „Mali G71“.

„Huawei“ telefonas vertas pagyrų taip pat ir už 64 GB vidinės atminties. Iš tikrųjų tokios talpos saugykla turėtų būti visuose šiuolaikiškuose išmaniuosiuose telefonuose, ypač planšetofonuose. Atsižvelgiant į MicroSD palaikymą, šiame „Huawei“ telefone galima sutalpinti tikrai daug informacijos. 4 GB operatyviosios atminties pakanka labai sklandžiam veikimui ir visų naudotojų užduočių sprendimui.

„Huawei Mate 9“ veikia „Android 7.0“ operacinės sistemos pagrindu su „EMUI 5.0“ vartotojo sąsaja.

Baterija ir veikimo laikas

Pakalbėkime apie tai, kas ko gero rūpi labiausiai daugumai išmaniųjų telefonų naudotojų, t.y. apie bateriją. „Huawei Mate 9“ turi tikrai didelės 4000 mAh talpos bateriją, todėl jos turėtų ilgam pakakti turint omenyje ne tik tokį didelį ekraną, bet ir galingą procesorių. Kaip yra iš tikrųjų?

Intensyviai naudojantis įrenginiu, baterijos užtenka visai dienai. Šiuo atveju intesyvų naudojimąsi apima daug pokalbių, elektroninų laiškų rašymas, naršymas socialiniuose tinkluose, nuotraukos ir kelių vaizdo įrašų filmavimas. Be viso to, dar ir naudojimasis navigacija. Žinoma, jei 4 valandas filmuosime aukščiausia raiška esant silpnoms apšvietimo sąlygoms, telefono baterija tos dienos neatlaikys.

Įprastai naudojantis įrenginiu (elektroninio pašto tikrinimas, keli pokalbiai, socialiniai tinklai, naršymas internete, kelių „YouTube“ filmukų peržiūra), telefono baterijos pakanka dviem dienoms.

Vertėtų pažymėti tai, kad „Huawei Mate 9“ palaiko greito įkrovimo technologiją. „Super Charger“ greito įkrovimo įkroviklis yra telefono komplektacijoje. Jis leidžia per 25 minutes įkrauti bateriją iki 50%. Pilno baterijos įkrovimo procesas trunka apie 2 valandas.

Kamera

„Huawei Mate 9“ rasime antrosios kartos „Leica“ kamerą. Panašiai kaip „Huawei P9“ įrenginyje čia turime dvi galines kameras: spalvotą ir kalbant paprastai juodai-baltą. Abu objektyvai pasižymi optiniu vaizdo stabilizavimu, tačiau turi skirtingas matricas. Dvigubos galinio vaizdo kameros sistemą apima juodai-baltas jutiklis su didele 20 Mpx raiška ir spalvotas jutiklis su 12 megapikselių raiška. Nesijaudinkite dėl to, kad spalvotos nuotraukos bus viso labo 12 megapikselių raiškos. Visi „Huawei Mate 9“ spalvotų nuotraukų triukai – tai abiejų kamerų vaizdų sujungimas integruoto, pakankamai sudėtingo algoritmo dėka. Šis algoritmas lemia, kad tiek spalvotos, tiek monochrominės nuotraukos pasižymi 20 megapikselių raiška.

Ar visa tai veikia idealiai? Ir taip, ir ne. Idealiai veikia esant geroms apšvietimo sąlygoms – tada gauname tikrai gražius kadrus, kuriems pastabų paprasčiausiai nėra. Esant silpnesniam apšvietimui, nuotraukų kokybė yra kiek prastesnė, tačiau „Huawei Mate 9“ kamera lyginant su kitų flagmanų kameromis, su tamsa susitvarko žymiai geriau.

Nuotraukų fiksavimas vyksta praktiškai akimirksniu. Taip pat greitai jos įrašomos ir laikmenoje nepriklausomai nuo pasirinktos raiškos. Kalbant apie kamerą, verta paminėti tai, kad čia rasime tikrai didelį įvairių režimų pasirinkimą. Turime HDR režimą, naktinį režimą, pagreitintą tempą, sulėtintą tempą ir dar daugiau įvairių galimybių. Vertėtų paminėti tai, kad fokusavimas čia vyksta net 4 būdais. „Huawei Mate 9“ kamera pasižymi keturi viename hibridiniu automatiniu fokusavimu, kuris apima: automatinę fazę nustatantį fokusavimą, lazerinį automatinį fokusavimą, gylio matavimą ir kontrastinį fokusavimą.

Nors ir neturime čia 4K ekrano, vaizdo įrašus šia raiška filmuoti galimybė yra. Telefonas leidžia fiksuoti UHD 4K (16:9 stereo) filmukus. Be to taip pat yra prieinama FHD 1080p raiška (60 kadrų per sekundę), HD 720p ir mažesnės filmavimo raiškos.

Apibendrinimas

„Huawei Mate 9“ – tai neabejotinai premium klasės telefonas. Liudija apie tai pagaminimo kokybė, našumas ir pritaikytos technologijos. „Huawei“ siekia būti premium klasės prekės ženklu ir panašu, kad „Huawei Mate 9“ yra tikrai sėkmingas žingsnis šia kryptimi. Kalbant apie telefono trūkumus, vertėtų pabrėžti tai, kad taip jų yra, bet kiek jie reikšmingi – spręsti potencialiems naudotojams. Šis „Huawei“ produktas neturi atsparumo vandeniui ir palaiko tik USB 2.0. Nepaisant šitų dalykų, „Huawei Mate 9“ yra praktiškai idealus telefonas – našus, funkcionalus, su ilgai veikiančia baterija ir naujausia „Android“ operacine sistema.