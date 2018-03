Nuo 2018 m. sausio 1 d. naujos redakcijos išmokų vaikams įstatymu buvo įtvirtintas išmokos vaikui mokėjimas visiems vaikams. Trakų rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus darbuotojai dirbo labai susitelkę, kad vadinamieji vaiko pinigai laiku, be trikdžių pasiektų visas šeimas.

Pagal naują įstatymo redakciją numato kiekvienam vaikui nuo gimimo iki 18 metų ir vyresniems, jeigu jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa, bet ne ilgiau, iki jiems sukaks 21 metai, skiriama ir mokama 30 eurų išmoka per mėnesį. Taip pat skiriama ir papildoma išmoka vaikui (nuo gimimo dienos iki 2 metų – 28,5 eur, nuo 2 iki 18 metų ir vyresniems – 15,20 eur), atsižvelgiant į šeimoje auginamų vaikų skaičių bei į šeimos pajamas.

Nuo 2018 m. sausio 1 d. tėveliai galėjo teikti prašymus gauti išmoką vaikui. Per š. m. sausį dėl išmokos vaikui skyrimo buvo priimta 824 prašymai, paruošta 3 460 sprendimų. Pagal pateiktus prašymus už sausį išmoką vaikui gavo 4 870 vaikų. Siekiant, kad pinigai greičiau pasiektų tėvų sąskaitas, vasarį buvo atlikti 2 mokėjimai. Per vasario ir kovo mėnesius dėl išmokos vaikui skyrimo buvo priimta 458 prašymai, paruošta 2430 sprendimų. Kovo mėnesį išmokas gavo 5 963 vaikai, išmokų mokėjimas atliktas kovo 12 d., be to, planuojamas dar vienas mokėjimas kovo 22 d.

Mūsų savivaldybė gali pasidžiaugti, kad iki 2018 m. kovo 20 d. pagal pateiktus prašymus dėl išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo buvo priimti visi sprendimai. Socialinės paramos skyriaus Socialinių išmokų poskyrio specialistai dirbo negailėdami ir savo laisvo laiko bei įvykdė įstatymo reikalavimą išmokėti „vaiko pinigus“ per 30 dienų. Kadangi daugeliui išmokos gavėjų išmoka vaikui buvo išmokėta žymiai greičiau, todėl tėvai dėkojo išmokų specia­listams už operatyvumą.

Socialinės paramos skyriaus informacija