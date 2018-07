Ne kiekvienas atostogas svajoja praleisti žmonių šurmulyje ir tikrai ne visi nori eilinį kartą važiuoti į tą patį, nuo vaikystės pažįstamą paplūdimį. Tačiau ką daryti, jei varžo laiko ir finansų trūkumas, tačiau norisi atsikvėpti nuo miesto triukšmo? Išeitis tikrai yra, o jos pavadinimas – Latvija!

Kaimyninėje šalyje galima pamatyti daugiau nei Rygą ar Jūrmalą: pačios nuostabiausios Latvijos vietos slepiasi netikėčiausiose vietose. Pažvelgę į šalies žemėlapį, pamatysite iškyšulį, įsiskverbusį į Baltijos jūrą. Šioje vietoje nėra vien miškai ar neperžengiamos kopos. Čia baigiasi Slyterės nacionalinis parkas, kuriam priklauso ir Kolkos ragas – kyšulys, kur Rygos įlanka susilieja su atvira Baltijos jūra. Vos už dviejų kilometrų – Kolkos kaimas, o aplink išsidėstę ir daugiau gyvenviečių, tokių kaip Vaidė, Saunagas, Pitragas, Kuošragas, Sykragas, istoriškai priklausančių lyviams.

Vos atvykus, jus priblokš ramybė: siūbuojančios pušys, tolumoje nuaidintys žmonių balsai ir tylus jūros ošimas primena, kad esate kiek toliau nuo viską drebinančio miesto ritmo bei civilizacijos. Žinoma, šalia automobilių stovėjimo aikštelės rasite informacijos centrą, kuriame galėsite paklausti rūpimų klausimų, pasiimt žemėlapį ar įsigyti gaivinančių ledų, tačiau būkite pasiruošę atitrūkti nuo realybės.

Visą laiką Kolkoje jus lydės ne tik vanduo bei smėlis: ši vieta pasižymi ir pakankamai įdomia istorija. Sovietmečiu Kolkos ragas civiliams nebuvo lengvai pasiekiamas – ši vieta buvo naudojama kariniams tikslams. Pasivaikščioję, galite rasti ir istorinių paminklų, liudijančių apie šį tarpsnį: įvairių išlikusių pastatų, pabūklų. Be to, Kolka ir aplinkiniai kaimeliai yra lyvų etninės grupės bendruomenės namai. Jų kalba nykstanti, o pačių lyvų šiuo metu likę mažiau nei pora šimtų.

Pasiekę Kolkos kyšulį, galėsite pasigėrėti puriu, baltu smėliu, stebėti ir saulėtekį, ir saulėlydį, pasivaikščioti tarp audros nulaužtų pušų… Tačiau vandenyje, supančiame patį iškyšulį, geriau nesimaudyti – pavojinga. Ne veltui net jūrininkai pasiekti Kolkos švyturį gali vos 40 dienų per metus – kitu metu tai draudžiama. Tiesa, šis švyturys pastatytas ant nenatūralios salos 1864 m. ir buvo renovuotas dukart. Ten išlikę ir senojo švyturio, pastatyto XIV a., griuvėsiai. Taigi kyšulyje geriausia pakvėpuoti grynu oru, pailsėti ir pasivaikščioti taku, vedančiu per pušyną.

Nakčiai geriausia rinktis palapinę. Nuvykę iki Kolkos kaimelio, rasite kempingą „Ūši“, kuriame vos už 4 EUR galėsite pasistatyti palapine, naudotis dušais, tualetais, wi-fi. Geriausia dalis – jūra (kurioje maudytis galima) vos už dešimties metrų, tad dieną galėsite pradėti tiesiog kopose. Žmonių čia – vienetai, tad gausite išsvajotą ramybę. Pasivaikščiokite paplūdimiu, paieškokite gintarų, tačiau ir pasaugokite pėdas. Netoli Kolkos rago – didžiausios laivų kapinės Baltijos jūroje, tad jūra į krantą išskalauja pačių įvairiausių laivų nuolaužų. O galbūt pavyks rasti ir lobį?

Nenorintiems miegoti palapinėje, Kolka siūlo kitą išeitį. Galite išsinuomoti nedidelį namuką, esantį ant jūros kranto. Žinoma, jame telpa tik dvigulė lova ir dar šiek tiek, tačiau gulėdami galėsite gėrėtis romantišku vaizdu į jūrą. Kaina taip pat nesikandžioja – į saulėlydį jūroje galėsite žvelgti iš lovos vos už 50 EUR nakčiai.

Jeigu nuspręsite į Kolką atvykti pavasarį, taip pat nesuklysite. Tuo metu žmonės čia susirenka stebėti, kaip parskrenda paukščiai. Rudenį bei žiemą galėsite pasimėgauti dar didesne ramybe.

Giedrė PALUBINSKAITĖ,

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto žurnalistikos studijų studentė, praktikantė

Autorės nuotr.