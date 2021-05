Išnaudoti ežerų potencialą Trakai mokosi ir iš istorinio Lenkijos miesto

Trakų gyventojai ir miesto svečiai netrukus turės dar vieną kultūros erdvę po atviru dangumi. Dar šiais metais bus sutvarkytas Karaimų gatvės viduryje esantis sklypas ant Galvės ežero kranto.

Dabar šioje teritorijoje vyksta intensyvūs statybų darbai. Planuojama, kad iki metų pabaigos šioje vietoje atsiras laisvalaikio, poilsio erdvė, pritaikyta lankyti – bus įrengti takai, vaizdingas pontoninis lieptas ant vandens, sutvarkytas apšvietimas, įrengta mažoji architektūra. Šioje erdvėje ne tik bus galima ateiti pailsėti ant ežero kranto, bet masins ir kultūros renginiai.

Projektas vykdomas kartu su Lenkijos Gižycko valsčiumi. Jame pagal tą patį projektą vietoje senų geležinkelio bėgių atsiras dviračių takas.

Gižycko apylinkės dažnai vadinamos tūkstančio ežerų kraštu. Miestą didieji Mazūrijos ežerai supa iš visų pusių, tad jo dalis įsikūrusi saloje. Gižyckas laikomas vienu didžiausių šalies turizmo ir poilsio centrų, sulaukiančių daugybės turistų, tad jis daug kuo panašus į Trakus.

Mieste stovi ir XIV a. menanti kryžiuočių pilis, pastatyta iš akmens ir plytų, o kiemą juosia gynybinė tvirtovės siena. Dabar pilis naudojama kaip viešbutis miesto svečiams.

„Trakų ir Gižycko apylinkės pasižymi vaizdinga gamta ir išskirtinėmis kultūros paveldo vertybėmis, todėl tikslinga imtis bendrų veiksmų šių regionų kultūros ir gamtos paveldo pritaikymui turizmui“, – sakė Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius Andrius Šatevičius.

Pagal bendrą Trakų ir Gižycko projektą bus ne tik sutvarkyta vaizdinga Galvės ežero pakrantė, bet ir vyks bendri tarptautiniai renginiai: bus apsikeista mokymosi vizitais, vyks aktyvaus turizmo stovyklos, šeimų savaitgaliai. Šiuose pagal projektą numatytuose renginiuose lenkai ir lietuviai dalinsis patirtimi turizmo srityje.

„Bendri Trakų ir Gižycko investicijų projektai plėtojami sėkmingai ir todėl, kad abu miestus sieja ilgametis tarptautinis bendradarbiavimas. Pirmi vizitai vyko dar pirmaisiais Lietuvos nepriklausomybės metais, kai Trakų verslininkai Gižycke išmoko pirmų verslo pamokų ir jas sėkmingai įdiegė. Pastaraisiais metais atnaujinome šį bendradarbiavimą ir jo dėka per bendradarbiavimo per sieną programą įgyvendinome ne vieną sėkmingą investicijų projektą. Be to, Gižyckas – labai panašus ežerų miestas į Trakus, tad yra ko pasimokyti iš verslumu pasižyminčių lenkų“, – pastebėjo Trakų rajono savivaldybės mero pareigas einanti Marija Puč.

Gižyckas garsus ir tuo, kad yra tiesiogiai susijęs su pirmuoju Lietuvos vardo paminėjimu. Gižycko apylinkėse buvo nužudytas vyskupas Brunonas – šis įvykis, 1009 m. aprašytas Kvedlinburgo kronikoje, ir buvo pirmasis Lietuvos vardo paminėjimas.

Tai jau ne pirmas toks bendras projektas su Lenkijos miestu. Surėmus pečius su Gižycko rajono savivaldybe taip pat buvo sutvarkyta kultūros paveldui priskiriama Trakų meno mokykla ir Trakų kultūros rūmų salė. Ateityje ketinama atnaujinti ir Lukos (Bernardinų) ežero pakrantės taką.

Konkrečiai šiam Karaimų gatvės erdvės projektui sutvarkyti skirta kiek daugiau nei 0,5 mln. eurų, iš kurių – 363 tūkst. eurų bus skirti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų.

Pagal preliminarias prognozes tikimasi, kad šiemet Trakai pritrauks apie 350 tūkst. lietuvių svečių, lankytojų. Prognozuojami identiški skaičiai kaip ir 2020 metais, kai šalį jau buvo sukausčiusi pandemija

Kiek bus užsieniečių, nedrįstama prognozuoti. Pikiniais 2019 metais, įvairių apklausų duomenimis, jų buvo apie milijoną.

Beje, į kultūros erdvę Karaimų gatvėje nuveš „Trakų autobusų“ autobusas nuo Trakų geležinkelio stoties. Grafikas pritaikytas prie traukinių eismo. Savivaldybės vadovai taip pat pažymi, kad metų pandemijos pauzė trakiškiams verslininkams leido dar labiau išpuoselėti istorinę sostinę. „Blizgančiu perlu savęs nedrįstume tituluoti, bet to siekiame“, – sako A. Šatevičius.

Trakų rajono savivaldybės informacija

Sigitos Nemeikaitės nuotr.