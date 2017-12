Seimas priėmė sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos ir Seimo narės, Sveikatos reikalų komiteto pirmininkės Astos Kubilienės inicijuotas pataisas, kuriomis ieškoma sutarimo tarp pacientų ir medikų lūkesčių. Pritarta siūlymui atsisakyti baudų gydymo įstaigoms už veiklos rezultatus, nes tai būtų per didelė našta įstaigoms, kol nėra išspręstas adekvatus sveikatos sistemos finansavimo klausimas. Pritarta, kad įstaigos būtų tik skatinamos apmokant viršplanines paslaugas prioriteto tvarka. Siekiant kuo kokybiškesnių paslaugų pacientui ir kuo efektyvesnės gydymo įstaigų veiklos, pritarta, kad atsisakius nuobaudų taikymo, nuo 2018 m. vykdyti tik įstaigų veiklos stebėseną ir rezultatus viešinti nuo 2019 m.

Dar ne visos gydymo įstaigos yra pasirengusios įgyvendinti ir maksimalius sveikatos priežiūros paslaugų teikimo terminus, nes nepilna apimtimi veikia išankstinė pacientų registravimo sistema, dar tvarkoma siuntimų tvarka, nenustatyta minimali konsultacijų trukmė. Tai yra labai svarbu paslaugos kokybei, kad nenukentėtų paciento interesas. Tad siūloma skirti papildomus vienerius metus geresniam pasiruošimui teikti sveikatos priežiūros paslaugas per numatytus terminus. Taip pat per 2018 m. reikės apibrėžti ne tik adekvatų vienam pacientui skirtiną laiką, bet ir maksimalų medikų krūvį, todėl įstaigos turės papildomo laiko pasiruošti naujo įstatymo įsigaliojimui ir bus apsaugoti pacientų lūkesčiai.

Ministro A. Verygos teigimu, šiuo metu galiojanti Sveikatos priežiūros įstatymo redakcija buvo numačiusi, kad nuo 2018 metų pradžios būtų pradėtos taikyti baudos toms gydymo įstaigoms, kurios nepasiekia įstatyme numatytų veiklos rezultatų.

„Tokiais atvejais teritorinės ligonių kasos būtų turėjusios mažinti iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų apmokamų gydymo paslaugų skaičių, kas sukeltų papildomą lėšų stygių ir taip ne pačius geriausius laikus išgyvenančioms įstaigoms. Kažin, ar tokia praktika būtų geras sprendimas, net ir siekiant užtikrinti geriausias sąlygas pacientams gauti reikiamas paslaugas. Todėl siūlome vietoje baudų numatyti skatinimo priemones. Be to, tai veiktų pozityviau ir mažintų įtampas medikų bendruomenėje, kurių ir taip netrūksta“, – sako ministras A. Veryga. Šiomis A. Verygos ir A. Kubilienės pataisomis, kurias Seimas priėmė, iniciatoriai siūlo į problemą žiūrėti kompleksiškai.

„Mes suprantame ir pacientų, ir medikų lūkesčius. Sveikatos sistema tarnauja pacientui ir jo interesas yra gauti kokybiškas ir laiku suteiktas paslaugas. Tokių tikslų ir siekia šis 2016 m. priimtas įstatymas. Todėl nesiūlome atidėti viso šio įstatymo įsigaliojimo termino, bet jį tobulinti taip, kad nenukentėtų nei pacientų interesai, nei medicinos darbuotojų darbo sąlygos, nebūtų supriešinti mediko ir paciento santykiai“, –

sako A. Kubilienė.

LVŽS infocentro inf.