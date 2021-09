Individualią veiklą vykdantiems asmenims INVEGA teikia iki 70 proc. kompensacijas už su patalpų nuoma ir jų eksploatavimu susijusias išlaidas

Nuo rugsėjo 6 d. smulkieji prekybininkai, dirbantys pagal individualios veiklos pažymas ar verslo liudijimą ir nuomojamose patalpose vykdantys individualią veiklą, kuri buvo įtraukta į antrojo karantino metu ribotų ir netiesiogiai ribotų ūkinių veiklų sąrašą, gali teikti paraišką nacionalinei plėtros įstaigai „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) ir gauti iki 70 proc. kompensaciją už su patalpų nuoma ir jų eksploatavimu susijusias išlaidas. Valstybės pagalbos priemonei „Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusiems individualią veiklą vykdantiems asmenims“, kai kompensuojamos patirtos pastoviosios išlaidos, iš viso skirta 12 mln. Eur.

„Siekdami, kad valstybės pagalba verslui būtų kuo efektyvesnė ir matydami, kiek daug individualią veiklą vykdantys verslininkai patiria pastoviųjų išlaidų, kurioms padengti neužtenka valstybės pagalbos sumos, paskaičiuotos nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio, siūlome jiems specialią kompensacijų priemonę – antrojo karantino metu nukentėjusiems individualią veiklą vykdantiems asmenims kompensuosime didžiąją nustatytų faktinių pastoviųjų išlaidų, susijusių su patalpų nuoma ir jų eksploatavimu, dalį“, – sako INVEGOS generalinis direktorius Kęstutis Motiejūnas.

Individualią veiklą vykdantys asmenys į INVEGĄ dėl kompensacijų gali kreiptis tuo atveju, jeigu nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 d. patyrė patalpų nuomos ir su jų eksploatavimu susijusių išlaidų, kurias sudaro: patalpų nuomos mokestis, vandens, šilumos, elektros energijos tiekimo, lifto, patalpų valymo ir saugojimo, pastato ir aplinkos priežiūros, pastato rekonstrukcijų ir įrengimų taisymo, automobilių stovėjimo vietų ar indeksavimo pagal pradinę nuomos sutartį išlaidos.

Vienam priemone pasinaudojusiam individualią veiklą vykdančiam asmeniui galės būti kompensuota iki 70 proc. patirtų pastoviųjų su patalpų nuoma ir jų eksploatavimu susijusių išlaidų, tačiau išmokama suma negalės viršyti 20 000 eurų. Kompensacija bus vienkartinė ir mokama kaip valstybės de minimis pagalba.

Kompensacija galės pasinaudoti tie asmenys, kurie per 2020 m. vykdė individualią veiklą ne trumpiau kaip 90 kalendorinių dienų nenutrūkstamai ar su pertraukomis iki 2020 m. lapkričio 6 d. imtinai, ir kuri buvo įtraukta į antrojo karantino metu ribotų ir netiesiogiai ribotų ūkinių veiklų sąrašą. Jei verslininkas per 2020 m. pakeitė individualios veiklos ar verslo liudijimo (-ų) vykdymo formą, bendra veiklos trukmė per 2020 m. turi būti ne trumpesnė kaip 90 kalendorinių dienų nenutrūkstamai ar su pertraukomis iki 2020 m. lapkričio 6 d. imtinai.

Iš viso pagal priemonę „Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusiems individualią veiklą vykdantiems asmenims“ individualią veiklą vykdančių asmenų pastoviosioms išlaidoms padengti skirta 12 mln. Eur iš valstybės biudžeto lėšų. Paraiškas dėl kompensacijos pareiškėjai gali teikti INVEGAI iki 2021 m. spalio 15 d. adresu https://islaidukompensavimas.invega.lt.