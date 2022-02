Josepo Borrellio pareiškimas dėl tolesnių atsakomųjų priemonių į Rusijos invaziją į Ukrainą

„Kaip jau minėjote, šiuo metu esame visapusiško karo prie pat mūsų sienų liudininkai. Ir vėl karas prie Europos sienų. Prezidentas V. Putinas trypia suverenios Ukrainos ir jos žmonių valstybingumą ir tapatybę.

Matome baisius tarptautinės teisės, tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus, nes vis dažniau taikomasi į civilinę infrastruktūrą. Putinas bombarduoja, leidžia raketas ir žudo nekaltus žmones.

Tačiau Ukrainos ginkluotosios pajėgos įnirtingai kaunasi ir rodo didvyrišką pasipriešinimą šiai invazijai. Kariuomenės žmonės kovoja su okupantais.

Putinas kariauja ne tik su Ukraina. Turime suprasti Europos ir pasaulio saugumo padėties rimtumą: šią popietę Putinas paskelbė nurodęs padidinti Rusijos branduolinio atgrasymo pajėgų parengties lygį iki ypatingo parengties režimo. Svarbu tai pabrėžti.

Ką tik per vaizdo konferenciją bendravau su G7 užsienio reikalų ministrais, prie mūsų prisijungė ministras D. Kuleba, kuris mus informavo apie naujausius įvykius vietoje ir skubius Ukrainos poreikius. Aš jam labai aiškiai pasakiau: neseniai aptarėme prašymus dėl SWIFT ir ginklų, o dabar abu prašymai jau išpildyti.

Mes darome viską, ką galime, kad paremtume Ukrainą, mes realiomis priemonėmis palaikome Ukrainos žmones.

Už valandos ketvirtą kartą šią savaitę rengiu neeilinį ES užsienio reikalų ministrų susitikimą vaizdo konferencijoje.

Atsižvelgdamas į Ukrainos Užsienio reikalų ministro D. Kulebos penktadienio prašymą, šiandien pasiūlysiu panaudoti Europos taikos priemonę dviem pagalbos ekstremaliosios situacijos atveju priemonėms: Ukrainos kariuomenei skirtų kovinių priemonių tiekimui ir skubiai reikalingo kuro, apsaugos priemonių bei būtiniausių medicininių priemonių tiekimui finansuoti. Neliko dar vieno tabu. ES netiekė ginklų karams. O dabar mes tai darom. Nes šis karas reikalauja mūsų įsitraukimo, kad paremtume Ukrainos kariuomenę.

Mes gyvename beprecedenčiais laikais. Tai bus pirmas kartas istorijoje, kai ES trečiajai šaliai teiks puolamąją karinę įrangą.

Taip pat nurodžiau savo komandai ES kariniame štabe parengti Ukrainos kariuomenės prašymų koordinavimo mechanizmą, kad su valstybėmis narėmis galėtume kuo veiksmingiau reaguoti į jų poreikius, kuriuos šiandien mums pristatė ministras D. Kuleba.

Šiandien 27 Europos Sąjungos valstybės politiškai pritars EK Pirmininkės U. von der Leyen išdėstytam bendram priemonių rinkiniui ir sudarysime sąlygas greitai priimti visus būtinus teisės aktus.

Kaip ką tik paaiškino EK Pirmininkė, su ES užsienio reikalų ministrais aptarsime griežtų ekonominių sankcijų paskelbimą: priemones, susijusias su SWIFT ir Centriniu banku; aš taip pat pateiksiu papildomus oligarchų sąrašus. Priemones taikysime ir Putino režimo elitui, kuris gauna finansinę naudą iš sistemos. Taip pat sustiprinsime Baltarusijai, kuri palengvino Rusijos puolimą prieš Ukrainą, taikomas priemones. Šiomis priemonėmis bus užblokuota daugiau nei pusė Rusijos centrinio banko rezervo.

Be to, vis daugiau valstybių narių skelbia apie savo oro erdvės uždarymą Rusijos oro transporto bendrovėms ir orlaiviams. Su ministrais suderinsime bendrą poziciją.

Galiausiai, dezinformacija. Kadangi Putinas nori užkariauti ne tik žemę, bet ir žmonių dvasią per toksiškus pranešimus ir per melą, Kremlius ir jo rėmėjai dalyvauja masinėse dezinformacijos kampanijose Ukrainoje, mūsų kaimyninėse šalyse ir Europos Sąjungoje. Su dezinformacija kovojame nuo 2015 m. kartu su Strateginės komunikacijos Rytų kaimynystės šalyse darbo grupe ir platforma „EU vs Disinformation“, kurią kviečiu aplankyti. Šiandien žengiame svarbų žingsnį, kad panaikintumėm Rusijos galimybę manipuliuoti informacija Europoje, uždrausdami kanalų „Russia Today“ ir „Sputnik“ transliacijas Europos Sąjungoje. Taip pat toliau aktyviai dirbsime Ukrainoje ir kaimyninėse šalyse, kad kovotume su minėtų kanalų bandymais iškreipti tikrovę ir kelti painiavą bei netikrumą.

Baigdamas norėčiau pabrėžti, kad ir toliau koordinuosime veiksmus su Ukrainos vyriausybe ir kaimyninėmis šalimis ir padarysime viską, ką galime, kad Ukrainos žmonėms suteiktume visą būtiną paramą ir sustabdytume šį beprasmį karą.“

Pareiškimo vaizdo įrašas skelbiamas ČIA.

