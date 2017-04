„Huawei“ lėtai, tačiau ištikimai žingsniuoja link savo tikslo. Kompanija kuria puikius išmaniuosius telefonus ir niekada nepamiršta sustiprinti juos atitinkama rinkodara. Kalbėdamas apie savo naująjį flagmaną „Huawei“ gamintojas dažnai vartoja žodį „menas“, todėl šioje apžvalgoje Varle.lt mobiliųjų įrenginių specialistai bando atsakyti į klausimą – ar užims „Huawei P10“ savo garbingą vietą 2017 metų flagmanų kolekcijoje?

Primenantis „iPhone“ dizainas

„Huawei“ pristatė naująjį „iPhone“ – taip „Huawei P10“ pristatymo metu skambėjo populiariausias juokelis. Po šiek tiek kampuoto praeitų metų „Huawei P9“, kuris buvo visiškai nepanašus į konkurentų įrenginius, matyti taip labai išoriškai „iPhone“ primenantį produktą, buvo šiek tiek keista.

Dizaino prasme „Huawei P10“ stipriai skiriasi nuo „Huawei P9“. Korpusas šiek tiek mažesnis plotyje nei „P9“ atveju, storis siekia apie 7 mm.

Viršutinėje ir apatinėje galinio dangtelio dalyje yra plastikiniai įdėklai. Ant viršutinio kairės pusės įdėklo rasime du pagrindinių kamerų objektyvus, centre – dvigubą blykstę, o po ja – fokusavimo jutiklius. Iš dešinės pusės puikuojasi „Leica“ pavadinimas ir objektyvų serijos pavadinimas „Summarit“.

Apatinės kraštinės centre yra C tipo USB, pagrindinis garsiakalbis, 3,5 mm garso jungtis ir pokalbių mikrofonas. Ant viršutinės kraštinės kairėje yra antrasis mikrofonas.

Iš kairės pusės yra kortelių lizdas. Čia galima įsidėti SIM kortelę ir microSD kortelę.

Naudotis „Huawei P10“ patogu. Kompaktiško dizaino flagmanas su 5.1 col. įstrižaine neišsikiša iš kišenės, neiškrenta iš delno, naudotis įrenginiu viena ranka tikrai paprasta.

Varle.lt specialistų teigimu, medžiagų panaudojimo požiūriu, „Huawei P10“ – standartinis flagmanas. Kaip pagrindinė korpuso medžiaga naudojamas metalas. Priekinis skydelis yra padengtas apsauginiu 2,5D „Gorilla Glass 5“ stiklu. Šoniniai ekrano rėmeliai labai minimalūs.

Tai, kad „Huawei P10“ yra labai aukštos klasės išmanusis telefonas, išduoda pirmieji prisilietimai. Jis pagamintas idealiai tiksliai ir kokybiškai.

https://www.youtube.com/watch?v=Z1Mp8tKmZRI

Spartus ir tikslus pirštų atspaudų skaitytuvas dabar iš priekio

Atrodytų, kad „Huawei“ niekada neatsisakys idėjos pirštų atspaudų skaitytuvą komponuoti išimtinai galinėje korpuso dalyje. Tačiau „Huawei P10“ ir jo brolis „Huawei P10 Plus“ tapo pirmaisiais „Huawei“ flagmanais, kuriuose pirštų atspaudų skaitytuvas yra po ekranu.

Tai pakankamai universalus ir patogus sprendimas, nes juk kai išmanusis telefonas guli ant stalo ar yra įdėtas į automobilinį laikiklį, sąveika su galinėje dalyje išdėstytu pirštų atspaudų skaitytuvu yra neįmanoma. Dabar tokios problemos nėra. Tiesa, su šia problema dingo ir pirštų atspaudų skaitytuvo kaip priekinės kameros įjungimo mygtuko galimybė. Tačiau atsirado kitas triukas: jutiklinė sritis su pirštu atspaudų skaitytuvu gali pakeisti visus tris ekraninius mygtukus vienu metu. Tai pakankamai patogus sprendimas, kuris papildomai atlaisvina vietą ekrane.

Pirštų atspaudų skaitytuvas veikia ir reaguoja nepaprastai greitai ir tiksliai.

Viena geriausių kamerų

„Huawei“ ir toliau bendradarbiauja su „Leica“ kompanija. Ir ne veltui, nes šio bendradarbiavimo dėka, „Huawei“ išmanieji telefonai kiekvienais metais turi vis tobulesnes kameras.

„Huawei P10“ kamerą sudaro du moduliai. Pirmasis turi 12 megapikselių raišką ir fiksuoja spalvotus vaizdus, antrasis – 20 megapikselių raišką ir fiksuoja monochromatinius vaizdus. Kameroje pritaikytos technologijos akimirksniu apjungia abu vaizdus ir pateikia kadrus, kurie pasižymi plačiu dinaminiu diapazonu ir nuostabiu spalvų perteikimu. Nustatymuose galima pasirinkti tiek 20, tiek 12 megapikselių raišką.

Kameros programėlė įjungiama labai greitai, vos per sekundę. Automatinis fokusavimas čia labai spartus ir tikslus. „Huawei P10“ turi mažesnę (f/2.2) diafragmą nei „Huawei P10 Plus“ (f/1.8), tačiau tai visai netrukdo įrenginiui puikiai susitvarkyti su fotografavimu naktį veikiant net automatiniu režimu.

Rankinį režimą kamera taip pat turi, tačiau ar bus poreikis juo naudotis, spręsti jums. Varle.lt specialistų teigimu, automatinis kameros režimas nuostabiai susitvarko su visais siužetais be naudotojo pagalbos. Tiesa, kartais galima pastebėti, kad kadrai atrodo tamsoki, tačiau tai lengvai pataisoma arba ekspozicijos korekcijos (tiesiog pravedam pirštu į viršų ir vaizdas pašviesėja) dėka, arba įjungiant HDR režimą.

Kaip ir „iPhone 7 Plus“, „Huawei P10“ pasižymi dvigubu optiniu priartinimu. Dieną abu flagmanai čia siūlo panašią kokybę, tačiau esant silpnesniam apšvietimui, laimi „Huawei“ įrenginys, kadangi „Apple“ produktas tokiose situacijose visada pereina nuo optinio priartinimo prie skaitmeninio.

Priekinę 8 megapikselių kamerą „Huawei“ taip pat kūrė kartu su „Leica“. Sudėtinga pasakyti, kad priekinės kameros rezultatai daro tokį pat įspūdį, kaip pagrindinės kameros kadrai, tačiau jie vienareikšmiškai yra nuostabūs. Asmenukių mėgėjai tikrai nenusivils.

Puikiai žaidimams tinkantis našumas

„Huawei P10“ – tai flagmanas, o flagmanai privalo sklandžiai veikti su bet kokiomis programėlėmis. Butent tą ir daro mūsų apžvalgos herojus. Telefono viduje yra 4 GB operatyviosios RAM atminties ir „Kirin 960“ procesorius. Procesorius turi 4 energiją taupančius „Cortex-A53“ branduolius veikiančius su iki 1,8 GHz taktiniu dažniu ir 4 našius „Cortex-A73“ branduolius, kurių taktinis dažnis siekia iki 2,4 GHz. Integruota „Mali-G71 MP8“ vaizdo plokštė užtikrina, kad su žaidimais, net ir pačiais sudėtingiausiais ir pažangiausiais – čia jokių problemų nėra. Viskas veikia sklandžiai ir sparčiai.

„Huawei P10“ turi NFC funkciją, todėl su juo galima išbandyti bekontakčius mokėjimus. Išmanusis telefonas veikia „Android 7.0“ operacinės sistenos su „EMUI 5.1“ sąsaja pagrindu. Lyginant su ankstesne versija, čia rasime nemažai įvairių pakeitimų.

https://www.youtube.com/watch?v=jcPZjzYnICQ

Ryškus ekranas

Telefonas pasižymi 5.1 col. įstrižainės ekranu. „Huawei P10“ turi labai kokybišką IPS matricą, kuri pasižymi tokia raiška: 1920х1080 pikselių. Vaizdo detalumas ekrane yra nuostabus, matymo kampai patogūs, o maksimalus ryškumas aukštas. „Huawei P10“ ekranas puikiai įžiūrimas net saulėtą dieną lauke. Kalbant apie ekraną, verta paminėti naktinį režimą, kurio metu nemaža dalis mėlynos spalvos emisijos yra atjungiama, todėl naudojantis išmaniuoju telefonu tamsoje akys pavargsta kur kas mažiau. Yra galimybė net nustatyti automatinį funkcijos įjungimą pagal tvarkaraštį – tai tikrai patogus sprendimas.

Baterija ir autonominis veikimas

„Huawei P10“ turi nekeičiamą ličio-jonų 3200 mAh talpos bateriją. Baterijos veikimo pakanka daugiau nei 18 val. pokalbių, beveik 12 val. naršymui internete ir daugiau nei 12 val. vaizdo įrašų atkūrimui. Praktiškai telefono baterijos veikimas yra toks, kaip ir kitų flagmanų.

Baterija palaiko greitojo įkrovimo standartą „Huawei SuperCharge“. Per 15 min. telefonas įkraunamas iki 25%, per 30 min. – 50%. Per valandą baterija įkraunama maždaug iki 90%, o maksimalus įkrovimas pasiekiamas per 1,5 val. Pakankamai geri įkrovimo rodikliai, tuo labiau kad įkrovimo proceso metu telefono korpusas visiškai neįkaista.

Apibendrinimas

„Huawei P10“ galima pavadinti sėkminga atnaujinta praeitų metų modelio versija. Gamintojas pasiūlė naują dizainą, patobulino kameras, o nauja aparatinė platforma lėmė išaugusį įrenginio našumą. „Huawei P10“ siūlo tikrai malonią naudojimosi patirtį, tačiau Varle.lt specialistų teigimu, telefonas gavosi labiau evoliucinis, nei revoliucinis. „Huawei P10“ – puikus naujas išmanusis, kuris turėtų sudominti naudotojus, tikslingai ieškančius nedidelio telefono su aukštos kokybės kameromis.