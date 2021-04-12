…Skaitantiems rusų kalba įdomūs prisiminimai apie Nobelio premijos laureatą Josifą Brodskį, lenkų poetą, vertėją Viktorą Vorošilskį, Tomą Venclovą. Ir dar niekad nematyta istorinė nuotrauka – Josifas Brodskis Trakuose. 1971 balandžio 5-6 d.

„Как это нередко случалось, сидим мы вечерком у Иосифа, в его «поло­вине комнаты» (теперь ясно, что это было 4 апреля 1971 года), и вдруг — междугородний звонок. Звонит Томас из Вильнюса. Ничего не объясняя, велит Иосифу ехать в Вильнюс. Иосиф, ни о чем не спрашивая, повинуется и назавтра улетает. Интересно, да? Вернувшись в Питер дня через два, рассказывает, что То­мас познакомил его с Виктором Ворошильским, переводчиком поэзии Иосифа на польский язык. Ворошильского в СССР вообще-то не пускали, но в Эстонию каким-то образом пустили, а он заодно заехал и в Литву*.

<…> Ворошильский в своем очерке среди прочего пере­сказывает услышанную от Иосифа историю, легшую в основу позже Ворошильским написанного рассказа. Поскольку мы с Элей были свидетелями происходящего, мне хочется расска­зать, что и как помним мы.Происходило это, насколько нам удалось вычислить, в начале лета 1970 года. Иосиф вызвал Элю с работы звонком из проход­ной, что само по себе свидетельствовало о неординарности си­туации. Они вышли на Кутузовскую набережную и пошли в сто­рону Летнего сада. Иосиф был крайне взволнован и взбешен так, как всего раз или два за все годы нашего общения. Оказывается, с ним только что беседовал сотрудник госбезопасности, показав­ший Иосифу недавно вышедшую в Америке вторую книгу его стихов, очевидно, одолженную с выставки новых поступлений в Большом доме на Литейном (здание ленинградского КГБ).

Предлагается сделка. Вам (Бродскому) давно пора начать изда­ваться на родине, и мы (КГБ) готовы помочь вам в этом деле. Но в благодарность за это вы должны стать тайным сотрудником госбезопасности. Ну, разумеется, сказано было мягче — у вас часто бывают иностранцы, вы после их посещения будете нам рассказывать, о чем шел разговор…

Предлагать такое Иосифу — казалось бы, абсурд, глупость. Но, может быть, госбезопасность руководствовалась статисти­кой — кто знает, сколько замечательных книг при их строе было опубликовано именно таким способом?

Если я правильно помню, одной беседой дело не ограничи­лось. Зато четко помню рассказ Иосифа о том, как он все это прекратил: « Я сказал им, что дальше вести разговор согласен только с ведением протокола». То есть в кабинете следователя, на формальной основе. Отстали…“

Рамунас Катилюс „Иосиф Бродский“ (фрамент) https://imwerden.de/pdf/brodsky_i_litva_2015__ocr.pdf

* В начале 1971 года Виктору Ворошильскому удалось получить визу в СССР – приглашение ему организовал Театр оперы и балета Эстонии. По этой визе можно было посетить только прибалтийские республики. Путешествие состоялось весной 1971 года.

«…на обратном пути всей семье Ворошильских устроили обыск — лагерный шмон по первому разряду, с раздеванием и так далее.»

Томас Венцлова (Статьи о Бродском. — М., 2005. С. 10)

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«В 1963 году, вернувшись из Москвы, Виктор Ворошильский поделился с друзьями открытием — привез стихи молодого, необыкновенно талантливого поэта. Таких открытий было в те годы много: один из моих тогдашних друзей, студент-астроном, ставший впоследствии дипломатом, притащил отпечатанные на машинке стихи Геннадия Айги и во время вечерних встреч читал их нам наизусть. Поэтом, которого открыл Ворошильский, был Иосиф Бродский. Одно из его стихотворений, «Большую элегию Джону Донну», перевел тогда мой отец, поэт Витольд Вирпша, другие стихи — Виктор. Возможно, эту инициативу подхватил и еще кто-то — не помню. Достаточно сказать, что каким-то чудом дело кончилось публикацией, и это была, пожалуй, первая официальная публикация лирики Бродского между Эльбой и Камчаткой. Потом воцарилась тишина. Она должна была воцариться, ибо, как известно, автор не был особым любимцем советской власти. Однако стихи проникали в Польшу, и в конце 70 х в самиздате вышла большая их подборка в переводе Станислава Баранчака, который, кроме того, написал об авторе отличное эссе. До Нобелевской премии было еще далеко, хотя все знали, что имеют дело с одним из самых выдающихся современных поэтов.»

Лешек Шаруга «Новая Польша», февраль, 2006 г.

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Виктор Ворошильский, выдающийся польский поэт, писатель и переводчик, автор знаменитого стихотворения «Однажды зимою в одном городе рабочие отговаривают прохожих присоединиться к ним»:

Мы идем А вы не ходите с нами Вы не ходите с нами Вы у кого не все еще отняли Вы не ходите с нами Ваш огонь греет Наш выжигает Вы не ходите с нами У вас каша вскипает У нас накипело Вы не ходите с нами Ваша дверь тиха Наша взломана стонет Вы не ходите с нами Вам стена защитой Мы к стене приперты Вы не ходите с нами Кому локтя из сустава не вырвали Вы не ходите с нами Изо рта последней корки не вырвали Вы не ходите с нами Брата из братской семьи не вырвали Вы не ходите с нами Пока вам больно но не так еще больно Пока вам тошно но не так еще тошно Пока вас топчут но не так еще топчут Пока вас мучат но не так еще мучат Пока вам хватает пива и смиренья Вы не ходите с нами Вы не ходите с нами

Перевод Натальи Горбаневской

… Фото: Иосиф Бродский и Виктор Ворошильский. Тракай, Литва, 5-6 апреля 1971 г. Фотограф: Янина Ворошильская.

Šaltiniai – https://www.facebook.com/jurate.buiviene.7

https://www.facebook.com/salgir11/